«Θα μου λείψει ο αγαπητός μου φίλος, Τσάρλι Κερκ» γράφει σε μήνυμά της στο Instagram η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Ο Τσάρλι είχε μια τόσο μεγάλη καρδιά και μια ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε τη χώρα του και την ελευθερία και ενέπνεε τόσο πολλούς με το θάρρος και το φρόνημά του. Οι προσευχές μου είναι για την Έρικα, τα δύο παιδιά τους και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους καλύψει με παρηγοριά και ειρήνη» γράφει σχετικά.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο άτομα που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς, σύμφωνα με αξιωματούχους, «δεν συνδέονταν» με την ένοπλη επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είναι «γεμάτος θλίψη και οργή για την αποτρόπαια δολοφονία», κάνοντας λόγο για μια «σκοτεινή στιγμή για την Αμερική». Σημειώνεται πως ο 31χρονος Κερκ, που είχε ιδρύσει τη συντηρητικών πεποιθήσεων οργάνωση Turning Point USA, ήταν κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο και την οικογένειά του.