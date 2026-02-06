Πλησιάζει η ημέρα του του Αγίου Βαλεντίνου, θέλουμε να πάρουμε κάτι στο ταίρι μας αλλά δεν ξέρουμε τι; Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλους μας έχουν κουράσει τα κλασσικά μπαλόνια και σοκολάτακια που κυριάρχουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Σκεφτόμαστε πώς θα θέλαμε κάτι λιγότερο εμπορίκο και ίσως πιο δημιουργικό.

Είναι λοιπόν μια καλή ευκαιρία να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας μέσα από δημιουργία, φαντασία και προσωπικό χρόνο. Μια χειροποίητη κατασκευή μάς επιτρέπει να δώσουμε χαρακτήρα στα δώρα και στη διακόσμησή μας, μετατρέποντας απλά υλικά σε μικρές πράξεις αγάπης.

Advertisement

Advertisement

Υπάρχουν πολλές απλές DIY ιδέες, που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες κάθε ηλικίας, μπορούμε να στολίσουμε το σπίτι, να ετοιμάσουμε ξεχωριστά δώρα ή να δημιουργήσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Το goodhousekeeping.com προτείνει:



Λουλούδια από χάρτινες αυγοθήκες

Εάν πάλι δεν θέλουμε να αγοράσουμε λουλoύδια αλλά θέλουμε να τα φτιάξουμε, με λίγη μπογιά και φαντασία, οι αυγοθήκες μεταμορφώνονται στα πιο εντυπωσιακά άνθη. Ιδανικά για τραπέζια, ράφια ή γραφεία, αποτελούν μια βιώσιμη και ιδιαίτερα χαρούμενη επιλογή διακόσμησης.



Τσόχινος φάκελος για κάρτες

Αν παραδώσουμε την κάρτα μας από κοντά, μπορούμε να τη βάλουμε μέσα σε έναν χειροποίητο φάκελο από τσόχα. Κλείνουμε με μια μικρή καρδιά και φροντίζουμε να τοποθετήσουμε πρώτα το μήνυμα μέσα.

Χειροποίητα κουτιά για σοκολατάκια

Φτιάχνουμε δικά μας κουτάκια με χαρτόνι και με κόκκινη μπογιά χρωματίζουμε διακοσμητικές λεπτομέρειες. Στο τέλος τα γεμίζουμε με αγαπημένες σοκολάτες ή με χειροποίητα δικά μας σοκολατάκια για ένα απολαυστικό δώρο.

Advertisement

Καρδιές σε σχήμα ζώων από χαρτόνι

Το easypeasyandfun.com αναφέρει πώς μια δημιουργική προσέγγιση που σίγουρα θα ξετρελάνει τους μικορύς μας φίλους, είναι να φτιάξουμε χαριτωμένα ζωάκια μόνο από σχήματα καρδιάς, π.χ. καρδιά-κοτόπουλο, καρδιά-κούκλα ή μικρά ζωάκια για κάρτες και διακόσμηση.

DIY καλαμάκια με καρδιά για το ρόφημά μας

Advertisement

Μια μικρή, παιχνιδιάρικη ιδέα από το tintsykids.com/valentines-day , είναι να κολλήσουμε καρδιές σε καλαμάκια για ροφήματα τέλειο για την ξεχωριστή μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο σπίτι ή στο σχολείο.

Το artandcraftdiy.com προτείνει περισσότερες ιδέες για μας τους ενήλικες:

Σφραγίδες από κερί για τα γράμματα αγάπης

Advertisement

Μπορούμε να δώσουμε στα γράμματά μας ένα παραδοσιακό, ρομαντικό ύφος χρησιμοποιώντας σφραγίδα από κερί. Λιώνουμε ράβδους κερί σε τόνους κόκκινου ή ροζ και πιέζουμε πάνω τη σφραγίδα για εντυπωσιακή υπογραφή. Η ιδέα αυτή δίνει μια ξεχωριστή προσωπική πινελιά στις φακέλους μας.

Σπιτικό σκραμπ με ζάχαρη

Αντί για απλό δώρο, μπορούμε να φτιάξουμε αρωματικό σκραμπ για απολέπιση και περιποίηση σώματος ένα πρακτικό αλλά αγαπησιάρικο δώρο που μπορεί να δοθεί σε αγαπημένο πρόσωπο ή να χρησιμοποιηθεί πριν από ρομαντικό δείπνο στο σπίτι.

Advertisement

Με πληροφορίες από goodhousekeeping.com, easypeasyandfun.com, tintsykids.com/valentines-day και artandcraftdiy.com

Advertisement