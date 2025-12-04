Με τον ερχομό του Δεκέμβρη, το σπίτι μας αρχίζει όλο και πιο πολύ να καλωσορίζει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Για μερικούς, οι στολισμοί έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ για άλλους μπορεί να πραγματοποιούνται την στιγμή που διαβάζετε αυτές τις γραμμές.

Κάθε χρόνο, ψάχνουμε περισσότερο πρακτικούς και παράλληλα, οικονομικούς τρόπους να διακοσμήσουμε το σπίτι μας ή να το κάνουμε να μυρίζει κυριολεκτικά «Χριστούγεννα». Το ερώτημα που όμως κυριαρχεί σε κάθε εορταστική περιόδο είναι αν πρέπει ή όχι τελικά να αφήνουμε αναμμένα τα λαμπάκια του δέντρου κατά την διάρκεια της νύκτας.

Στην πραγματικότητα, προσφέρουν μία έξτρα «ζεστασιά» στο χαμηλωμένο από φώτα σπίτι μας, ωστόσο, είναι πιο ασφαλές να κλείνουμε τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια πριν πάμε για ύπνο, ακόμα κι αν οι σύγχρονοι λαμπτήρες LED είναι πολύ ασφαλέστεροι από τους παλιούς πυρακτωμένους. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Real Simple και τον Ρικ Σιτς της Brinks Home, δεν συνιστάται να αφήνονται τα εσωτερικά φώτα αναμμένα όλη τη νύχτα, καθώς μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά και να προκαλέσουν πυρκαγιά από ρεύμα.

Επιπλέον, και όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του the spruce, όταν χρησιμοποιούμε συνεχώς τα φώτα, επιβαρύνουμε τις πρίζες και τις μπαλαντέζες, οι οποίες αν υπερφορτωθούν, μπορεί να σπινθηρίσουν ή να υπερθερμανθούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο φωτιάς. Συνοπτικά, η ασφαλέστερη πρακτική είναι να χρησιμοποιούνται τα εσωτερικά φώτα μόνο όταν είμαστε ξύπνιοι ή βρισκόμαστε και στο σπίτι και να τα κλείνουμε όταν φεύγουμε ή πέφτουμε για ύπνο.

Βασικές οδηγίες περί ηλεκτρολογικών ζητημάτωντις γιορτές

Μερικές βασικές οδηγίες για την περίοδο των γιορτών και τα ηλεκτρονικά του σπιτιού μας θα ήταν να ελέγχουμε όλα τα καλώδια για τυχών κοψίματα, φθορές ή σπασίματα και αν διαπιστώσουμε ότι κάποιο έχει καταστραφεί, πρέπει να το πετάξουμε αμέσως. Από την άλλη, ίσως θα ήταν συνετό να αποχωριστούμε τα παλιά μας φώτα καθώς οι παλιοί λαμπτήρες πυρακτώσεως μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό παράγοντα πυρκαγιάς, ιδιαίτερα αν έρχονται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως φυσικά ή τεχνητά δέντρα και χαρτί. Τέλος, οι συνδέσεις πρέπει να παραμένουν μακριά από το έδαφος και το νερό, όπως η βάση ενός φυσικού δέντρου. Επιπλέον, τα φώτα πρέπει να μοιράζονται σε πολλές πρίζες και σε διαφορετικά κυκλώματα.

Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να απολαύσουμε την θαλπωρή και την ζεστασιά που μας προσφέρει η περίοδος των εορτών αλλά πάντοτε με ασφάλεια και λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές του σπιτιού μας.

Με πληροφορίες από Real Simple, Τhe spruce