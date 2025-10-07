Έναν 52χρονο από την Ουκρανία συνέλαβαν τα στελέχη της Τροχαίας Αθηνών και σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.



Ο 52χρονος με το αυτοκίνητό του κινούμενος στην οδό Φυλής στο κέντρο της Αθήνας, το απόγευμα τής Δευτέρας (6/10), εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε 13 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σε αυτά υλικές ζημιές.

Άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών προέβησαν στην αλκοολομέτρηση του 52χρονου οδηγού και διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα μέτρησης 0,97mg/l.

Επιπρόσθετα, ο 52χρονος δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια ικανότητας οδήγησης και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.