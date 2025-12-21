«Aγαπώ τα μπιχλιμπίδια. Από τότε που ήμουν περίπου 8 ετών, συλλέγω νεράιδες, χνουδωτές γάτες και διάφορα μικρά λούτρινα ζώα. Έχουν μετακομίσει μαζί μου σε όλα τα 20+ σπίτια στα οποία έχω ζήσει και έχουν στολίσει πολλές βιβλιοθήκες», αναφέρει σε άρθρο της HuffPost UK η Σάρα Λουίζ Κέλι.

Ωστόσο, όπως ομολογεί, τώρα που βρίσκεται στα μέσα της δεκαετίας των 30, βρίσκει τον εαυτό της να ελπίζει σε πιο πρακτικά δώρα. Αυτά που κάνουν την καθημερινότητά της πιο εύκολη στο τέλος μιας κουραστικής ημέρας. Ακόμα και μια πολύ, πολύ καλή κουβέρτα.

Η επιστήμη τι λέει;

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την ψυχολόγο συμπεριφοράς, Τζο Χέμμινγκς, η οποία συνεργάζεται με τη βρετανική εταιρεία λιανικής, Argos, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει επαναξιολογήσει το τη γενναιοδωρία το 2025.

Η ίδια εξηγεί στο ίδιο άρθρο: «Ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι δεν είναι μόνος του: Αυτή η τάση σηματοδοτεί μια εξελιγμένη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τη γενναιοδωρία… Όταν χαρίζετε ένα αντικείμενο – όπως μια φριτέζα ή ένα hair styler – που ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην καθημερινή ζωή, η πρακτικότητα γίνεται μια θετική καθημερινή συνήθεια».

Και καταλήγει: «Η χρησιμότητα, επομένως, γίνεται η νέα πολυτέλεια, επειδή είναι η πιο αποτελεσματική οδός για τη διαρκή ευτυχία».

Η έρευνα από την Argos το επιβεβαιώνει. Σε 2.000 ενήλικες Βρετανούς το 72% συμφωνούν ότι τους αρέσει όταν ένα δώρο χρησιμοποιείται τακτικά, ενώ το θετικό συναίσθημα που συνδέεται με ένα χρήσιμο δώρο εκτιμάται ότι διαρκεί ένα χρόνο περισσότερο από ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

Σε άρθρο τους, τώρα, οι NYT προτείνουν 54 δώρα «για αυτούς που έχουν τα πάντα». Οπως αναφέρουν, συγκέντρωσαν μια συλλογή από πράγματα που καλύπτουν τη δύσκολη για αγορές γκάμα – τα όμορφα, τα χρήσιμα, τα έξυπνα και τα πολυτελή. «Εδώ θα βρείτε τα πάντα, από αυτοποτιζόμενες γλάστρες και μια έξυπνη ταΐστρα πουλιών μέχρι ένα βιβλίο που μοιάζει vintage κι είναι γεμάτο θησαυρούς».

Με πληροφορίες από: HuffPost UΚ, ΝΥΤ