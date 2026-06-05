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Η Reserva Dark Sky Alqueva, ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς αστροτουρισμού της Πορτογαλίας, διακρίθηκε στα Βραβεία Líderes do Turismo 2026, κερδίζοντας στην κατηγορία Tourism Experience. Η βράβευση αναγνωρίζει τη συμβολή της περιοχής στη δημιουργία καινοτόμων και βιώσιμων τουριστικών εμπειριών, βασισμένων στην παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού.

Στην ουσία πρόκειται για μία προστατευόμενη περιοχή αστροτουρισμού γύρω από τη λίμνη Alqueva, στο Αλεντέζου της νότιας Πορτογαλίας. Ξεχωρίζει για τα πολύ χαμηλά επίπεδα φωτορύπανσης και τις ιδανικές συνθήκες παρατήρησης του νυχτερινού ουρανού, γεγονός που την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς αστροτουρισμού διεθνώς.

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Have you ever visited #DarkSkyAlqueva? Covering some 3,000 km² in the #Alentejo region, this vast area is internationally recognised as a #Starlight 🌟#Tourism Destination due to its remarkably low levels of light pollution. 1/2

📷 ©Reserva Dark Sky® Alqueva – Turismo Alentejo pic.twitter.com/3V4nAAeVPK — Visit Portugal (@visitportugal) January 16, 2025

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν αστέρια, πλανήτες και άλλα αστρονομικά φαινόμενα, είτε με γυμνό μάτι είτε με τηλεσκόπια, σε μια περιοχή που έχει βραβευτεί για τη συμβολή της στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του σκοτεινού ουρανού.

Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών αναγνωρίσεων. Το 2025, το Dark Sky Alqueva βραβεύτηκε στα World Travel Awards, ενώ υπήρξε ο πρώτος προορισμός παγκοσμίως που έλαβε την πιστοποίηση Starlight Tourist Destination, η οποία απονέμεται σε περιοχές που προσφέρουν άριστες συνθήκες για αστρονομική παρατήρηση και βιώσιμο αστροτουρισμό.

🇵🇹 За звёздами теперь в Алентежу. В Португалии туристическую награду получил Dark Sky Alqueva — заповедник тёмного неба у озера Алкева. Здесь почти нет лишнего света, а ясных ночей бывает около 286 в году.#Португалия #Алентежу #Алкева #астротуризм #звезды #путешествия pic.twitter.com/sdQYzgpovX — Travel News (@x_travelnews) June 2, 2026

Σημαντικό ρόλο στην προβολή της περιοχής έχει διαδραματίσει ο αστροφωτογράφος Μιγκέλ Κλάρο, ο οποίος μέσω των εικόνων του αναδεικνύει τη μοναδικότητα του νυχτερινού ουρανού του Alqueva.

Πρωτοβουλίες όπως το Dark Sky Alqueva συμβάλλουν στην εξοικείωση του κοινού με το διάστημα, προσφέροντας τη δυνατότητα άμεσης παρατήρησης του ουρανού μέσω τηλεσκοπίων ή ακόμη και με γυμνό μάτι.