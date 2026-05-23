Το κατηγορητήριο σε βάρος του ζευγαριού από τη Γαλλία, που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά την εγκατάλειψη δύο ανήλικων παιδιών στον δρόμο, περιλαμβάνει βαριά αδικήματα, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι από το δικαστήριο του Σετούμπαλ στην Πορτογαλία.

Η 41χρονη Γαλλίδα και ο σύντροφός της θεωρούνται ύποπτοι ότι εγκατέλειψαν τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας σε αυτοκινητόδρομο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ανακριτής που άκουσε τις απολογίες τους αποφάσισε την «προφυλάκιση των δύο, για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, της έκθεσης σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης ανηλίκων», επικαλούμενος τον κίνδυνο διαφυγής τους από τη χώρα.

🔴🇵🇹Abandonnés au Portugal : deux enfants de trois et cinq ans retrouvés sur une route. Ils ont été confiés aux services de l’ambassade de France. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. #JT20h pic.twitter.com/R3bvSpNsNh May 21, 2026

Η Μαριν Ρουσό, 41 ετών, και ο Μαρκ Μπαλαμπριγκάντ, 55 ετών, κατηγορούνται ότι την Τρίτη 19 Μαίου, εγκατέλειψαν δύο παιδιά σε θαμνώδη περιοχή στο Αλκασέρ ντου Σαλ, στην περιφέρεια του Σετούμπαλ.

Τα παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, εντοπίστηκαν δίπλα στην εθνική οδό EN253 από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος τα παρέδωσε στις αρχές. Μαζί τους βρέθηκε ένα σακίδιο με νερό και τρόφιμα, χωρίς όμως να υπάρχουν έγγραφα ταυτοποίησης.

Σε ανακοίνωση της Εισαγγελίας στις 21 Μαΐου αναφερόταν ότι αποφασίστηκε η «τοποθέτηση των ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια, με την παρέμβαση και παρακολούθηση του αρμόδιου φορέα».

Portugal : Marine Rousseau la mère indigne qui a abandonné ses enfants dans la forêt sort du fourgon de la GNR en chantant de l’opéra et son compagnon en criant « je vous aime » en français.

May 22, 2026

Τα δύο παιδιά υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις και πήραν εξιτήριο, αφού διαπιστώθηκε πως βρίσκονταν «σε καλή κατάσταση υγείας», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια Γάλλων στη Λισαβόνα, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιστροφή τους στη Γαλλία.

Το ζευγάρι συνελήφθη από την πορτογαλική αστυνομία την Πέμπτη στη Φάτιμα, περίπου 170 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχαν εγκαταλειφθεί τα παιδιά. Την Παρασκευή οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστή και ανακρίθηκαν για πολλές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της RTP, η μητέρα και ο πατριός φέρονται να είχαν συμφωνήσει να επικαλεστούν κάποιο είδος ψυχολογικής διαταραχής απέναντι στις αρχές.

Η Εισαγγελία είχε ζητήσει εξαρχής την προφυλάκιση, το αυστηρότερο περιοριστικό μέτρο, κάτι που επιβεβαιώθηκε το Σάββατο από τον ανακριτή του δικαστηρίου του Σετούμπαλ.

Με πληροφορίες από Le Monde

