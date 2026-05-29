Την πεθερά μιας Ινδής ηθοποιού και πρώην εστεμμένης σε καλιστεία, ο θάνατος της οποίας έχει προκαλέσει αντικρουόμενους ισχυρισμούς περί δολοφονίας και αυτοκτονίας, συνέλαβαν οι Αρχές στην Ινδία.

Οι γονείς και τα αδέλφια της Τουίσα Σάρμα υποστηρίζουν ότι η 33χρονη κακοποιούνταν από τον σύζυγό της, δικηγόρο Σαμάρθ Σινγκ, και την πεθερά της, τη συνταξιούχο δικαστή Γκιριμπάλα Σινγκ, εξαιτίας απαιτήσεων για προίκα. Υποστηρίζουν ακόμη ότι η γυναίκα τελικά δολοφονήθηκε.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τους ισχυρισμούς.

Η Σάρμα, μοντέλο και ηθοποιός, ήταν παντρεμένη μόλις πέντε μήνες όταν βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας του συζύγου της στην πόλη Μποπάλ, στην πολιτεία Μάντια Πραντές, στις 12 Μαΐου.

Την Πέμπτη, η Κεντρική Υπηρεσία Ερευνών της Ινδίας (CBI) συνέλαβε την Γκιριμπάλα Σινγκ έπειτα από πολύωρη ανάκρισή της.

Νωρίτερα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μάντια Πραντές είχε ακυρώσει την προληπτική εγγύηση που της είχε χορηγηθεί, κρίνοντας ότι πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αγνοήσει σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρίες.

Μετά τον θάνατο της Τουίσα, η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για θάνατο που σχετίζεται με προίκα (dowry death) σε βάρος της οικογένειας Σινγκ. Στις αρχές της εβδομάδας, η έρευνα πέρασε στα χέρια της CBI.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στην Ινδία και έχει επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα των θανάτων γυναικών που συνδέονται με απαιτήσεις για προίκα. Παρότι η πρακτική της προίκας έχει απαγορευθεί από το 1961, χιλιάδες γυναίκες εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο επειδή θεωρείται ότι παντρεύτηκαν χωρίς να έχουν επαρκή προίκα.

Η υπόθεση προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της κοινωνικής θέσης των εμπλεκομένων. Η Τουίσα ήταν πρώην νικήτρια διαγωνισμού ομορφιάς και ηθοποιός, ενώ τόσο ο σύζυγός της όσο και η πεθερά της είναι δικηγόροι.

Οι γονείς της υποστηρίζουν ότι η παρενόχληση για λόγους προίκας ξεκίνησε λίγο μετά τον γάμο της. Ισχυρίζονται επίσης ότι όταν έμεινε έγκυος, ο σύζυγός της και η μητέρα του την κατηγόρησαν για απιστία και την εξανάγκασαν να διακόψει την εγκυμοσύνη.

Η οικογένεια Σινγκ απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Τουίσα αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και αυτοκτόνησε. Αναφέρουν επίσης ότι η απόφαση για τη διακοπή της εγκυμοσύνης ήταν δική της.

Ο Σαμάρθ Σινγκ βρίσκεται σήμερα υπό αστυνομική κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εξαφανιστεί μετά τον θάνατο της συζύγου του και συνελήφθη στην πόλη Τζαμπαλπούρ στις 22 Μαΐου.

Η Τουίσα αποτεφρώθηκε την Κυριακή έπειτα από δεύτερη νεκροψία. Η οικογένειά της είχε υποστηρίξει ότι η πρώτη νεκροψία ήταν ελλιπής και κατηγόρησε την αστυνομία για συγκάλυψη, κατηγορία που οι Αρχές αρνήθηκαν.

