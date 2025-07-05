Το τελευταίο αντίο λένε στον ποδοσφαιριστή Ντιόγκο Ζότα συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ και την Εθνική Πορτογαλίας ενώ από το πρωί πλήθος κόσμου καταφθάνει στην πόλη Γκόντομαρ, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όπου θα κηδευτευτεί ο ίδιος και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα.

Ruben Neves, who was playing in America last night, now in Portugal for the funeral of Diogo Jota and Andre Silva.



The former Wolves captain is among those carrying the coffin into the service. 💔 pic.twitter.com/81jqIuSy3a Advertisement Advertisement July 5, 2025

The funeral for Diogo Jota and brother Andre is taking place in Gondomar, Portugal



— Sky News (@SkyNews) July 5, 2025

Ο Χοακίμ Σίλβα παππούς των δύο άτυχων νεααρών που έχασαν τη ζωή τους. via Associated Press

Τραγικές φιγούρες οι γονείς, ο παππους του και η σύζυγός του Ρούτε Καρντόσο, που εμφανίστηκαν συντετριμμένοι στο παρεκκλήσι της Αναστάσεως, λίγα μέτρα από την εκκλησία Igreja Matriz de Gondomar, όπου θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο η κηδεία. Η Ρούτε και ο Ζότα είχαν παντρευτεί στις 22 Ιουνίου και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά.

Μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι αποχαιρετούν τον Diogo Jota και τον αδερφό του André Silva. via Associated Press

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τη φανέλα με τον αριθμό «20» του πορτογάλου ποδοσφαιριστη και θα πληρώσει κανονικά το συμβόλαιο του Ζότα στην οικογένεια του, σύμφωνα με την Record.

Nelson Semedo, Ruben Días and Fernando Santos have arrived for the funeral of Diogo Jota and his brother André. 🤍 pic.twitter.com/MnhxLetis5 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) July 5, 2025

Ο Ολλανδός αρχηγός της Λίβερπουλ Virgil Van Dij κρατά ένα στεφάνι με την φανέλα του Diogo Jota. via Associated Press

Όλη η ομάδα της Λίβερπουλ έφτασε στην Ποστογαλία για να αποχαιρετήσει τον Diogo Jota και τον αδερφό του André Silva. via Associated Press

PΠλήθος απλού κόσμου έχει συγκεντρωθεί από όλη τη χώρα για να αποχαιρετήσει τον νεαρό ταλέντο της Πορτογαλίας. via Associated Press

Ο Billy Hogan εκτελεστικός διευθυντής της Liverpool FC. via Associated Press

Ο Roberto Martinez, επικεφαλής της Εθνικής Πορτογαλίας. Octavio Passos via Getty Images

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Μarcelo Rebelo de Sousa. Octavio Passos via Getty Images