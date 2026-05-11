Η 28χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, που εντοπίστηκε αιμόφυρτη στην Κρήτη λίγα λεπτά αφότου επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο του συζύγου της, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χαλκιαδάκη, Διοικητή του νοσοκομείου, η 28χρονη έχει υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ωστόσο δεν κρίνεται ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

«Θα παραμείνει μερικές ημέρες για παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά» ανέφερε ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, ο οποίος επεσήμανε ότι η γυναίκα είχε μια «περιτραυματική αμνησία», δεν θυμόταν δηλαδή τί ακριβώς συνέβη.

Το σημείο που βρέθηκε αιμόφυρτη η 28χρονη μητέρα

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ με τον τραυματισμό της 28χρονης μητέρας, ενώ «κλειδί» για την λύση του μυστηρίου φαίνεται πως θα αποτελέσει η κατάθεση της γυναίκας, εφόσον βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Μάλιστα, ενδέχεται να ζητηθεί και η συνδρομή παιδοψυχολόγου, προκειμένου να εξεταστεί ένα από τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και φέρεται να έχει περιγράψει μία σκηνή από το περιστατικό.

Την ίδια στιγμή, οι εικόνες με τα αιματοβαμμένα ρούχα της άτυχης 28χρονης, που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη μέσα σε χαντάκι στην περιοχή της Παντάνασσας προκαλούν σοκ. Οι εικόνες αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα μιας υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο και παραμένει μέχρι σήμερα γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα.

Παράλληλα, ο 30χρονος σύζυγός της, ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στην Κρήτη, αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νεαρής μητέρας και έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί αύριο Τρίτη (12/5).

neakriti.gr

(Με πληροφορίες από cretalive, neakriti)