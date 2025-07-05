Το τελευταίο αντίο λένε στον ποδοσφαιριστή Ντιόγκο Ζότα συγγενείς, φίλοι και συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ και την Εθνική Πορτογαλίας ενώ από το πρωί πλήθος κόσμου καταφθάνει στην πόλη Γκόντομαρ, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όπου θα κηδευτευτεί ο ίδιος και ο αδερφός του Αντρέ Σίλβα.

Ο Χοακίμ Σίλβα παππούς των δύο άτυχων νεααρών που έχασαν τη ζωή τους. via Associated Press

Τραγικές φιγούρες οι γονείς, ο παππους του και η σύζυγός του Ρούτε Καρντόσο, που εμφανίστηκαν συντετριμμένοι στο παρεκκλήσι της Αναστάσεως, λίγα μέτρα από την εκκλησία Igreja Matriz de Gondomar, όπου θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο η κηδεία. Η Ρούτε και ο Ζότα είχαν παντρευτεί στις 22 Ιουνίου και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά.

Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Ο Ντιόγκο Ζότα της Λίβερπουλ σκοτώθηκε σε τροχαίο
Μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι αποχαιρετούν τον Diogo Jota και τον αδερφό του André Silva. via Associated Press

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει τη φανέλα με τον αριθμό «20» του πορτογάλου ποδοσφαιριστη και θα πληρώσει κανονικά το συμβόλαιο του Ζότα στην οικογένεια του, σύμφωνα με την Record.

Ο Ολλανδός αρχηγός της Λίβερπουλ Virgil Van Dij κρατά ένα στεφάνι με την φανέλα του Diogo Jota. via Associated Press
Όλη η ομάδα της Λίβερπουλ έφτασε στην Ποστογαλία για να αποχαιρετήσει τον Diogo Jota και τον αδερφό του André Silva. via Associated Press
PΠλήθος απλού κόσμου έχει συγκεντρωθεί από όλη τη χώρα για να αποχαιρετήσει τον νεαρό ταλέντο της Πορτογαλίας. via Associated Press
Ο Billy Hogan εκτελεστικός διευθυντής της Liverpool FC.  via Associated Press
Ο Roberto Martinez, επικεφαλής της Εθνικής Πορτογαλίας. Octavio Passos via Getty Images
Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Μarcelo Rebelo de Sousa. Octavio Passos via Getty Images