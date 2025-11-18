Δεν ξέρει κανόνες. Δεν ξέρει όρια. Θέλει να αγγίξει τα πάντα και ό,τι βρίσκει το βάζει στο στόμα. Δεν φταίει το παιδί.

Ευθύνεται το περιβάλλον που δεν είναι ακόμα έτοιμο για παιδί.

Ακριβώς έτσι λειτουργεί και το κουτάβι.

Το κουτάβι δεν είναι «κακό». Αλλάζει δόντια. Εξερευνά τον κόσμο με το στόμα. Με τα αδερφάκια του έπαιζε με… δαγκωματάκια.

Άρα, αυτό ξέρει. Αυτό κάνει.

Το πρόβλημα δεν είναι τα δαγκώματα.

Το πρόβλημα είναι οι ανθρώπινες προσδοκίες

Περιμένουμε ότι «ξέρει από μόνο του», ενώ στα παιδιά χρειάζονται… χρόνια μάθησης.

Πώς σκέφτεται πραγματικά το κουτάβι

Ο κανόνας των σκύλων είναι ένας και απλός:

Κάθε συμπεριφορά που τους ωφελεί, την επαναλαμβάνουν.

«Ο καναπές ανακουφίζει τα ούλα μου. Ωραίο παιχνίδι!»

«Παίρνω την παντόφλα → η μαμά τρέχει → ποσο ωραίο παιχνίδι!»

«Δαγκώνω το παντελόνι των παιδιών → αυτά τσιρίζουν και τρέχουν → ΤΕΛΕΙΟ παιχνίδι!»

Άρα, όπως στα παιδιά… έτσι και στα κουτάβια, πρέπει να τα μάθουμε πώς να συμπεριφέρονται.

Πάμε να δούμε πώς

Τι πρέπει να προσέξουμε αρχικά:

Κάλυψε τις ανάγκες κάθε μέρα: φαγητό, φρέσκο νερό, εκπαίδευση, παιχνίδι μαζί σου, ευκαρίες για να μυρίζει στην βόλτα, ήρεμες γνωριμίες, πολύς ύπνος. Κουρασμένο η αγχωμένο κουτάβι σημαίνει περισσότερο δάγκωμα.

Μην παίζεις με τα χέρια. θα το μάθεις οτι το να δαγκώνει τα χέρια είναι παιχνίδι.

Μην παίζεις με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλείς το κουτάβι να δαγκώσει.

Παίξε με το κουτάβι σε περιορισμένο χώρο όπως το πάρκο του. Παρακάτω θα μάθεις γιατί.

Όταν πάει να δαγκώσει, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Αυτό το ξεσηκώνει. Μείνε ακίνητος 1-2″, μόλις σταματήσει να δαγκώνει πες ήρεμα «πάρε» και δώσε κάτι επιτρεπτό να μασήσει. Αν επιμένει, κάνε μικρή παύση, βγαίνοντας απο τον χώρο που βρίσκεται το κουτάβι 10-20″ (π.χ. πίσω από πορτάκι η στο πάρκο) και ξαναεπανάλαβε ήρεμα.

Τι θα βοηθήσει:

Δημιούργησε εναν χώρο για μάσημα: 3-4 ασφαλή αντικείμενα διαφορετικής υφής (μαλακό/μέτριο/πιο σκληρό). Άλλαζέ τα συχνά. Για τα δόντια βοηθούν κατεψυγμένα γεμιστά παιχνίδια (κατάλληλα για σκύλους).

Η πολλή ελευθερία μέσα στο σπίτι ίσως προκαλέσει ένταση απο υπερδιέργεση και ίσως αρχίσει να δαγκώνει.

Παιχνίδι με κανόνες: Tug ή μπάλα με κανόνες: ξεκινάμε με το σήμα μας, κάθε 30–60″ παύση, ξανά. Αν ακουμπήσουν δόντια σε δέρμα, το παιχνίδι σταματά ήρεμα και συνεχίζεται όταν χαλαρώσει. Δεν ξεχνάμε να το αφήνουμε να κερδίζει για να θέλει να συνεργαστεί.

Οργάνωση σπιτιού: μάζεψε παπούτσια, καλώδια, βάλε πορτάκια, χρησιμοποίησε πάρκο ή crate για ασφαλή ξεκούραση. Κράτησε μία σταθερή ρουτίνα, αυτό θα το βοηθήσει να ξέρει τι το περιμένει και δεν θα αγχώνεται.

Αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι

Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν πριν μπει το κουτάβι τι να περιμένουν.

Διδάσκουμε στα παιδιά πώς να αντιδρούν σε ενδεχόμενο δάγκωμα κουταβιού, και τα προετοιμάζουμε για τις αντιδράσεις του κουταβιού πριν γίνει η πρώτη συνάντηση με το κουτάβι.



Σταματούν το παιχνίδι μόλις νιώσουν δόντια.



«Δέντρο»: Μόλις δαγκώσει το κουτάβι ενώ περπατούν, μένουν ήσυχα και ακίνητα, μετά απο λίγα δευτερόλεπτα και ενώ το κουτάβι έχει σταματήσει να δαγκώνει απομακρύνονται ήρεμα.



Ένας ενήλικος δίνει σωστό αντικείμενο για μάσημα -παιχνίδι.



ΠΟΤΕ κουτάβι και μικρά παιδιά μόνοι χωρίς επίβλεψη



Επιπλέων χρήσιμα hacks:

Βάλε μικρά μασητικά παιχνίδια σε 2-3 σημεία του σπιτιού, για άμεση εναλλακτική.

Δίδαξε στην αρχή 1-2 λεπτά ηρεμίας στο κρεβατάκι του με μικρές ανταμοιβές. Είναι πολύ χρήσιμο όταν ανεβαίνει η ένταση και θές το κουτάβι σου να ηρεμήσει.

Σημείωσε τις αλλαγές μέσα στην ημέρα: Αν το βράδυ αυξάνονται τα δαγκώματα, συνήθως λείπει ύπνος. Μείωσε τα ερεθίσματα, δώσε παιχνίδια για ήρεμο μάσημα, η βάλε το νωρίτερα για ύπνο.

