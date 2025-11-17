Από το να πετάμε ένα μπαλάκι του τένις στην αυλή μέχρι να ρίχνουμε ένα ξύλο στη λίμνη, πολλές δραστήριες ράτσες δεν χορταίνουν τη χαρά του κυνηγιού.

Όμως, το παιχνίδι «φέρε το» δεν είναι απλώς διασκέδαση για τα σκυλιά. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να δεθούμε περισσότερο μαζί τους, να τα κρατάμε υγιή, να τα βοηθάμε να εκτονώνονται διανοητικά και να ικανοποιούν τα φυσικά τους ένστικτα – ειδικά οι ράτσες που αγαπούν το νερό και είναι γεμάτες ενέργεια με γρήγορα αντανακλαστικά, κι έχουν γεννηθεί γι’ αυτό το παιχνίδι.

Αναρωτιόμαστε λοιπόν: Ποιες ράτσες σκύλων αγαπούν περισσότερο να παίζουν «φέρε το μπαλάκι»; Συγκεντρώσαμε μια λίστα με τις καλύτερες φυλές για να παίζουμε αυτό το παιχνίδι, ώστε αν σκεφτόμαστε να προσθέσουμε ένα νέο τετράποδο μέλος στην οικογένειά μας, να γνωρίζουμε ποιες είναι οι πιο παιχνιδιάρικες επιλογές.

Στην πραγματικότητα οι κτηνίατροι συμφωνούν ότι οι περισσότερες ράτσες που λατρεύουν να παίζουν «φέρε το» έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: Είναι αθλητικές, ενεργητικές και πρόθυμες να ευχαριστήσουν. Αυτά τα γνωρίσματα τις καθιστούν ιδανικούς συντρόφους παιχνιδιού τόσο για εμάς όσο και για τα παιδιά.

Κάποιες φυλές απολαμβάνουν να βουτούν στο νερό για να φέρουν πίσω το αντικείμενο, ενώ άλλες ζωντανεύουν κυνηγώντας μια μπάλα με απίστευτη ταχύτητα σε έναν ανοιχτό χώρο. Όπως κι αν προτιμάμε να παίζουμε «φέρε το» με τον σκύλο μας, αυτές οι αξιαγάπητες ράτσες θα κυνηγούν το μπαλάκι ξανά και ξανά με αστείρευτο ενθουσιασμό.

Ιδανικές για οικογένειες με παιδιά ή για οποιονδήποτε αναζητά έναν δραστήριο σύντροφο για την ύπαιθρο, ακολουθούν πέντε από τις καλύτερες ράτσες σκύλων για το παιχνίδι “φέρε το”.

5 καλύτερες ράτσες σκύλων για το παιχνίδι «φέρε το μπαλάκι»

Λάμπραντορ Ριτρίβερ (Labrador Retriever)

Είναι οι ριτρίβερ οι καλύτεροι σκύλοι για το παιχνίδι «φέρε το»; Μα φυσικά το ίδιο το όνομά τους το λέει. Τα Λάμπραντορ Ριτρίβερ φημίζονται για το ένστικτό τους να φέρνουν πίσω αντικείμενα ήδη από τις αρχές του 1800. Ενώ αρχικά εκπαιδεύονταν να μαζεύουν ψάρια, στην πορεία εξελίχθηκαν σε εξαιρετικούς σκύλους-κυνηγούς πάπιας.

Σήμερα, το παιχνίδι «φέρε το μπαλάκι» ικανοποιεί απόλυτα τα φυσικά τους ένστικτα. Το κυνηγητό και η επιστροφή αντικειμένων τους προσφέρει σωματική άσκηση αλλά και πνευματική διέγερση, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον δεσμό τους με τον άνθρωπο και τους δίνει μια αίσθηση σκοπού.

Η Κέιτλιν Γκρανάντε, πιστοποιημένη κτηνιατρική τεχνικός στο PetCure Oncology Dallas–Fort Worth, τονίζει ότι τα Λαμπραντόρ είναι και εξαιρετικοί κολυμβητές.

