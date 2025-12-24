Οι γιορτές είναι ήδη εδώ και τα δώρα θα αρχίσουν να πέφτουν βροχή.

Τι γίνεται όμως εάν εμείς δεν έχουμε προλάβει ακόμα να πάρουμε τα δώρα που θέλουμε; Σε αυτήν την περίπτωση το κλασσικό δίλημμα στριφογυρίζει στο μυαλό μας: Είναι αποδεκτό να δωρίσουμε κάποιο δώρο που μας είχαν κάνει παλιά αλλά δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ;

Το regifting δεν είναι πλέον ταμπού, οπότε η απάντηση είναι με βεβαιότητα ναι αλλά φυσικά υπό κάποιους συγκεκριμένους όρους. Ακόμα και η επαναχρησιμοποίηση ενός παλιού δώρου χρειάζεται σεβάσμο και σκέψη πρίν δοθεί στον επόμενο, για να ξαναπάρει ζώη και να χαρίσει χαμόγελα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό άρθρο του Real Simple, η ειδικός Μάικα Μάιερ εξηγεί ότι η το regifting ενός δώρου μπορεί να λειτουργήσει ακόμη και υπέρ της βιωσιμότητας, όταν ένα αντικείμενο βρίσκει τελικά τον σωστό του αποδέκτη αντί να παραμένει αχρησιμοποίητο.

Σκεφτόμαστε σαν να ψωνίζουμε από την αρχή

Το βασικό λάθος στο regifting είναι να το αντιμετωπίζουμε σαν «ξεκαθάρισμα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Real Simple η ειδικός Ελέιν Σουάν, οφείλουμε να βλέπουμε τα αντικείμενα που έχουμε ήδη σαν μια προσωπική συλλογή δώρων από την οποία διαλέγουμε προσεκτικά.

Πριν καταλήξουμε, εξετάζουμε:

αν το αντικείμενο ταιριάζει πραγματικά στον παραλήπτη

αν συμβαδίζει με τον τρόπο ζωής και τα γούστα του

αν δείχνει ότι έγινε με σκέψη και όχι από ανάγκη

Αν κάτι μοιάζει αδιάφορο ή τυχαίο, τότε όπως τονίζεται στο ίδιο άρθρο η δωρεά είναι πιο κομψή λύση.

Υπάρχουν δώρα που δεν ξανακυκλοφορούν

Όπως ξεκαθαρίζει η Ελέιν Σουάν στο Real Simple, κάποια αντικείμενα δεν προσφέρονται για regifting, ακόμα κι αν είναι καινούρια:

προσωποποιημένα δώρα (ονόματα, αρχικά, ειδικές αφιερώσεις)

χειροποίητες δημιουργίες, που φτιάχτηκαν αποκλειστικά για εμάς

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αξία τους είναι κυρίως συναισθηματική και όχι πρακτική.

Δεν το δίνουμε σε λάθος άνθρωπο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο ποιος θα το λάβει.

Όπως αναφέρει η Μάιερ είναι σημαντικό το δώρο να μεταφερθεί σε διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον από εκείνο του αρχικού δωρητή, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις.

Παράλληλα, αποφεύγουμε το regifting:

σε ανθρώπους που δίνουν μεγάλη συναισθηματική αξία στα δώρα

σε περιστάσεις που απαιτούν προσωπικό συμβολισμό, όπως σημαντικά γενέθλια ή επετείους

Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα είναι να μην αισθανθεί ο παραλήπτης δεύτερη επιλογή.

Ο έλεγχος πριν το τύλιγμα είναι απαραίτητος

Σύμφωνα με οδηγίες που παρουσιάζονται στο Real Simple, ένα δώρο που ξαναχαρίζεται πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.

Ελέγχουμε:

ημερομηνίες λήξης σε τρόφιμα, καλλυντικά και κεριά

φθορές ή ελλείψεις στη συσκευασία

ξεχασμένες κάρτες ή αφιερώσεις

Στην περίπτωση βιβλίων, ξεφυλλίζουμε τις πρώτες σελίδες για προσωπικές σημειώσεις, οι οποίες μπορεί να εκθέσουν άθελά μας την προέλευση του δώρου.

Η συσκευασία αλλάζει τα πάντα

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται σε άρθρο του fudgemylife.org , η παρουσίαση ενός regifted δώρου είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το αντικείμενο. Ακόμα και το πιο καλοδιαλεγμένο δώρο μπορεί να χάσει την αξία του αν δείχνει πρόχειρο ή «ξαναχρησιμοποιημένο».

Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία:

στο καινούργιο τύλιγμα , αποφεύγοντας εμφανώς χρησιμοποιημένες σακούλες ή χαρτιά



, αποφεύγοντας εμφανώς χρησιμοποιημένες σακούλες ή χαρτιά στην καθαρή και άψογη εικόνα του αντικειμένου, χωρίς ίχνη χρήσης ή φθοράς



του αντικειμένου, χωρίς ίχνη χρήσης ή φθοράς στη συνολική αίσθηση φροντίδας που αποπνέει το δώρο

Όπως τονίζεται στο Fudge My Life , η σωστή συσκευασία απομακρύνει την υποψία του «δεύτερου χεριού» και μετατρέπει το regifting σε μια συνειδητή και ευγενική επιλογή, όχι σε λύση ανάγκης.

Μάλιστα, μια απλή αλλά καλοδιατυπωμένη κάρτα ή σημείωμα μπορεί να ενισχύσει το μήνυμα ότι το δώρο επιλέχθηκε με σκέψη, δίνοντας έμφαση στον παραλήπτη και όχι στην προέλευσή του.

Η προσεγμένη εμφάνιση, όπως υπογραμμίζεται στο ίδιο άρθρο, λειτουργεί ως γέφυρα καλών προθέσεων, κάνοντας το regifting να μοιάζει εξίσου προσωπικό με ένα καινούργιο δώρο.

Eπιπλέον συμβουλές από άρθρο του aol.com συμπληρώνουν την εικόνα του σωστού regifting και βοηθούν στο να μετατραπεί το δώρο σε πράξη ευγένειας και σκέψης.

Είναι καλή επιλογή όταν το δώρο προσφέρεται ευχάριστα ως δώρο σε φιλικές ή χαλαρές περιστάσεις, όπως σε οικοδεσπότες ή μικρές συγκεντρώσεις, όχι όμως σε σημαντικές εκδηλώσεις ζωής όπου απαιτείται προσωπική επιλογή.

Τέλος πάντα θα πρέπει να σκεφτόμαστε αν ο παραλήπτης θα το εκτιμήσει και θα το χρησιμοποιήσει πραγματικά, γιατί η πρόθεση πίσω από το δώρο είναι αυτό που μετράει περισσότερο.

Με πληροφορίες από realsimple.com, fudgemylife.org και aol.com