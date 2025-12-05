Στη γωνία του πάρκου κάποιος φωνάζει: «Ρεξ! Ρεξ! Έλαα!». Μία, δύο, δέκα φορές. Ο σκύλος μυρίζει το γρασίδι, ρίχνει μια ματιά στα περιστέρια και συνεχίζει λες και ο άνθρωπός του… δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή ο κηδεμόνας ανεβάζει ένταση, ο Ρεξ γυρνά για μισό δευτερόλεπτο, ξαναφεύγει, και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ο σκύλος μαθαίνει 24 ώρες το 24ωρο, κάθε μέρα – όλη μέρα. Κάνει συμπεριφορές και, αν βλέπει ότι τον ωφελούν, θα τις επαναλάβει.

Advertisement

Advertisement

Με τις συνεχείς επαναλήψεις του ονόματος μέχρι να έρθει, δεν μαθαίνει καλύτερα. Μαθαίνει να φιλτράρει τα λόγια μας. Όταν μια λέξη ακούγεται πολλές φορές χωρίς άμεσο νόημα, ο εγκέφαλος την περνάει στο «φόντο».

Αν λες 20 φορές την εντολή, ο σκύλος μαθαίνει είτε να μην αντιδρά σε αυτές, είτε να κάνει τη συμπεριφορά που θέλουμε μόνο μετά από 20 φορές, γιατί απλά έτσι έμαθε.

Κι όσο εμείς μιλάμε στο κινητό, χαιρετάμε γνωστούς, περπατάμε χωρίς σχέδιο στη βόλτα, ο σκύλος μαθαίνει ότι έξω το περιβάλλον έχει μεγαλύτερη αξία από εμάς.

Με λίγα λόγια, έχουμε μάθει στον σκύλο μας ότι δεν χρειάζεται να μας ακούει όταν είναι έξω.

Τι συμβαίνει όταν λες ξανά και ξανά το όνομα του σκύλου χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς συγκεκριμένο πλαίσιο;

1. Φτιάχνεις άθελά σου συμπεριφορές που δεν θέλεις.

Η επανάληψη χωρίς αποτέλεσμα αφήνει τον σκύλο να «γεμίζει τα κενά» με ό,τι τον κρατά απασχολημένο: τράβηγμα στο λουρί, γαβγίσματα σε ερεθίσματα, ανεξάρτητη εξερεύνηση. Όλα αυτά ενισχύονται επειδή… συμβαίνουν όσο ακούγεται το όνομά του.

2. Κάνει το όνομά του «λευκό θόρυβο».

Όταν το ακούει ξανά και ξανά χωρίς κάτι καλό να συμβαίνει αμέσως, το όνομα χάνει αξία. Γι’ αυτό πολλοί φωνάζουν και ο σκύλος δεν γυρίζει ούτε για να κοιτάξει: δεν υπάρχει λόγος να το κάνει. Θεωρεί το όνομά του έναν αδιάφορο ήχο όταν βρίσκεται έξω – και κάποιες φορές ακόμη και μέσα στο σπίτι.

Advertisement

Τι πρέπει να κάνεις διαφορετικά για να πετύχεις;

Χτίσε ξανά την αξία του ονόματος.

Ξεκίνα ώστε ο σκύλος να σε κοιτάζει μόνος του, χωρίς εσύ να του το ζητάς: περιμένεις να σε κοιτάξει και αμέσως δίνεις ανταμοιβή. Ξεκίνα από το σπίτι, μετά συνέχισε σε ήσυχους δρόμους και στη συνέχεια σε μέρη με πιο έντονους περισπασμούς. Κράτα νόστιμες λιχουδιές ή, αν του αρέσει περισσότερο, παιχνίδι, και στην αρχή δώσε ανταμοιβή κάθε φορά που σε κοιτάζει.

Εφάρμοσε τον κανόνα του «μία φορά».

Πες το «έλα» χαρούμενα και με σταθερό, ζωντανό τόνο μία φορά και περίμενε 1 με 2″. Αν δεν στραφεί σε σένα, μην το επαναλάβεις , δεν θα καταφέρεις καλύτερο αποτέλεσμα. Πλησίασε λίγο, κάνε το πιο εύκολο (λιγότεροι περισπασμοί, πιο ήσυχο μέρος), βοήθησε με μια κίνηση του σώματος προς την αντίθετη κατεύθυνση, πες πάλι «έλα» χαρούμενα και, μόλις έρθει, αντάμειψε αμέσως.

Πρόσεξε μήπως ενισχύεις άθελά σου τον σκύλο σου.

Αν πηγαίνεις στο πάρκο και αφήνεις τον σκύλο σου να παίζει όλη την ώρα με άλλα σκυλιά, μην περιμένεις να σε ακούσει όταν τον φωνάξεις. Ο σκύλος σου βρίσκει ενίσχυση από τα άλλα σκυλιά και επιβραβεύεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Φτιάξε πρώτα τη σχέση σου με τον σκύλο σου και, όταν σε ακούει κάθε φορά που τον φωνάζεις, τότε μπορείς, αν θέλεις, να τον αφήνεις να παίζει με άλλα σκυλιά.

Advertisement

Συνδύασε το «έλα» με κάτι ευχάριστο.

Σύνδεσε το κάλεσμα με κάτι που αγαπά: το αγαπημένο του παιχνίδι ή ένα μικρό κυνηγητό μαζί σου, παιχνίδι «έλα να με πιάσεις» κ.λπ. Έτσι το «έλα» αποκτά θετικό νόημα.

Δώσε χρόνο στις ασκήσεις, σε ήπιους χώρους.

Επένδυσε χρόνο στο να κάνεις τις ασκήσεις με τα καλέσματα σε ήσυχους, ελεγχόμενους χώρους για αρκετό καιρό πρώτα (κάθε σκύλος είναι διαφορετικός και χρειάζεται τον δικό του χρόνο), πριν μεταβείς σε μέρη με περισσότερους περισπασμούς.

Χρησιμοποίησε μακρύ λουρί.

Ένα μακρύ λουρί θα σε βοηθήσει να κάνεις τις ασκήσεις από απόσταση με ασφάλεια, χωρίς να φοβάσαι ότι ο σκύλος θα φύγει μακριά, ενώ εξακολουθείς να έχεις έλεγχο.

Advertisement

Δοκίμασέ τα βήμα-βήμα, αυξάνοντας σταδιακά τη δυσκολία, και θα δεις σίγουρα αποτελέσματα από τις πρώτες κιόλας φορές.

Περισσότερα στο Bottom of Form @balasopoulos

Advertisement