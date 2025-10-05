Ενώ ήταν παιχνιδιάρης και κοινωνικός, μια βραδιά με πυροτεχνήματα πανικοβλήθηκε. Τρέχοντας να κρυφτεί, έτρεμε και αρνιόταν να βγει από το κρεβάτι του. Ακόμα και δύο μήνες αργότερα, αντιδρούσε με φόβο σε δυνατούς θορύβους, ακόμη κι αν ήταν απλώς μια κατσαρόλα που έπεσε. Η εμπειρία αυτή δείχνει πόσο έντονα αποτυπώνονται οι ήχοι στη μνήμη ενός σκύλου και πόσο διαφορετικά βιώνει το περιβάλλον από εμάς.

Ο λόγος είναι οι σκύλοι ακούν σε πολύ υψηλότερες συχνότητες από τον άνθρωπο (ως και 65.000 Hz έναντι 20.000 Hz). Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος τους είναι γεμάτος ήχους που εμείς δεν μπορούμε καν να αντιληφθούμε. Έτσι, οι ξαφνικοί και δυνατοί θόρυβοι είναι για τον σκύλο πιο έντονοι, πιο απειλητικοί. Έρευνες έχουν δείξει ότι περίπου 1 στους 4 σκύλους εμφανίζει φόβο σε ήχους όπως πυροτεχνήματα και καταιγίδες, και ότι οι φοβίες αυτές μπορούν να επιμένουν για μήνες ή και χρόνια αν δεν αντιμετωπιστούν (Storengen et al., 2015· Riemer, 2023).

Advertisement

Advertisement

Επίσης συμαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος που μιλάμε. Μια ήρεμη φωνή καθησυχάζει, ενώ μια έντονη ή θυμωμένη χροιά μπορεί να επιβαρύνει την αγωνία του. Οι σκύλοι δεν καταλαβαίνουν μόνο λέξεις, αλλά κυρίως τον τόνο της φωνής μας. θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές πώς αν μιλάτε πχ με κάποιον στο τηλέφωνο πιο έντονα, ο σκύλος σας μαζεύεται, παρόλο που δεν απευθύνεστε σε αυτόν.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε το σκυλάκι σας αν έχει φοβίες με του ήχους η να το εξικοιώσετε για να αντιμετωπίζει τους απότομους ήχους:

Βάλτε στο YouTube ήχους πυροτεχνημάτων η κρότων σε πολύ χαμηλή ένταση στην αρχή και δώστε λιχουδιές. Σταδιακά αυξήστε την ένταση μόνο όσο ο σκύλος παραμένει ήρεμος.



Πετάτε αντικείμενα από χαμηλό ύψος (π.χ. κλειδιά στο πάτωμα) και αμέσως δώστε ανταμοιβή. Έτσι ο ήχος συνδέεται με κάτι θετικό. Στην συνέχεια ενώ δείχνει χαλαρός αυξάνουμε το ύψος σταδιακά και δοκιμάζουμε με διάφορα αντικείμενα.



Δημιουργήστε ένα «ήσυχο καταφύγιο» στο σπίτι (crate ή γωνιά με το κρεβατάκι του), όπου μπορεί να αποσυρθεί όταν φοβάται.



Μιλήστε του με σταθερό, ήρεμο τόνο, αποφύγετε φωνές που μπορεί να εντείνουν το άγχος.



Προσοχή, όταν ξέρουμε ότι θα ακουστούν έντονοι ήχοι όπως για παράδειγμα το Πάσχα, κλείνουμε τις πόρτες, και δυναμώνουμε τον ήχο στην τηλεόραση η στο ραδιόφωνο, βάζοντας χαλαρή μουσική και προσφέροντας ένα νόστιμο μασητικό.

Κάποια απο τα σημάδια φόβου σε σκύλο είναι: ουρά και σώμα μαζεμένο, αυτιά κολλημένα πίσω, τρέμουλο, έντονο λαχάνιασμα, αποφυγή ή κρύψιμο, διάπλατα μάτια, γάβγισμα ή γρύλισμα, απότομο σάλιο.

Με μικρά βήματα, υπομονή και θετική ενίσχυση, ένας σκύλος μπορεί να μάθει να αντέχει καλύτερα τους ήχους που κάποτε τον τρόμαζαν.