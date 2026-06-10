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Η ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που κατασκευάζονται σήμερα στην Ελλάδα φαίνεται πλέον να βρίσκεται πολύ κοντά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις οδικές συνδέσεις μεταξύ κομβικών περιοχών της ηπειρωτικής χώρας.

Τα τελευταία χρόνια, τα μεγάλα έργα υποδομών αποτελούν βασικό άξονα του κρατικού σχεδιασμού, όπως αποδεικνύεται από τις εκτεταμένες παρεμβάσεις που εξελίσσονται σε ολόκληρη την επικράτεια. Κύριος στόχος αυτών των έργων είναι η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επαγγελματικές δραστηριότητες.

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Παρότι βρίσκονται σε εξέλιξη δεκάδες έργα σε όλη τη χώρα, ορισμένα έχουν ήδη εισέλθει επίσημα στο τελικό στάδιο κατασκευής και προετοιμάζονται για παράδοση στην κυκλοφορία. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του ελληνικού αυτοκινητοδρομικού δικτύου, το οποίο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του και αναμένεται να δημιουργήσει νέες δυνατότητες μετακίνησης μεταξύ της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65, το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες και τις επίσημες ενημερώσεις, βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν δοθεί σε κυκλοφορία. Όπως έχει ανακοινωθεί, το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο.

Ειδικότερα, το τμήμα Αγιόφυλλο – Εγνατία Οδός έχει πλέον ξεπεράσει το 95% ως προς την πρόοδο κατασκευής, ενώ οι περισσότερες γέφυρες, οι σήραγγες και τα μεγάλα τεχνικά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Η εξέλιξη των εργασιών αποτυπώνεται και στα πιο πρόσφατα πλάνα που έχουν δημοσιοποιηθεί. Αυτή την περίοδο, οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στις τελικές ασφαλτοστρώσεις, στη διαμόρφωση των πρανών, στην εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας και οδικής σήμανσης, καθώς και στις τελευταίες απαραίτητες εργασίες για την πλήρη λειτουργία του δρόμου. Παράλληλα, σε επιλεγμένα σημεία συνεχίζονται συμπληρωματικές τεχνικές παρεμβάσεις και ενισχύσεις, με στόχο την παράδοση ενός αυτοκινητοδρόμου που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ανθεκτικότητας και λειτουργικότητας.

Σήμερα, σε λειτουργία βρίσκονται ήδη 136 χιλιόμετρα του Ε65, ενώ απομένουν προς ολοκλήρωση τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος.

Η σημασία του έργου υπερβαίνει τη μείωση των χρόνων μετακίνησης. Ο Ε65 αναδιαμορφώνει συνολικά τον χάρτη των οδικών συνδέσεων στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια πιο άμεση και ασφαλή διαδρομή που συνδέει την Κεντρική Ελλάδα με τη Μακεδονία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις εμπορευματικές μεταφορές και τη διασύνδεση σημαντικών περιφερειών της χώρας.

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Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, ο Ε65 θα λειτουργεί ως ένας ενιαίος αυτοκινητόδρομος που θα εκτείνεται από τη Λαμία έως την Εγνατία Οδό, διαμορφώνοντας έναν νέο στρατηγικό άξονα που θα συνδέει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, στη σημαντική μείωση του χρόνου μετακίνησης, αλλά και στην ενίσχυση των εμπορευματικών, επαγγελματικών και τουριστικών μετακινήσεων.

Ο πλήρως ολοκληρωμένος Ε65 θα έχει συνολικό μήκος περίπου 181,5 χιλιομέτρων και θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, καθώς και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

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