Φως στα αίτια θανάτου της 35χρονης Εύης στην Άρτα ρίχνει η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η απόφραξη εντέρου ήταν εκείνη που οδήγησε στην τραγική κατάληξη της νεαρής μητέρας, λίγες μέρες μετά την γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής Γιάννης Αϊβατίδης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της νεαρής μητέρας οφείλεται σε εντερική απόφραξη, μία κατάσταση που όπως επισημαίνουν οι ειδικοί θα μπορούσε να είχε διαγνωστεί εγκαίρως, εφόσον είχαν αξιολογηθεί τα συμπτώματα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, η 35χρονη πιθανόν εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως πρήξιμο ή γαστρεντερικά συμπτώματα, τα οποία δεν αξιολογήθηκαν ως σοβαρά, με αποτέλεσμα η κατάσταση της υγείας της να επιδεινωθεί σημαντικά.

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής έκθεσης αναμένεται να φτάσει στις αστυνομικές αρχές της Άρτας, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου. Η 35χρονη βρισκόταν στο σπίτι της και θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της όταν αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε και όταν διακομίσθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρή.

Πηγή: epiruspost