Με αφορμή τον καύσωνα που πλήττει πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης, ο οργανισμός European Best Destinations δημοσίευσε τη λίστα με τις 10 ομορφότερες παραλίες της ηπείρου για το 2026. Οι παραλίες αυτές αξιολογήθηκαν με βάση παράγοντες όπως η φυσική ομορφιά, η προσβασιμότητα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η συνολική ατμόσφαιρα.

Η ωραιότερη παραλία της Ευρώπης βρίσκεται στην Πορτογαλία

Η παραλία Monte Clérigo στην Costa Vicentina, στο νοτιοδυτικό άκρο της Πορτογαλίας, επαινέθηκε από τον οργανισμό European Best Destinations για την αυθεντική πολυτέλεια και την επαφή με τη φύση που προσφέρει.

Αφού η λίστα περιοριστεί σε μόλις 30 παραλίες, υποβάλλεται σε μια διεθνή επιτροπή ταξιδιωτών, οι οποίοι καθορίζουν την τελική κατάταξη.

Η ακτή Monte Clérigo στην Costa Vicentina, η οποία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Πορτογαλίας, ανακηρύχθηκε από το European Best Destinations ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης, το οποίο επαίνεσε την διακριτική της πολυτέλεια και τη φυσική της ομορφιά.

Η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μέρος του Φυσικού Πάρκου Southwest Alentejo και Vicentine Coast, οπότε υπάρχουν πολλές διαδρομές πεζοπορίας, για όποιον νιώθει λίγο πιο περιπετειώδης.

Μία ελληνική παραλία στη δεύτερη θέση

Την δεύτερη θέση στην λίστα κατέκτησε η παραλία Βουτούμι στους Αντιπαξούς. Χάρη στα λευκά βότσαλά της, τα κρυστάλλινα νερά και τους καταπράσινους λόφους που την περιβάλλουν, η παραλία Βουτούμι ανακηρύχθηκε η ομορφότερη παραλία της Ευρώπης.

Στην τρίτη και την τέταρτη θέση, συναντάμε και πάλι ελληνικές ακτές: την παραλία Φτέρη της Κεφαλονιάς και την παραλία Ελαφονήσι της Κρήτης.

Η Ιταλία συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με την παραλία Bogliasco, που βρίσκεται σε ένα γραφικό ψαροχώρι κοντά στην πόλη Γένοβα. Η Ισπανία μπήκε επίσης στη λίστα, γεγονός που δεν αποτελεί έκπληξη, με την παραλία Cala Mesquida στη Μαγιόρκα, η οποία κατέλαβε την έκτη θέση.

Αντίθετα, η Νορβηγία, η οποία δεν είναι παραδοσιακά γνωστή ως παραθαλάσσιος προορισμός, μπήκε επίσης στη λίστα με την παραλία Kvalvika, η οποία βρίσκεται στο νησί Moskenesøya. Τέλος, η παραλία Ροβινιά της Κέρκυρας κατέλαβε την όγδοη θέση, η παραλία Kaputaş της Τουρκίας την ένατη και η παραλία Παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας την δέκατη.