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Τόνισε ότι μια αμυντική Συμμαχία οφείλει να βασίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον σεβασμό των ευαισθησιών όλων των κρατών-μελών.

Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα επιτυγχάνει ήδη τον στόχο αμυντικών δαπανών ύψους 3,5% του ΑΕΠ, υλοποιώντας εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, εξέφρασε την υποστήριξή του προς μια ισχυρή ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία που θα ενισχύει συνολικά τη Συμμαχία.

Τέλος, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διπλωματικής επίλυσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποφυγή περαιτέρω αυξήσεων στις τιμές του πετρελαίου.

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Ευθεία αναφορά στο τουρκικό casus belli, μιλώντας από την Άγκυρα, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος την Τετάρτη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ανοιχτή απειλή πολέμου, εάν ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, τονίζοντας ότι «μια Συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας».

Κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να επιτρέψει τελικά την πώληση των F-35 στην Τουρκία και το εάν αυτό ανατρέπει τις ισορροπίες στην περιοχή, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε:

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«Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου Τραμπ και του προέδρου Ερντογάν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μια Συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας, τη στιγμή που η χώρα μου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια ανοιχτή απειλή πολέμου, εάν ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Άλλωστε, είμαστε μια αμυντική Συμμαχία. Και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα εκκρεμή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν σε πνεύμα σχέσεων καλής γειτονίας και συνεργασίας».

Η αναφορά αυτή παραπέμπει ευθέως στο τουρκικό casus belli, την απειλή πολέμου που έχει διατυπώσει η Άγκυρα σε περίπτωση επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Ερωτηθείς από Τούρκο δημοσιογράφο για τις εντυπώσεις του από τη διοργάνωση της Συνόδου στη γειτονική χώρα, ο κ. Μητσοτάκης περιορίστηκε να σημειώσει: «Είναι πάντα ευχαρίστηση να επισκέπτομαι την Άγκυρα και υπήρξα πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας».

«Η Ελλάδα πιάνει ήδη τον στόχο του 3,5%»

Στην εναρκτήρια δήλωσή του, ο πρωθυπουργός τοποθέτησε τη Σύνοδο στο πλαίσιο της συζήτησης για τον επιμερισμό των βαρών εντός της Συμμαχίας, η οποία, όπως είπε, ανάγεται στην πρώτη θητεία του προέδρου Τραμπ, όταν εκείνος, «με τον δικό του τρόπο», έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάγκη επανεξισορρόπησης του ΝΑΤΟ προς μια περισσότερο ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση.

«Υπήρξα πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής της έννοιας της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, όχι ως ανταγωνιστή του ΝΑΤΟ, αλλά ως ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που θα ενισχύσει τη Συμμαχία συνολικά», σημείωσε, παραπέμποντας στις αποφάσεις της περσινής Συνόδου της Χάγης για τους στόχους των αμυντικών δαπανών.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι η χώρα μου, η Ελλάδα, πιάνει ήδη από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα, πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα υλοποιεί αυτή τη στιγμή πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων ύψους 25 δισ. ευρώ.

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«Η χώρα μου βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη γειτονιά, αντιμέτωπη με γεωπολιτικές προκλήσεις. Τηρήσαμε τη δέσμευσή μας για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ ακόμη και σε περιόδους βαθιάς λιτότητας. Και είμαστε σήμερα μία από τις πέντε χώρες που ηγούνται στο ΝΑΤΟ όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες», είπε.

Ιράν και τιμές πετρελαίου

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή, ο πρωθυπουργός εξέφρασε «ελπίδα και αισιοδοξία ότι η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει», σημειώνοντας ότι «είναι κρίσιμο να δοθεί χρόνος στη διπλωματία για να επιλύσει αυτό το ακανθώδες ζήτημα».

Όπως πρόσθεσε, σε μια συγκυρία όπου το κόστος ζωής αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, «όλοι ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρξει νέα κλιμάκωση των εντάσεων που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση της τιμής του πετρελαίου».

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