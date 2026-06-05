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Μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, καθώς μία 40χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, ενώ η 4χρονη κόρη της παρέμενε ζωντανή δίπλα στη σορό της για αρκετές ημέρες.

Το μικρό κορίτσι βρέθηκε σε κατάσταση σοβαρής αφυδάτωσης και σοκ, ξαπλωμένο δίπλα στη μητέρα του, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ήταν νεκρή εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

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Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Μοντανιάκ, στο διαμέρισμα Ερό της νότιας Γαλλίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου, όταν συγγενείς της 40χρονης ειδοποίησαν τις Αρχές, καθώς είχαν χάσει κάθε επικοινωνία μαζί της εδώ και ημέρες και ανησυχούσαν για την τύχη της.

Une fillette de 4 ans retrouvée déshydratée et prostrée à côté du corps de sa mère, décédée depuis plusieurs jours, dans l’Hérault

➡️ https://t.co/vsdCsvpniK pic.twitter.com/Hxb5Lhh5Oi June 5, 2026

Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση έρχεται στο φως σε μια περίοδο κατά την οποία η γαλλική κοινή γνώμη παραμένει σοκαρισμένη από την εξαφάνιση και τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο πατέρας μίας συμμαθήτριάς της, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε παιδιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 40χρονη δεν είχε επικοινωνήσει με τους συγγενείς της από την Παρασκευή 29 Μαΐου. Δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ το σπίτι της παρέμενε κλειδωμένο. Αστυνομικοί έσπευσαν στο διαμέρισμα, όπου η γυναίκα ζούσε μόνη μαζί με τη μικρή της κόρη, και εισήλθαν στον χώρο από παράθυρο, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος πρόσβασης.

Μέσα στο σπίτι εντόπισαν τη σορό της μητέρας και, δίπλα της, πάνω στον καναπέ, το 4χρονο κορίτσι. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ο εισαγγελέας του Μπεζιέ, Arnaud Faugère, το παιδί ήταν «εμφανώς αφυδατωμένο και σε κατάσταση σοκ».

Οι πρώτες έρευνες δεν αποκάλυψαν ίχνη διάρρηξης, κλοπής ή πάλης. Επιπλέον, το διαμέρισμα ήταν κλειδωμένο από μέσα, με το κλειδί να βρίσκεται στην κλειδαριά. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές δεν εξετάζουν προς το παρόν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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Η 40χρονη, η οποία δεν είχε σύντροφο και μεγάλωνε μόνη της την κόρη της, έπασχε από επιληψία. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχασε τη ζωή της από ασφυξία έπειτα από επιληπτική κρίση.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τόσο η αιτία όσο και ο χρόνος θανάτου της γυναίκας. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν επίσης τις Αρχές να διαπιστώσουν πόσες ημέρες παρέμεινε το παιδί δίπλα στη νεκρή μητέρα του.

Όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν το κοριτσάκι, η κατάστασή του ήταν τόσο επιβαρυμένη που δεν μπορούσε καν να μιλήσει. Το παιδί απομακρύνθηκε άμεσα από το σπίτι και παραδόθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο. «Το κοριτσάκι βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα μέλους της οικογένειάς του και λαμβάνει την απαραίτητη υποστήριξη και φροντίδα», δήλωσε ο εισαγγελέας Arnaud Faugère.

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Με πληροφορίες από Le Parisien