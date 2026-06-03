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Ένα video της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής από το ξενοδοχείο που θα μείνει η αποστολή των Παγκόσμιων Πρωταθλητών στο Κάνσας ενόψει του Μουντιάλ 2026, ήταν αρκετό προκειμένου να προκαλέσει ντόρο σχετικά με τον Λιονέλ Μέσι.

🚨 Inside Argentina’s World Cup fortress in Kansas! 🇦🇷🔥



Casa Albiceleste looking UNREAL 💪

Messi & the champions are locked in to defend the trophy 🏆 pic.twitter.com/0nmoocHxUY Advertisement Advertisement June 1, 2026

Αυτό λοιπόν δείχνει όλες τις ανέσεις που θα απολαύσουν οι παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι κατά την παραμονή τους εκεί και προς το τέλος του η κάμερα φτάνει στον διάδρομο που βρίσκονται τα δωμάτια των παικτών. Στις πόρτες υπάρχουν τα ονόματα των ζευγαριών, με μία εξαίρεση.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν θα έχει κάποιων συγκάτοικο, καθώς από τη στιγμή που ο Σέρχιο Αγκουέρο αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, έχει ζητήσει να μένει μόνος του. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει οτι το φιλαράκι του ο Ροντρίγκο Ντε Πολ θα είναι μακριά, καθώς ο «Λίο» έχει το 202 και ο συμπαίκτης του θα είναι στο 201, μαζί με τον Νικολάς Οταμέντι.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Lionel Messi sleeps alone this World Cup tournament, with Rodrigo de Paul sharing a room with Otamendi. pic.twitter.com/rkC0Fgwnj7 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 1, 2026

Η θεωρία για το δωμάτιο 202

Αυτό όμως που έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη συζήτηση δεν είναι το γεγονός οτι ο Μέσι θα είναι μόνος του. Άλλωστε είναι καθαρά τυπικό, καθώς όπως συνέβη και στις προηγούμενες διοργανώσεις, το δωμάτιό του είναι το σημείο που μαζεύονται όλοι οι παίκτες προκειμένου να παίξουν τρούκο (σ.σ. παιχνίδι με κάρτες).

Τον μεγαλύτερο ντόρο έχει προκαλέσει ο αριθμός του δωματίου. Πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ, ο σούπερ σταρ της Αργεντινής είχε το 201 και από τη στιγμή που κατάφερε να κερδίσει την κούπα πολλοί θεώρησαν οτι το 2+1 αποτέλεσε συμβολικό σημάδι για το τρίτο αστέρι. Τώρα που έχει το 202 πολλοί το εκλαμβάνουν ως αντίστοιχο οιωνό, 2+2, για το 4ο τρόπαιο της Αργεντινής στο Μουντιάλ.