Το τελευταίο αντίο λένε στον ποδοσφαιριστή Ντιόγκο Ζότα συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ και την Εθνική Πορτογαλίας ενώ από το πρωί πλήθος κόσμου καταφθάνει στην πόλη Γκόντομαρ, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όπου θα κηδευτευτεί ο ίδιος και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα.
Ruben Neves, who was playing in America last night, now in Portugal for the funeral of Diogo Jota and Andre Silva.
The funeral for Diogo Jota and brother Andre is taking place in Gondomar, Portugal
Τραγικές φιγούρες οι γονείς, ο παππους του και η σύζυγός του Ρούτε Καρντόσο, που εμφανίστηκαν συντετριμμένοι στο παρεκκλήσι της Αναστάσεως, λίγα μέτρα από την εκκλησία Igreja Matriz de Gondomar, όπου θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο η κηδεία. Η Ρούτε και ο Ζότα είχαν παντρευτεί στις 22 Ιουνίου και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά.
Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τη φανέλα με τον αριθμό «20» του πορτογάλου ποδοσφαιριστη και θα πληρώσει κανονικά το συμβόλαιο του Ζότα στην οικογένεια του, σύμφωνα με την Record.
Diogo Jota 🧡❤️
Nelson Semedo, Ruben Días and Fernando Santos have arrived for the funeral of Diogo Jota and his brother André. 🤍