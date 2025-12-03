Όπως επισημαίνεται σε άρθρο της ShunVogue, τα εσώρουχα και οι κάλτσες έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με τον ιδρώτα, τα φυσικά υγρά και τα βακτήρια του σώματός μας. Αυτό σημαίνει ότι συγκεντρώνουν μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο από τα υπόλοιπα ρούχα. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται να πλένονται ξεχωριστά, ώστε να μη μεταφέρονται βακτήρια, οσμές και υπολείμματα στα κανονικά ρούχα.

Το άρθρο τονίζει ότι τα συγκεκριμένα υφάσματα συχνά χρειάζονται υψηλότερη θερμοκρασία και πιο «ισχυρό» πρόγραμμα καθαρισμού. Αν πλυθούν μαζί με ευαίσθητα ρούχα, είτε δεν θα καθαρίσουν σωστά, είτε μπορεί να φθαρούν τα υπόλοιπα. Επιπλέον, η ξεχωριστή πλύση συμβάλλει στη βελτίωση της υγιεινής, ειδικά σε σπίτια με πολλά μέλη ή σε άτομα που γυμνάζονται συχνά.

Σε ένα άλλο άρθρο της Healthline υπογραμμίζεται ότι τα εσώρουχα βρίσκονται σε επαφή με τις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, γι’ αυτό και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στο πλύσιμο. Αναφέρεται ότι η χρήση ήπιου ή υποαλλεργικού απορρυπαντικού είναι απαραίτητη, καθώς υπολείμματα χημικών επάνω στο ύφασμα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς, αλλεργίες, ακόμη και μυκητιάσεις.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τα εσώρουχα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά όταν έχουν έρθει σε επαφή με ιδρώτα ή υγρά, καθώς η παραμονή τους σε υγρασία βοηθά την ανάπτυξη μικροβίων. Σε περίπτωση ασθένειας μέσα στο σπίτι, η ανάμειξη εσωρούχων με άλλα ρούχα μπορεί να συμβάλει στη διασπορά μικροοργανισμών. Τέλος, μας υπενθυμίζει ότι τα εσώρουχα πρέπει να στεγνώνουν πλήρως, γιατί το υγρό περιβάλλον ευνοεί νέες εστίες βακτηρίων.

Η πρωτοποριακή λύση της Κίνας

Στην Κίνα ωστόσο, έχουν βρεί την λύση για ακόμη μια φορά. Γνωστή για την τεχνολογική της καινοτομία η Κίνα, πάντα μας εκπλήσσει με τις καινούριες ηλεκτρονικές/ηλεκτρικές συσκευές που ίσως πότε να μην έχουμε δεί στον δυτικό κόσμο.

Σε βίντεο της που έγινε viral στο Instagram μια κoπέλα απο την Κίνα μας παρουσιάζει το πλυντήριο της το όποιο είναι φτιαγμένο ακριβώς για να μπορούμε να πλένουμε ξεχωριστά τα εσώρουχα και τις κάλτσες μας.

Το πλυντήριο έχει τον κλασσικό κεντρικό κάδο που έχουν όλα τα πλυντήρια και όπως αναφέρει είναι για να πλένουμε τα ρούχα μας ( παντελόνια,μπλούζες, ζακέτες κτλ.), ενώ επιπλέον στο πάνω μέρος του υπάρχουν δυο έξτρα μικροί κάδοι που είναι ειδικά και μόνο για να πλένουμε τα εσώρουχα και τις κάλτσες μας.

Απ’ όσο μάς εξηγεί αυτό είναι το συνηθίσμενο πλυντήριο που έχουν οι περισσότεροι κινέζοι στα σπίτια τους και καταλαβαίνουμε ότι δίνουν ιδιαίτερη βάση στην υγιεινή και το πλύσιμο των ρούχων τους.

Το βίντεο της έιχε τρομέρη απήχηση και τα σχόλια «πήραν» φωτία από άτομα σε όλες τις γωνίες του κόσμου.

Πολλόι χρήστες σχολίασαν: « Θα το ήθελα και γω αυτό το πλυντήριο» ή

«Μακάρι να το πουλούσαν και στην χώρα μου»

Εμείς μπορεί να μην έχουμε ακόμα την ευκαιρία να αποκτήσουμε ένα τόσο πρωτοποριακό πλυντήριο αλλά μπορούμε για άρχη να ξεκινήσουμε, βάζοντας διαφορετικές πλύσεις για τα εσώρουχα και τις κάλτσες μας ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα της υγιεινής μας και των ρούχων μας.

Με πληροφορίες από shunvogue.com , healthline.com και instagram.com

