Έρχονται γιορτές και όλοι θέλουμε να χαρίσουμε χαμόγελα στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Πολλοί, έχοντας ακούσει ότι κάποιο κοντινό τους άτομο ή ένα μέλος της οικογένειας αγαπά τα σκυλιά, παίρνουν την πρωτοβουλία να κάνουν «το μεγάλο δώρο»: ένα σκυλάκι.

Με την πρώτη ματιά, τίποτα δεν ακούγεται λάθος. Είναι όμως πράγματι έτσι;

Ας το δούμε μαζί. Γιατί το ζώο που προσφέρουμε δεν είναι μια απλή έκπληξη. Είναι μια ζωή, με ευθύνες. Δεν είναι δώρο με κάρτα επιστροφής. Ούτε κάτι που το χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε και τις υπόλοιπες ώρες το «βάζουμε στο ράφι».

Γιατί ο «σκύλος δώρο» σπάνια βγαίνει σε καλό

Είναι μια δέσμευση 10–15 ετών.

Η επιλογή πρέπει να ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν που θα ζήσει με τον σκύλο.

Κάθε φυλή, ακόμη και κουτάβια από την ίδια γέννα , μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε χαρακτήρα και ανάγκες.

Η αρχή είναι απαιτητική: ξενύχτια, πρωινά ξυπνήματα, πολλές ώρες κοινωνικοποίησης με ανθρώπους, ήχους, καταστάσεις και άλλα ζώα.

Ερωτήσεις που αξίζει να απαντήσεις πριν από την απόκτηση σκύλου

Υπάρχει πλάνο για τις ώρες που θα λείπω, ώστε ο σκύλος να μη μένει πολλές ώρες μόνος και να μη φορτωθεί άγχος ή ατυχήματα;

Υπάρχει σταθερό budget για κτηνίατρο, τροφή, πρόληψη παρασίτων, εξοπλισμό και εκπαίδευση – όχι μόνο για τον πρώτο μήνα, αλλά για όλο τον χρόνο;

Υπάρχει διάθεση για μάθηση γύρω από τη σωστή ανατροφή και εκπαίδευση πριν έρθει ο σκύλος στο σπίτι;

Υπάρχει υπομονή για τουαλέτες, νυχτερινά ξυπνήματα και «δαγκωματάκια» κουταβιού, χωρίς νεύρα ή τιμωρίες για κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό στάδιο;

Έχει συμφωνήσει όλη η οικογένεια ποιος αναλαμβάνει τι στην καθημερινότητα? βόλτες, τάισμα, εκπαίδευση, κανόνες, και υπάρχει συνέπεια από όλους;

Υπάρχει πλάνο για διακοπές και έκτακτες ανάγκες; Ποιος θα τον κρατήσει; Τι γίνεται αν

αρρωστήσει;



Τι δείχνουν τα δεδομένα

Αν όλα τα παραπάνω δεν αρκούν, τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Στην Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με την RSPCA, κατά τον «χειμερινό κύκλο» Νοεμβρίου 2023 – Ιανουαρίου 2024 καταγράφηκαν 4.630 αναφορές εγκατάλειψης σκύλων.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και σε χώρες όπως η Ιρλανδία, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, με βασικούς λόγους εγκατάλειψης – μεταξύ άλλων – την έλλειψη χρόνου και τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές.

Τι μπορείς να χαρίσεις αντί για σκύλο

Σεμινάριο ή βιβλίο συμπεριφοράς και εκπαίδευσης σκύλων

Ένα καλό βιβλίο ή ένα online course για κουτάβια, ανατροφή και θεωρίες μάθησης βοηθά κάποιον να κατανοήσει τις πραγματικές ανάγκες ενός σκύλου – και να δει αν είναι όντως έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Μία συνεδρία αξιολόγησης τρόπου ζωής, ωραρίων, στόχων και προσδοκιών, καθώς και καθοδήγησης για επιλογή φυλής ή τύπου σκύλου. Αυτό το βήμα μπορεί να γλιτώσει πολύ πόνο – τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα.

Η άλλη πλευρά

Υπάρχουν, βέβαια, και οι συνειδητοποιημένοι. Εκείνοι που έχουν ενημερωθεί και γνωρίζουν τι σημαίνει κουτάβι στην καθημερινότητα. Δεν θα πάρουν σκύλο για τις γιορτές, ούτε επειδή το ζήτησαν τα παιδιά.

Θα τον αποκτήσουν όταν έχουν χρόνο, πρόγραμμα και σχέδιο. Όταν έχουν μιλήσει όλοι στο σπίτι, έχουν συμφωνήσει κανόνες, έχουν προετοιμάσει χώρο, έχουν υπολογίσει έξοδα κτηνιάτρου και εκπαίδευσης και ξέρουν ποιος κάνει τι – κάθε μέρα.

Γνωρίζουν ότι οι πρώτες εβδομάδες θα φέρουν αϋπνία, λερώματα και ανάγκη για ήρεμη, σταθερή εκπαίδευση. Για αυτούς, ο σκύλος δεν είναι δώρο ή παιχνίδι. Είναι νέο μέλος της οικογένειας, με ευθύνη και αγάπη για χρόνια.

Το καλύτερο δώρο είναι να μην αποφασίσεις για άλλον

Οπότε, πριν διαλέξεις το φετινό σου δώρο, σκέψου το ξανά. Υπάρχουν τόσοι όμορφοι τρόποι να δείξεις αγάπη, χωρίς να αποφασίσεις για έναν ζωντανό σύντροφο στη θέση κάποιου άλλου.

Άφησε την τελική επιλογή σκύλου σε εκείνον που θα ζήσει μαζί του, όταν θα έχει πραγματικά εξετάσει ανάγκες, χρόνο και κόστος. Έτσι στηρίζεις την απόφαση με υπευθυνότητα και αυξάνεις τις πιθανότητες να είναι… για πάντα.

