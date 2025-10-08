Το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου ένας ηλικιωμένος από το Ντέστιν της Φλόριντα ανέφερε την εξαφάνιση της συζύγου που είχε βγει για περίπατο με τον σκύλο του γιου τους, καθώς οι βόλτες τους διαρκούσαν περίπου 10 με 15 λεπτά και είχε περάσει πάνω από μία ώρα.

Η βοηθός σερίφη Ντέβον Μίλερ εντόπισε λίγο αργότερα τον Eeyore να περιπλανιέται στον δρόμο. «Πού είναι η μαμά σου; Δείξε μου πού είναι η μαμά σου», είπε στον σκύλο και τότε εκείνος την οδήγησε κατευθείαν στην 86χρονη. Εκεί η αστυνομικός βρήκε την ηλικιωμένη να έχει καταρρεύσει στο έδαφος.

Advertisement

Advertisement

«Δεν έφευγε. Συνέχιζε να επιστρέφει σε μένα», είπε η 86χρονη αναφερόμενη στον σκύλο. «Έτρεξε μέχρι το αυτοκίνητό μου και του είπα να με φέρει στη μαμά και έτρεξε πίσω εδώ», εξήγησε η Μίλερ στην 86χρονη που συγκινήθηκε από την αφοσίωση του σκύλου. «Καλό αγόρι. Πολύ καλό αγόρι. Δεν είμαι καν ο ιδιοκτήτης του. Είμαι η γιαγιά του. Ω, είσαι τόσο καλό αγόρι», είπε η γυναίκα.