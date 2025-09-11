Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός με μεγάλη επιρροή και σύμμαχος του Τραμπ σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα χθες Τετάρτη.

Επικεφαλής πιθανόν του σημαντικότερου κινήματος της δεξιάς νεολαίας στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας.

Φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η δημόσια συγκέντρωση, η πρώτη από περίπου δεκαπέντε εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα ως τα τέλη Οκτωβρίου, είχε κεντρικό σύνθημα «Prove me wrong» («δείξτε μου πως σφάλλω»).

«Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρώην κοινοβουλευτικός Τζέισον Τσίφιτς, παρών επιτόπου, στο Fox News.

⚠️ Charlie Kirk was shot during his Utah event. Chaos broke out as the crowd ran for safety. Authorities are still investigating. Violence should never be the answer. pic.twitter.com/41jxSBpDYa — John W James III (@John_W_James3rd) September 11, 2025

Ο πυροβολισμός, οι κραυγές

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεάθηκε να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο τριαντάρης πόντκαστερ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

«Ύποπτος» συλλαμβάνεται, αφήνεται ελεύθερος

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές.

Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3

Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν άλλαξε σκοπό, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Σπένσερ Κοξ, αναφερόμενος σε αυτή που τόνισε πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Pretty sure that’s the guy, ran away straight away.

Pretty sure that's the guy, ran away straight away.

If he was Charlie's sniper protector detail he wouldn't run he would be looking around with his gun drawn. pic.twitter.com/hz7f9jxaMg

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Ανακοινώσεις Τραμπ, καταδίκες του πολιτικού κόσμου

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ: «ο σπουδαίος, ως ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social. Πρόσθεσε μέσω του ίδιου ιστοτόπου του πως «διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής».

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



"I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God." pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Κάμαλα Χάρις, ατυχήσασα υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2023, «καταδίκασε» τον φόνο επιμένοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική», κάτι που επανέλαβαν επίσης μορφές του δημοκρατικού κόμματος, από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ως τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και τη βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο φόνος προστέθηκε στον ατελείωτο κατάλογο των επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, που συμπεριλαμβάνει τις δυο απόπειρες κατά του προέδρου Τραμπ πέρυσι.

Ο αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την δολοφονία Κερκ στην «ριζοσπαστική αριστερά» που όπως υποστήριξε, συνέβαλε στη δολοφονία από ένοπλο πιστού του πολιτικού συμμάχου, του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε μέσω X ότι «η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, νέου και δημοφιλή ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, προκαλεί σοκ».

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σοκαρισμένη από την δολοφονία Κερκ λέγοντας ότι «πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα».