Σε μια χρονιά όπου οι πιο εντυπωσιακές ακτές του πλανήτη μπήκαν στο μικροσκόπιο διεθνών κριτών, μια ελληνική παραλία κατάφερε να ξεχωρίσει σχεδόν στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα παραμένει συνώνυμη του καλοκαιρινού «παραδείσου».

Στη λίστα «The World’s 50 Best Beaches» για το 2026, η απομονωμένη Φτέρη στην Κεφαλονιά κατέκτησε τη 2η θέση παγκοσμίως – και την 1η στην Ευρώπη – χάρη στα τιρκουάζ νερά, το άγριο τοπίο και την αυθεντική, ανέγγιχτη ομορφιά της.

Νο1: Entalula, Παλαουάν – Η κορυφαία παραλία του πλανήτη

Η Entalula στις Φιλιππίνες αναδείχθηκε πρώτη, κρυμμένη ανάμεσα σε επιβλητικούς ασβεστολιθικούς σχηματισμούς. Προσβάσιμη μόνο με σκάφος, προσφέρει λευκή απαλή άμμο, γαλαζοπράσινα νερά και μια αίσθηση απόλυτης ηρεμίας. Οι κριτές μίλησαν για μια «δραματική» και ταυτόχρονα αυθεντική παραλία, που παραμένει ανεπηρέαστη από τον μαζικό τουρισμό. Η καλύτερη περίοδος επίσκεψης θεωρείται από Μάρτιο έως Νοέμβριο, καθώς το καλοκαίρι υπάρχει πιθανότητα τυφώνων.

Νο2: Φτέρη, Κεφαλονιά – Το ελληνικό «θαύμα»

Η Φτέρη της Κεφαλονιάς κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Βρίσκεται σε απομονωμένο όρμο και η πρόσβαση απαιτεί πεζοπορία σε απότομο μονοπάτι ή μεταφορά με σκάφος, κάτι που συμβάλλει στη διατήρηση της ηρεμίας και της φυσικής της ομορφιάς. Οι κριτές την περιέγραψαν ως «μαγική παραλία με εκπληκτικό φόντο».

Επίσης, στην 34η θέση βρίσκουμε το Πόρτο Κατσίκι και στην 46η το Πόρτο Τιμόνι. Να σημειωθεί ότι η Φτέρη βγήκε πρώτη στη λίστα με τις καλύτερες Ευρωπαϊκές παραλίες, με το Πόρτο Κατσίκι να βρίσκεται στην 5η θέση και την Πόρτο Τιμόνι στην 9η.

Νο3: Wharton, Αυστραλία – Άγρια ομορφιά με λευκή άμμο

Η Wharton ξεχωρίζει για την εκτυφλωτικά λευκή άμμο και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο με βράχους και πλούσια βλάστηση. Προσελκύει όσους αναζητούν ηρεμία και απομόνωση, ενώ αποτελεί αγαπημένο σημείο για σέρφινγκ και παρατήρηση δελφινιών.

Νο4: Nosy Iranja, Μαδαγασκάρη – Δύο νησιά, μία εξωτική εικόνα

Ένα αυθεντικό τροπικό «διαμάντι», η Nosy Iranja αποτελείται από δύο μικρά νησιά που ενώνονται με μια στενή λωρίδα άμμου όταν πέφτει η στάθμη της θάλασσας. Τα πεντακάθαρα νερά και οι θαλάσσιες χελώνες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για κολύμπι και snorkeling.

Νο5: East Beach, Φίτζι – Απόλυτη χαλάρωση στη φύση

Στο νησί Vomo, η East Beach προσφέρει μια γαλήνια, παρθένα εμπειρία, με φόντο την πυκνή τροπική βλάστηση και τους φοίνικες. Μακριά από την πολυκοσμία, αποτελεί ιδανικό προορισμό για ξεκούραση και επαφή με τη φύση.

Αναλυτικά η λίστα με τις 50 καλύτερες παραλίες στον κόσμο

Παραλία Entalula, Φιλιππίνες Παραλία Φτέρη, Ελλάδα Παραλία Wharton, Αυστραλία Nosy Iranja, Μαδαγασκάρη East Beach, νησί Vomo, Φίτζι Shoal Bay East, Ανγκουίλα Dhigurah, Μαλδίβες Playa Balandra, Μεξικό Koh Rong, Καμπότζη Donald Duck Bay, Ταϊλάνδη Cayo de Agua, Βενεζουέλα Cala Macarella, Ισπανία One Foot Island, Νήσοι Κουκ Princess Diana Beach, Μπαρμπούντα Turquoise Bay, Αυστραλία Παραλία PK 9, Γαλλική Πολυνησία Grace Bay, Τερκς και Κάικος Cala Dei Gabbiani, Ιταλία Παραλία Saadiyat, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Canto de la Playa, Δομινικανή Δημοκρατία Wineglass Bay, Αυστραλία Pink Beach, Ινδονησία Paradise Beach, Ταϊλάνδη Anse Source d’Argent, Σεϋχέλλες Kalanggaman, Φιλιππίνες Seven Mile Beach, Νησιά Κέιμαν Freedom Beach, Ταϊλάνδη Siesta Beach, ΗΠΑ Παραλία Kaputas, Τουρκία Cayo Zapatilla, Παναμάς The Baths, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι Cabo San Juan del Guia, Κολομβία Baia do Sancho, Βραζιλία Porto Katsiki, Ελλάδα Santa Giulia, Γαλλία Blue Lagoon, Φίτζι Playa Xpu Ha, Μεξικό Ofu Beach, Αμερικανική Σαμόα Playa Cofete, Ισπανία Le Morne Beach, Μαυρίκιος Flamenco Beach, Πουέρτο Ρίκο Grand Anse, Γρενάδα Praia da Falésia, Πορτογαλία Pontal do Atalaia, Βραζιλία Boulder Beach, Νότια Αφρική Porto Timoni, Ελλάδα Paje Beach, Ζανζιβάρη La Pelosa, Ιταλία Cas Abao, Κουρασάο Keem Beach, Ιρλανδία



