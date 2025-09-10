Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/9) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ύστερα από πυροβολισμούς που δέχθηκε ο συντηρητικό σχολιαστής και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κιρκ.

Συγκεκριμένα, ο ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA δέχθηκε σφαίρες σε εκδήλωση στο πανεπιστήμιο του Γιούτα Βάλεϊ.

Ο εκπρόσωπος του ανακοίνωσε πως η κατάσταση της υγείας του παραμένει «άγνωστη».

Δευτερόλεπτα προτού ο Τσάρλι Κιρκ δεχθεί πυροβολισμούς – Γιούτα Βάλεϊ, 10/9/2025

Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του Κιρκ με τίτλο «American Comeback Tour».

Σύμφωνα με τις Αρχές του πανεπιστημίου, ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Οι εκδηλώσεις του συντηρητικού σχολιαστή έχουν προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από φοιτητές.

CHARLIE KIRK HAS BEEN SHOT IN THE NECK 🔴



Here’s what we know so far:



• Shots were fired at Utah Valley University during an event where Charlie Kirk was speaking.



• An organizer near Kirk said he was shot in the neck during a discussion about trans mass shooters.



• The… pic.twitter.com/ztMWmLASbM — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κιρκ, ο οποίος έχει πυροβοληθεί. Ένας σπουδαίος άνθρωπος από κάθε άποψη», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτηση του στο Truth Social.