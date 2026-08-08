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Ο εκλιπών νοσηλευόταν σε κλινική του Ροσάριο, όπου κατέληξε έπειτα από μακρά και σοβαρή ασθένεια.

Ως εκπρόσωπος και στήριγμα του γιου του, ο Χόρχε Μέσι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική πορεία του Αργεντινού ποδοσφαιριστή.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στην παγκόσμια αθλητική κοινότητα, ενώ η ομάδα Νιούελς Ολντ Μπόις ύψωσε μεσίστια τη σημαία της.

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Στο πένθος έχει βυθιστεί από το βράδυ της Παρασκευής (07/08) ο Λιονέλ Μέσι και η η οικογένειά του . Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα «La Razón» της Αργεντινής, ο πατέρας του, Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών έπειτα από μακρά ασθένεια.



Όπως μεταδίδει το εν λόγω Μέσο, ο Χόρχε Μέσι νοσηλευόταν σε κλινική στο Ροζάριο και στις 22:00 της Παρασκευής (22:00) άφησε την τελευταία του πνοή.

Τον Ιούνιο δημοσιογράφος στην Αργεντινή είχε μεταδώσει ότι ο πατέρας του Αργεντινού σούπερ σταρ είχε φύγει από τη ζωή και παραιτήθηκε. Η παραπληροφόρηση, μάλιστα, είχε δημιουργήσει εθνικό σκάνδαλο στη χώρα.

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Ο Χόρχε Μέσι, ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι και μια καθοριστική προσωπικότητα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του αρχηγού της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, πέθανε σε ηλικία 68 ετών σε κλινική του Ροσάριο, λόγω επιπλοκών στην κατάσταση της υγείας του, καθώς έπασχε από σοβαρή ασθένεια.



Η είδηση συγκλονίζει τον κόσμο του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα το Ροσάριο, την πόλη όπου γεννήθηκε ο Λιονέλ και όπου ξεκίνησε μια οικογενειακή ιστορία άρρηκτα συνδεδεμένη με την αθλητική του πορεία. Ο Χόρχε Μέσι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από τον πατέρα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο: για χρόνια ήταν επίσης ο εκπρόσωπός του, το στήριγμά του και ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή σε κάθε σημαντικό βήμα της καριέρας του.

Ο θάνατος του Χόρχε Μέσι φέρνει στη μνήμη όσα συνέβησαν δύο μήνες νωρίτερα, την ημέρα του ντεμπούτου της εθνικής Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Αργεντινή νίκησε με 3-0 την Αλγερία, με τρία γκολ του Λιονέλ Μέσι, όμως μία από τις πιο έντονες εικόνες εκείνης της ημέρας δεν αφορούσε μόνο το αποτέλεσμα ή την εξαιρετική εμφάνιση του «10»: μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ, ο Λέο ξέσπασε σε κλάματα.



Η σκηνή τράβηξε την προσοχή όλων. Ο Μέσι πανηγύρισε συγκινημένος, κάλυψε το πρόσωπό του με τη φανέλα και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Μετά τον αγώνα, αντί να αποδώσει αυτή τη συγκίνηση στο ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ή σε κάποιο αθλητικό ζήτημα, ο αρχηγός της Αργεντινής έδωσε μια σύντομη, προσωπική και γεμάτη νόημα εξήγηση.



«Πέρασα μερικές δύσκολες μέρες», είπε ο Μέσι, αναφερόμενος σε μια «προσωπική και οικογενειακή» κατάσταση, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο για τη στήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.



Εκείνη τη στιγμή, τα λόγια του έμειναν χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Δεν υπήρξαν δημόσιες διευκρινίσεις σχετικά με την αιτία της στενοχώριας του. Ωστόσο, τις επόμενες ώρες άρχισαν να κυκλοφορούν πληροφορίες για τη σοβαρή κατάσταση της υγείας του Χόρχε Μέσι, η οποία παρέμενε υπό απόλυτη μυστικότητα. Τελικά, η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι ο πατέρας του Λέο ήταν άρρωστος.

"Jorge Messi"



Por estas palabras de Lionel sobre el esfuerzo que hizo su padre para que él pudiera jugar al fútbol de manera profesional.



"Se levantaba todos los días a las 4AM y volvía a las nueve de la noche para cenar…". pic.twitter.com/FerWYe4rXT — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 8, 2026

Ο Χόρχε Μέσι βρισκόταν από την αρχή στο πλευρό του Λιονέλ και τον στήριζε σε όλη την πορεία της καριέρας του. Ήταν μαζί του όταν μετακόμισαν στη Βαρκελώνη, όταν η καταλανική ομάδα αποφάσισε να επενδύσει σε εκείνο το παιδί από το Ροσάριο, που εντυπωσίαζε στις ακαδημίες της Νιούελς και χρειαζόταν ορμονική θεραπεία για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωματικά. Πατέρας και γιος έζησαν εκεί για αρκετό καιρό μακριά από την υπόλοιπη οικογένειά τους.



Από τότε, η παρουσία του συνδέθηκε με κάθε στάδιο της αθλητικής ζωής του Λέο: την Μπαρτσελόνα, την εθνική ομάδα της Αργεντινής, την Παρί Σεν Ζερμέν, την Ίντερ Μαϊάμι και κάθε σημαντική διαπραγμάτευση της καριέρας του.



Χαμηλών τόνων, αλλά με ισχυρή παρουσία στο περιβάλλον του αρχηγού, ο Χόρχε Μέσι υπήρξε για δεκαετίες μια σταθερή παρουσία. Στις στιγμές της δόξας αλλά και στις πιο δύσκολες περιόδους, ήταν ένας από τους ανθρώπους που ο Λιονέλ εμπιστευόταν περισσότερο.

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Η είδηση του θανάτου του Χόρχε Μέσι έγινε αμέσως πρώτη είδηση σε πολλά ειδησεογραφικά μέσα τα οποία αναπαράγουν τα τραγικά νέα για τον 39χρονο ποδοσφαιριστή.

The Newell's flag being lowered to half-mast this morning as a mark of respect following the death of Jorge Messi.



(via @NecesidadEXT) pic.twitter.com/5OPrebOs9t — Newell's Old Boys – English News (@Newells_en) August 8, 2026

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