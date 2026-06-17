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Ο «εξωγήινος» Λιονέλ Μέσι οδήγησε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/6) την Αργεντινή στη νίκη κόντρα στην Αλγερία με 3-0, κάνοντας μάλιστα χατ τρικ, στο έκτο του Μουντιάλ με την φανέλα της Εθνικής του ομάδας.

Όπως είναι φυσικό, ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης αποθέωσε τον Αργεντίνο για μία ακόμα απίστευτη παράσταση σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά το χατ τρικ, ο Μέσι έφτασε τα 16 γκολ και έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην πρώτη θέση της λίστας των σκόρερ στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

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Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ρονάλντο Ναζάριο αποθέωσε τον σούπερ σταρ της Αργεντινής, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα όλοι να αποδεχτούν ότι εκείνος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

«Τα ρεκόρ είναι φτιαγμένα για να καταρρίπτονται και το άτομο που τα καταρρίπτει δεν εκπλήσσει κανέναν οπαδό του ποδοσφαίρου. Άλλωστε, η Αργεντινή είναι η νυν πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Κάθε φορά που ο Μέσι μπαίνει στο γήπεδο, όλα τα άλλα γίνονται ιστορικά και κομψά.

Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι’ αυτόν. Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει στην ιστορία για πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων το «Φαινόμενο».