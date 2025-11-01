Οι κτηνίατροι φροντίζουν να εμβολιάζουν τα ζώα για την πρόληψη ασθενειών, να αντιμετωπίζουν τραυματισμούς μετά από ατυχήματα και να απαντούν στις ανησυχίες των ιδιοκτητών σχετικά με την υγεία των κατοικιδίων τους. Ωστόσο, αυτές οι επισκέψεις συνοδεύονται συχνά από έντονο στρες.

Έρευνες δείχνουν ότι η πλειονότητα των κατοικιδίων, τόσο σκύλων όσο και γατών, νιώθουν άγχος και στρες κατά την επίσκεψη στον κτηνίατρο αλλά και μετά από αυτήν.

Μάλιστα, υπολογίζεται ότι έως και το 80% των σκύλων και το 85% των γατών βιώνουν άγχος κατά τη διάρκεια των επισκέψεων

Οι κτηνίατροι μας εξηγούν πως υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές που μπορεί να κάνουμε άθελά μας και που δυσκολεύουν τις επισκέψεις τόσο για τα ζώα όσο και για το προσωπικό της κλινικής.

Ακολουθούν οι χειρότερες συμπεριφορές που πρέπει να αποφεύγουμε:

1. Το να λέμε ψέματα σχετικά με τη συμπεριφορά του κατοικιδίου μας

Για να κυλήσει ομαλά ένα ραντεβού, οι κτηνίατροι πρέπει να έχουν τις σωστές προσδοκίες, λέει η δρ. Αζίσα Γκλας, ειδική κτηνίατρος της Freshpet και ιδιοκτήτρια του CAWLM Veterinary Hospital and Spa στο Χιούστον.

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να μοιραστούμε συγκεκριμένες πληροφορίες με τον κτηνίατρο μας όπως:

το επίπεδο άγχους του κατοικιδίου

αν έχει δαγκώσει ή γρατσουνίσει στο παρελθόν

αν νιώθει πιο άνετα με ή χωρίς εμάς στο δωμάτιο,

καθώς και αν υπάρχουν συμπεριφορές που πρέπει να αποφευχθούν (π.χ. αν ο σκύλος μας δεν θέλει να του αγγίζουν τα πόδια).

«Έτσι μπορούμε να προσαρμόσουμε τη δική μας συμπεριφορά», λέει η Γκλας. «Στόχος μας είναι το ραντεβού να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμο και χωρίς στρες, όχι μόνο για εμάς αλλά και για τους ασθενείς μας».

Η Γκλας προσθέτει: «Αυτό, όμως, προϋποθέτει ότι οι ιδιοκτήτες θα είναι ειλικρινείς τόσο με εμάς όσο και με τον εαυτό τους και τα κατοικίδιά τους».

2. Το να κρύβουμε «ντροπιαστικές» πληροφορίες από τον κτηνίατρο

Το να αποκρύπτουμε πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του κατοικιδίου μας ποτέ δεν είναι καλή ιδέα ακόμα κι αν το θέμα είναι “άβολο” ή “εκτός νόμου”, εξηγεί η δρ. Νικόλ Ράπα, κτηνίατρος στα VCA Animal Hospitals.

Σύμφωνα με την Pet Poison Hotline, έχει σημειωθεί αύξηση 48% στα περιστατικά δηλητηρίασης κατοικιδίων από κάνναβη τα τελευταία χρόνια (πιθανότατα λόγω της νομιμοποίησής της σε πολλές πολιτείες) . Αν, λοιπόν, το κατοικίδιό μας έχει φάει κάτι που δεν έπρεπε ακόμη κι αν πρόκειται για κάνναβη δεν πρέπει να το αποκρύψουμε από τον κτηνίατρο.

«Δεν είμαστε εδώ για να βάλουμε κανέναν σε μπελάδες», τονίζει η Ράπα. «Σε πολλές πολιτείες η κάνναβη είναι νόμιμη. Αν δεν ήταν σκόπιμη χορήγηση, δε με νοιάζει. Απλώς πρέπει να ξέρω τι συνέβη, για να μπορέσω να θεραπεύσω σωστά το ζώο».

Η απόκρυψη τέτοιων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει το κατοικίδιό μας σε περιττό στρες ή λάθος θεραπείες.

3. Το να φερόμαστε άσχημα στο κατοικίδιό μας

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες που πηγαίνουμε τα κατοικίδιά μας στον κτηνίατρο τα αγαπάμε βαθιά όμως, το στρες της στιγμής μπορεί μερικές φορές να μας κυριεύσει.

Το να φωνάζουμε ή να μαλώνουμε το κατοικίδιό μας ενώ ήδη βρίσκεται σε αγχωτικό περιβάλλον μόνο κακό κάνει, τονίζει η Ράπα.

Αυτές οι συμπεριφορές «μπορούν να εμποδίσουν την ομαλή διεξαγωγή του ραντεβού, γιατί το ζώο είναι ήδη φοβισμένο και έτσι απλώς προσθέτουμε άγχος πάνω στο άγχος», εξηγεί.

Αντί γι’ αυτό, προσπαθούμε να του μιλάμε ήρεμα, προτείνει η Ράπα, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θετική ενίσχυση, δίνοντάς του λιχουδιές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

4. Το να περιμένουμε ότι θα τελειώσουμε γρήγορα με τον κτηνίατρο

Αν έχουμε ραντεβού μόνο για ένα γρήγορο εμβόλιο του κουταβιού μας, ίσως περιμένουμε να μπούμε και να βγούμε μέσα σε λίγα λεπτά όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα, εξηγεί η δρ. Αζίσα Γκλας.

Οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να γνωρίζουμε ότι μια επίσκεψη μπορεί να καθυστερήσει λόγω απρόβλεπτων περιστατικών.

«Αν μπει κάποιο επείγον περιστατικό, αυτό θα εξυπηρετηθεί πρώτο», εξηγεί η Γκλας.

Μας ενθαρρύνει να δείχνουμε κατανόηση και ευελιξία σε τέτοιες στιγμές. «Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και το προσωπικό το εκτιμά ιδιαίτερα, γιατί ήδη κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα», προσθέτει.

5. Το να αντιδρούμε στις συστάσεις του κτηνίατρου

«Μερικές φορές προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν να γίνει η εμπειρία πιο εύκολη», εξηγεί η δρ. Νικόλ Ράπα.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο κτηνίατρος θα συστήσει αγχολυτική αγωγή πριν από το ραντεβού ή θα προτείνει ορισμένα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια, για την ασφάλεια όλων.

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν φίμωτρο, κολάρο, ή ακόμη και να μας ζητήσει να βγούμε προσωρινά από το δωμάτιο αν η παρουσία μας φαίνεται να αγχώνει περισσότερο το κατοικίδιο.

Η Ράπα μας ενθαρρύνει να μην το παίρνουμε προσωπικά: «Δεν σας κρίνουμε. Θέλουμε απλώς να κάνουμε το ραντεβού πιο ασφαλές και ήρεμο για όλους», τονίζει.

Αν λοιπόν ο κτηνίατρος ζητήσει να ληφθεί κάποιο μέτρο, ας μην αντιδράσουμε. Αντίθετα, ας ακούσουμε και ας εμπιστευτούμε ότι έχει ως στόχο μόνο το καλό και την ασφάλεια του τετράποδου φίλου μας.

6. Το να μην διαχειριζόμαστε το δικό μας άγχος και στρες

Δεν είναι μόνο τα κατοικίδια που αγχώνονται στον κτηνίατρο κι εμείς οι ίδιοι μπορεί να νιώθουμε στρες, ειδικά όταν πρόκειται για επείγον ραντεβού ή εξετάσεις που μας ανησυχούν.

«Τα ζώα μας είναι πολύ συντονισμένα με τα συναισθήματά μας, και αν εμείς είμαστε αγχωμένοι, είναι πολύ πιθανό να τους μεταδώσουμε αυτό το άγχος», εξηγεί η Ράπα.

Φυσικά, κανείς δε μπορεί να είναι εντελώς ήρεμος σε μια δύσκολη στιγμή, και οι κτηνίατροι το γνωρίζουν.

Αλλά το να προσπαθούμε να παρατηρούμε τη συμπεριφορά μας και να ηρεμούμε όσο μπορούμε, βοηθάει πολύ.

Αυτό όχι μόνο κάνει το κατοικίδιό μας να νιώσει πιο ασφαλές, αλλά βοηθά και στο να συνδέσει τον κτηνίατρο με μια λιγότερο τρομακτική εμπειρία στο μέλλον.

Η Γκλας εξηγεί: «Αν ένα ζώο έχει μία αγχωτική εμπειρία στον κτηνίατρο, το πιθανότερο είναι ότι θα το θυμάται είτε από τη μυρωδιά του χώρου είτε ακόμη και από τη διαδρομή με το αυτοκίνητο. Και αυτό είναι κάτι που όλοι θέλουμε να αποφύγουμε, γιατί κανείς δε θέλει να βλέπει το κατοικίδιό του φοβισμένο ή αναστατωμένο».

7. Το να μην είμαστε οικονομικά προετοιμασμένοι

Δεν είναι τυχαίο που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γεμίζουν με χιουμοριστικά αστεία για “πόνους των κατοικιδίων μας που κοστίζουν 400 ευρώ”όλοι όσοι έχουμε πάει σε κτηνίατρο γνωρίζουμε ότι δεν είναι μια φτηνή υπόθεση.

«Όπως έχει αυξηθεί το κόστος ζωής γενικά, το ίδιο συμβαίνει και με το κόστος λειτουργίας μιας κτηνιατρικής κλινικής», εξηγεί η Γκλας.

Αν μπορούμε, είναι καλή ιδέα να εξετάσουμε την επιλογή ασφάλειας κατοικιδίου, ώστε να καλύπτουμε τα απρόοπτα έξοδα.

Εναλλακτικά, μπορούμε να αποταμιεύουμε ένα μικρό ποσό κάθε μήνα για να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για πιθανούς λογαριασμούς.

Το κόστος των επισκέψεων ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες του ζώου, «αλλά τελικά, πρόκειται για μια επιχείρηση και χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα να πληρώνονται αξιοπρεπώς οι βοηθοί και το προσωπικό», λέει η Γκλας.

«Προσπαθήστε να προϋπολογίζετε ανάλογα, γιατί ακόμα και αυτό μπορεί να γίνει πηγή άγχους μέσα στο ραντεβού», προσθέτει.

Και είναι ξεκάθαρο πως κανείς ούτε εμείς ούτε τα κατοικίδιά μας δεν χρειάζεται επιπλέον στρες και ανησυχία στην επόμενη επίσκεψη στον κτηνίατρο.

Με πληροφορίες από yahoo.com