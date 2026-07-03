Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει τον θάνατο 438 ανθρώπων, ενώ το κρούσμα που επιβεβαιώθηκε στην Κισαγκανί δείχνει την εξάπλωση του ιού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ξεκίνησε κλινικές δοκιμές θεραπειών για την αντιμετώπιση του στελέχους Μπουντιμπουγκιό, για το οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα διαθέσιμο εμβόλιο.

Ο δείκτης θνητότητας της τρέχουσας επιδημίας ανέρχεται στο 31,2%, με τις υγειονομικές αρχές να επισημαίνουν ότι ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα και απαιτεί διασυνοριακή συνεργασία.

Παράλληλα, στην Ουγκάντα εντοπίστηκε κρούσμα του ιού Μάρμπουργκ, ο οποίος παρουσιάζει ομοιότητες με τον αιμορραγικό πυρετό που προκαλεί ο Έμπολα.

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Η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 400 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων χθες Πέμπτη, συνεχίζει να εξαπλώνεται με κρούσμα να επιβεβαιώνεται πρόσφατα στην Κισαγκανί, μεγαλούπολη στο βορειανατολικό τμήμα της πελώριας αφρικανικής χώρας, σχεδόν 600 χιλιόμετρα από την εστία της κρίσης.

Παράλληλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο οποίος έχει κηρύξει κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος, ανακοίνωσε χθες πως άρχισε κλινική δοκιμή θεραπείας.

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Η 17η επιδημία του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, που κηρύχτηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία μέχρι σήμερα.

Ο ιός Έμπολα, που προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με ΠΟΥ. Στη ΛΔ Κονγκό, η πιο φονική επιδημία είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

«Η κλινική δοκιμή δυο θεραπειών άρχισε με τη στρατολόγηση του πρώτου ασθενούς» εθελοντή, είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Συνολικά ως χθες είχαν καταγραφτεί 438 θάνατοι επί συνόλου 1.406 κρουσμάτων, με τον δείκτη θνητότητας να φτάνει το 31,2%, σύμφωνα με το εθνικό ινστιτούτο δημόσιας υγείας (INSP) της ΛΔ Κονγκό. Η εστία της κρίσης –το πραγματικό μέγεθος της οποίας είναι ακόμη δύσκολο να αποτιμηθεί– βρίσκεται στην επαρχία Ιτουρί, που γειτονεύει με το Νότιο Σουδάν και την Ουγκάντα, και στις κοντινές επαρχίες Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου.

Στην Ουγκάντα, έχουν ανακοινωθεί 20 κρούσματα, ανάμεσά τους δυο θανατηφόρα. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένα κρούσμα από την 21η Ιουνίου, όμως την Τρίτη εντοπίστηκε κρούσμα του αιμορραγικού πυρετού Μάρμπουργκ, παρόμοιου με τον Έμπολα, επισήμανε ο ΠΟΥ χθες.

«Οι επιδημίες δεν γνωρίζουν σύνορα», τόνισε χθες ο πρόεδρος της ΛΔ Κονγκό, ο Φελίξ Τσισεκέντι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Κινσάσα στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του προέδρου της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα.

«Η διασυνοριακή υγειονομική συνεργασία δεν είναι επιλογή, είναι στρατηγική ανάγκη», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους της κεντρικής Αφρικής που γειτονεύει με εννιά αφρικανικές χώρες.

Πηγή : ΑΠΕ – ΜΠΕ