«Τα Λαμπραντόρ μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον όταν παίζουν “φέρε το”», μας εξηγεί. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο διασκεδαστικό από το να τα βλέπεις να πηδούν για να πιάσουν την μπάλα και να βουτούν στο νερό. Μετά από μια μέρα γεμάτη παιχνίδι και τρέξιμο, απολαμβάνουν να επιστρέφουν στο σπίτι και να περνούν ήρεμες στιγμές με την οικογένεια».

Χαρακτηριστικά Φυλής:

Προσωπικότητα: Δραστήρια, φιλική, κοινωνική

Ύψος: 54–62 εκ.

Βάρος: 25–36 κιλά

Προσδόκιμο ζωής: 11–13 έτη



Γκόλντεν Ριτρίβερ (Golden Retriever)

Μια ακόμη από τις καλύτερες ράτσες για το παιχνίδι «φέρε το» είναι το Γκόλντεν Ριτρίβερ. Αυτή η δημοφιλής φυλή δεν είναι μόνο πανέμορφη, αλλά και γνωστή για τον ήπιο χαρακτήρα, την παιχνιδιάρικη ενέργεια και την πίστη της όλα χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδανική για το αγαπημένο αυτό παιχνίδι.

«Πάντα πρόθυμα να μας ευχαριστήσουν, αλλά και με μια δόση σκανταλιάς, τα Γκόλντεν Ριτρίβερ λατρεύουν να παίζουν “φέρε το”», μας λέει η Κέιτλιν Γκρανάντε. «Παρότι είναι ήρεμα και ευφυή σκυλιά, χρειάζονται καθημερινά πολλή άσκηση και πνευματική δραστηριότητα.»

Η δρ. Κάρλι Φοξ,, ανώτερη κτηνίατρος στο Schwarzman Animal Medical Center, προσθέτει:

«Τα Γκόλντεν Ριτρίβερ θα κυνηγήσουν την μπάλα ξανά και ξανά, μόνο και μόνο για να σε δουν να χαμογελάς. Έχουν απαλά στόματα, οπότε είναι ιδανικά για παιχνίδι με παιδιά.»

Χαρακτηριστικά Φυλής:

Προσωπικότητα: Ευφυής, φιλική, αφοσιωμένη

Ύψος: 55–61 εκ.

Βάρος: 25–34 κιλά

Προσδόκιμο ζωής: 10–12 έτη

Στάνταρντ Πούντλ (Standard Poodle)

Μπορεί να μην γνωρίζαμε όλοι ότι τα Στάνταρντ Πούντλ αγαπούν το παιχνίδι «φέρε το» αλλά είναι αλήθεια. Δεν πρέπει να αφήνουμε το φουντωτό τους τρίχωμα και την κομψή τους εμφάνιση να μας ξεγελάσουν αυτά τα σκυλιά εκτράφηκαν αρχικά ως σκύλοι νερού και κυνηγιού, πράγμα που σημαίνει πως το να φέρνουν πίσω αντικείμενα είναι στο DNA τους.

Το παιχνίδι «φέρε το» ενεργοποιεί τα φυσικά τους ένστικτα να κυνηγούν και να επιστρέφουν αντικείμενα, ενώ οι λιχουδιές ή ο έπαινος ενισχύουν το κίνητρό τους. Είναι πολύ έξυπνα και εύκολα στην εκπαίδευση, ενώ μπορούν να φτάσουν ταχύτητες έως και 48 χλμ/ώρα!

Η δρ. Φοξ σημειώνει:

«Τα Πούντλ είναι απίστευτα αθλητικά και λατρεύουν να δείχνουν την εξυπνάδα τους. Το “φέρε το” κρατά το μυαλό τους σε εγρήγορση και τους δίνει τρόπο να ξοδέψουν την ενέργειά τους».

