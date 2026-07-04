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Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε έξι διαφορετικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του αξία.

Με τη συμμετοχή του στον αγώνα ενάντια στο Πράσινο Ακρωτήρι, ο Μέσι έφτασε τα 30 παιχνίδια σε τελικές φάσεις Μουντιάλ, καταρρίπτοντας το σχετικό ιστορικό ρεκόρ.

Η συνολική του συνεισφορά στα νοκ άουτ παιχνίδια ανέρχεται σε 12 γκολ και ασίστ, επίδοση που τον τοποθετεί πάνω από κορυφαίους παίκτες όπως ο Πελέ.

Ο Μέσι παραμένει η κεντρική φιγούρα της Αργεντινής, η οποία συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση με στόχο τα προημιτελικά.

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Ο Λιονέλ Μέσι μοιάζει να ζει ένα τελευταίο, αλλά εντυπωσιακό κεφάλαιο με την εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026, μετατρέποντας κάθε συμμετοχή του σε ποδοσφαιρική παράσταση υψηλής έντασης και ιστορικών επιδόσεων. Στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αργεντινός σούπερ σταρ εμφανίζεται πιο παραγωγικός από ποτέ σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου, με συνεχόμενα γκολ από την πρεμιέρα και μια σταθερότητα που τον έχει φέρει ήδη στην κορυφή της σχετικής λίστας των σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η αρχή έγινε με ένα εντυπωσιακό χατ-τρικ στο πρώτο παιχνίδι της Αργεντινής, βάζοντας από νωρίς τη σφραγίδα του στο τουρνουά, ενώ στη συνέχεια συνέχισε να βρίσκει δίχτυα σε κάθε αναμέτρηση που αγωνίστηκε, είτε ως βασικός είτε ερχόμενος από τον πάγκο. Η συνολική του συγκομιδή έχει εκτοξευθεί στα 20 γκολ σε Μουντιάλ, με τη συνέπεια του να αποτελεί το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της πορείας του, ειδικά σε ένα τουρνουά όπου η Αργεντινή δείχνει να τον αξιοποιεί με απόλυτη ακρίβεια τακτικά.

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12 – Lionel Messi has scored 12 goals in his last 8 World Cup matches:



2022

⚽️v Australia

⚽️v Netherlands

⚽️v Croatia

⚽️⚽️v France



2026

⚽️⚽️⚽️v Algeria

⚽️⚽️v Austria

⚽️v Jordan

⚽️v Cabo Verde



Divine. pic.twitter.com/2ud277AqME — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026

Σημαντική στιγμή της πορείας του αποτελεί και το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας μια ελίτ κατηγορία παικτών όπως ο Ζαϊρζίνιο, ο Γκερντ Μίλερ και ο Ρομπέρτο Μπάτζιο. Παράλληλα, η παρουσία του σε νοκ άουτ φάσεις συνεχίζει να τραβάει την προσοχή, καθώς τα στατιστικά του εκεί είναι πιο «σφιχτά» σε σχέση με την παραγωγικότητά του στους ομίλους, χωρίς όμως να μειώνουν τη συνολική του επιρροή.

Στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, ο Μέσι χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να ανοίξει το σκορ με ένα χαρακτηριστικό τελείωμα μετά από εξαιρετικό κοντρόλ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι παραμένει καθοριστικός σε κάθε συνθήκη. Η εικόνα του αγώνα τον βρήκε δραστήριο σε όλο το γήπεδο, με υψηλό αριθμό τελικών προσπαθειών, δημιουργία φάσεων και ενεργή συμμετοχή τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην πίεση.

30 – Lionel Messi llega a los 30 partidos jugados en Mundiales, siendo el primer futbolista en llegar a esta marca en la historia. Indeleble. pic.twitter.com/dECu1lemzu — OptaJavier (@OptaJavier) July 3, 2026

Η διοργάνωση αυτή τον φέρνει επίσης σε ιστορικά επίπεδα συμμετοχών, καθώς έφτασε τα 30 παιχνίδια σε Μουντιάλ, ξεπερνώντας κορυφαία ονόματα του παρελθόντος όπως ο Πελέ, ενώ παράλληλα έχει καταφέρει να διατηρήσει μια μοναδική στατιστική σταθερότητα, με γκολ και ασίστ να μοιράζονται σχεδόν ισότιμα στη συνολική του συμβολή.

Σε επίπεδο αριθμών, η επιρροή του στα νοκ άουτ παιχνίδια παραμένει καθοριστική, με συμμετοχή σε 12 γκολ συνολικά (6 γκολ και 6 ασίστ), επίδοση που τον φέρνει πάνω από τον Πελέ και τον Κιλιάν Εμπαπέ, δύο ποδοσφαιριστές που επίσης έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη διοργάνωση. Την ίδια ώρα, ο Εμπαπέ παραμένει ο βασικός του αντίπαλος σε επίπεδο ρεκόρ, συνεχίζοντας να τον ακολουθεί σε πολλές στατιστικές κατηγορίες και διατηρώντας τη σύγκριση ανάμεσα σε δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές γενιές.

Η Αργεντινή συνεχίζει την πορεία της προς τα προημιτελικά με τον Μέσι να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε επιθετικής προσπάθειας, σε ένα τουρνουά που για πολλούς μοιάζει με την τελευταία μεγάλη διεθνή του παράσταση. Κάθε του εμφάνιση πλέον δεν καταγράφεται απλώς ως συμμετοχή, αλλά ως ακόμη ένα κεφάλαιο σε μια καριέρα που έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια της σύγκρισης και κινείται καθαρά στη σφαίρα της ιστορίας.