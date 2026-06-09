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Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (AI) που τον απεικονίζει να φορά δερμάτινη μίνι φούστα και σουτιέν, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως αιχμή προς τους influencers και τους δημιουργούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνοδεύοντας την ανάρτηση, ο Ράμα έγραψε χαρακτηριστικά: «Όποιος το δημιούργησε αυτό, μπράβο».

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Το βίντεο παραπέμπει σε δηλώσεις που είχε κάνει ο ίδιος στις 7 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, όπου σχολίασε με σαρκαστικό τρόπο τη στάση bloggers και influencers που στήριξαν τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες κατά ενός αμφιλεγόμενου έργου πολυτελούς ανάπτυξης, το οποίο συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Μέρος της επένδυσης προβλέπεται να κατασκευαστεί σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή.

Στην ομιλία του, ο Ράμα υποστήριξε ότι πολλοί influencers αποκομίζουν οικονομικά οφέλη μέσω της προβολής τους στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν φόρους στο κράτος.

Παράλληλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οι bloggers θα μπορούσαν να διαγωνιστούν μεταξύ τους, ο ένας ντυμένος φλαμίνγκο και ο άλλος ντυμένος σαν εμένα, και να δούμε ποιος θα κερδίσει». Η αναφορά του σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα Τίρανα, όπου διαδηλωτές εμφανίστηκαν κρατώντας χάρτινες φιγούρες ροζ φλαμίνγκο, ενός από τα προστατευόμενα μεταναστευτικά είδη πτηνών της περιοχής.

Νωρίτερα, ο Αλβανός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει ότι πολλοί influencers συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες κυρίως για λόγους δημοσιότητας και όχι επειδή είχαν ουσιαστική γνώση του ζητήματος.

Η κυβέρνηση της Αλβανίας υποστηρίζει ότι η επένδυση στις ακτές της Αδριατικής μπορεί να μεταμορφώσει την οικονομία της χώρας, η οποία επιδιώκει να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στην αγορά πολυτελούς τουρισμού, ενώ παράλληλα συνεχίζει την προσπάθεια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, το έργο -το οποίο εκτείνεται σε προστατευόμενο νησί και σε γειτονικό παραθαλάσσιο τμήμα της νότιας ακτογραμμής της χώρας- έχει προκαλέσει αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και επικριτές του μακροχρόνιου σοσιαλιστή πρωθυπουργού.

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Η πολυτελής ανάπτυξη περιλαμβάνει δύο βασικά σκέλη: ένα παραθαλάσσιο έργο στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Νάρτα, η οποία αποτελεί προστατευόμενο βιότοπο, καθώς και ένα μικρότερο τουριστικό συγκρότημα στο ακατοίκητο νησί Σάζαν, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως στρατιωτική βάση κατά την κομμουνιστική περίοδο.

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, πολυτελών κατοικιών και μαρίνας και συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ.

Επενδυτική εταιρεία που συνδέεται με τον Κούσνερ έχει λάβει από τις αλβανικές αρχές ειδικό καθεστώς στρατηγικού επενδυτή. Η Αλβανία διαθέτει περίπου 450 χιλιόμετρα ακτογραμμής, μεγάλο μέρος της οποίας παρέμεινε ουσιαστικά αναξιοποίητο κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του κομμουνιστικού καθεστώτος.

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Ομάδες πολιτών και περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν φόβους ότι τμήματα αυτής της παρθένας ακτογραμμής θα περάσουν στον έλεγχο ισχυρών επενδυτικών συμφερόντων. Η κοινωνική δυσαρέσκεια εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο φαίνεται ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας να απομακρύνει βίαια διαδηλωτή κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στον χώρο του έργου.

Η ανάπτυξη προγραμματίζεται να υλοποιηθεί μέσα σε προστατευόμενη φυσική περιοχή και σε μία από τις σημαντικότερες ζώνες βιοποικιλότητας της Αλβανίας, η οποία αποτελεί βασικό σημείο στάσης μεταναστευτικών πτηνών κατά μήκος της Αδριατικής.

Από τα τέλη Μαΐου, εκσκαφείς και άλλα βαρέα μηχανήματα έχουν ήδη εισέλθει στην περιοχή, ανοίγοντας δρόμους πρόσβασης, πραγματοποιώντας εκσκαφές στην αμμώδη ζώνη, απομακρύνοντας βλάστηση ανάμεσα στα πεύκα και τοποθετώντας περιφράξεις.

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Με πληροφορίες από euronews