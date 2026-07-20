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Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του μετά το τελευταίο σφύριγμα, ξεσπώντας σε δάκρυα μπροστά στις κάμερες. Όσο περνούσαν τα λεπτά, η συναισθηματική του φόρτιση γινόταν ολοένα και πιο έντονη, σε μια εικόνα που αποτύπωσε τη σημασία της στιγμής για τον ίδιο.

Δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά που λύγισε συναισθηματικά στη διάρκεια της διοργάνωσης. Είχε δακρύσει και μετά την πρόκριση της Αργεντινής επί της Αιγύπτου, όταν τα δάκρυά του ήταν αποτέλεσμα της χαράς και της ανακούφισης. Αυτή τη φορά, όμως, η συγκίνηση είχε διαφορετικό χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας το βάρος των συναισθημάτων που τον κατέκλυσαν.

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