Επιπλέον, επειδή τα Στάνταρντ Πούντλ δεν μαδούν πολύ, είναι εξαιρετική επιλογή για οικογένειες με αλλεργίες που αγαπούν τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά Φυλής:

Προσωπικότητα: Ευφυής, δραστήρια, φιλική

Ύψος: 45–60 εκ.

Βάρος: 18–32 κιλά

Προσδόκιμο ζωής: 10–18 έτη

Μπόρντερ Κόλι (Border Collie)

Τα Μπόρντερ Κόλι είναι ίσως πιο γνωστά για τον εξαιρετικό αθλητικό χαρακτήρα τους. Είναι μια ενεργητική φυλή που θα παίζει «φέρε το» ξανά και ξανά μαζί μας. Ενώ αυτά τα σκυλιά που αγαπούν το «φέρε το» διαπρέπουν στο φύλαγμα προβάτων και άλλων ζώων, τα ευκίνητα τα μπόρντερ κόλι ξεχωρίζουν επίσης στο flyball, έναν ομαδικό αγώνα ρελέ όπου τα σκυλιά πηδούν εμπόδια για να φέρουν πίσω μια μπάλα.

«Τα Μπόρντερ Κόλι είναι γνωστά για τη μεγάλη τους συγκέντρωση στο έργο που έχουν μπροστά τους και ζουν για να ευχαριστούν την οικογένειά τους», λέει η Κέιτλιν Γκρανάντε. «Το υψηλό επίπεδο ενέργειάς τους απαιτεί προσοχή, αλλά η πίστη, η εμπιστοσύνη και η αθλητικότητά τους αποτελούν σπουδαίες ανταμοιβές».

Έτσι, αν αποκτήσούμε ένα από αυτά τα κουτάβια, μια λέξη που θα τα κάνει να νιώσουν ξεχωριστά όταν τους λέτε: «Φέρε!»

Χαρακτηριστικά Φυλής:

Προσωπικότητα: Ενεργητικά, στοργικά, έξυπνα

Ύψος: 48–56 εκ.

Βάρος: 14–25 κιλά

Προσδόκιμο ζωής: 12–15 έτη



Αγγλικά Σπρίνγκερ Σπάνιελ (English Springer Spaniel)

Τα Αγγλικά Σπρίνγκερ Σπάνιελ ανατράφηκαν με έναν απλό σκοπό: να βοηθούν τους κυνηγούς να βρουν πουλιά και να τα φέρνουν πίσω. Ωστόσο, το κυνηγητό μιας μπάλας είναι εξίσου καλό.

«Όταν δεν εκτελούν το αρχικό τους έργο, ένας πολύ καλός τρόπος να τους δώσετε την πνευματική διέγερση που χρειάζονται είναι ένα παιχνίδι «φέρε το»», λέει η Κέιτλιν Γκρανάντε

Τα Αγγλικά Σπρίνγκερ Σπάνιελ είναι μεσαίου μεγέθους, ενεργητικά σκυλιά με ιδανικό συνδυασμό ευκινησίας, νοημοσύνης και πίστης χαρακτηριστικά που τα καθιστούν από τις καλύτερες φυλές για παιχνίδι «φέρε το».

«Πάντα πρόθυμα να μας ευχαριστήσουν, εκτρέφονται για μεγάλες μέρες στη φύση», συνεχίζει η Γκρανάντε, «ενώ ξεχωρίζουν σε αθλήματα όπως agility, flyball και dock diving».

Έτσι, αν ψάχνουμε για μια παιχνιδιάρικη φυλή, ενεργητική και κοινωνική, το Σπρίνγκερ Σπάνιελ είναι ο φυσικός σύντροφος για παιχνίδι «φέρε το».

Χαρακτηριστικά Φυλής:

Προσωπικότητα: Ενεργητικά, φιλικά, στοργικά

Ύψος: 48–51 εκ.

Βάρος: 18–23 κιλά

Προσδόκιμο ζωής: 12–14 έτη

Με πληροφορίες από yahoo.com