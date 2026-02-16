Όταν μεγαλώνουμε με μία μόνο μητέρα, η καθημερινότητά μας δεν μοιάζει με εκείνη των περισσότερων παιδιών που έχουν δύο γονείς στο σπίτι. Από πολύ νωρίς, παρατηρούμε, συμμετέχουμε και αναλαμβάνουμε ευθύνες που συχνά δεν περιμένουν άλλοι συνομήλικοί μας να αναλάβουν.

Αυτή η εμπειρία δεν είναι μόνο πρόκληση είναι και μια αθέατη ευκαιρία να αναπτύξουμε δεξιότητες ζωής, όπως ανεξαρτησία, αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση, που μας συνοδεύουν σε όλη την ενήλικη ζωή.

Έρευνα που εξέτασε παιδιά που μεγάλωσαν με ανύπαντρες μητέρες κατ’ επιλογήν δηλαδή μητέρες που αποφάσισαν μόνες τους να έχουν παιδί διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν διαφορές στην ψυχολογική προσαρμογή των παιδιών σε σχέση με παιδιά που είχαν δύο γονείς. Η ποιότητα των σχέσεων, η υποστήριξη και η ζεστασιά στη μητέρα-παιδί ήταν πιο σημαντικοί παράγοντες από τη δομή της οικογένειας.

Αυτό υποστηρίζει την άποψη ότι το να μεγαλώνει κανείς με μια μητέρα δεν είναι από μόνο του μειονέκτημα, και ότι τα παιδιά μπορούν να ευδοκιμήσουν με σταθερή, υποστηρικτική φροντίδα.

Μερικές από τις δεξιότητες είναι:

Ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Μια επιστημονική ανασκόπηση του researchgate.net αναφέρει ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανύπαντρες μητέρες όπως οικονομικές πιέσεις, κοινωνικό στίγμα και ψυχολογικό στρες αυτές οι οικογένειες μπορούν να αναπτύξουν ισχυρή ανθεκτικότητα. Κλειδί για αυτό είναι:

η αντίληψη κοινωνικής υποστήριξης

τα εσωτερικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία)

οι θετικές στρατηγικές αντιμετώπισης

Όλα αυτά βοηθούν τόσο τις μητέρες όσο και τα παιδιά να αναπτύσσουν ικανότητες και προσαρμοστικότητα στη ζωή.

Σε αυτή την προσέγγιση, η ανθεκτικότητα δεν είναι «έμφυτη» αλλά «καλλιεργείται» μέσα από σχέσεις και υποστήριξη.

Μαθαίνουν να βρίσκουν λύσεις σε κάθε συνθήκη

Άρθρο του yahoo.com αναφέρει ότι όταν τα χρήματα και οι επιλογές είναι περιορισμένες, μαθαίνουν να αυτοσχεδιάζουν. Βλέπουν τις μητέρες τους να «τεντώνουν» τον προϋπολογισμό, να επισκευάζουν αντί να αντικαθιστούν και να βρίσκουν εναλλακτικές. Έτσι, αναπτύσσουν δημιουργική σκέψη και ψυχραιμία απέναντι στα προβλήματα.

Αυξημένη ανεξαρτησία και αυτοπεποίθηση

Μελέτη που αναφέρεται στο ejournal δείχνει ότι τα παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες τείνουν να αναλαμβάνουν ευθύνες νωρίτερα από άλλα παιδιά, κάτι που ενισχύει το αίσθημα ανεξαρτησίας, στηρίζει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και τα προετοιμάζει για προκλήσεις στην ενήλικη

Τα παιδιά αυτά μπορεί να έχουν αναπτύξει ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, ψυχική ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, επειδή χρειάστηκε να βοηθούν στο σπίτι ή να διαχειρίζονται μικρές πρακτικές καταστάσεις από μικρή ηλικία. Αυτή η «πρακτική εμπειρία» μπορεί να δώσει στα παιδιά περισσότερη αυτοπεποίθηση και αίσθηση ικανότητας σε σχέση με συνομηλίκους που δεν είχαν την ίδια ευθύνη νωρίς.

Ξέρουν ότι η αγάπη δεν αρκεί από μόνη της

Το yahoo.com επίσης αναφέρει ότι μεγαλώνουν με αγάπη, αλλά όχι πάντα με σταθερότητα. Έτσι, καταλαβαίνουν ότι η αγάπη είναι απαραίτητη, αλλά χρειάζεται και οργάνωση, στήριξη και πόρους. Αυτή η συνειδητοποίηση τους κάνει πιο ρεαλιστικούς στις σχέσεις και στη ζωή.

Με πληροφορίες από researchgate.net, yahoo.com και ejournal