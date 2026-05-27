Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κάθε΄καλοκαίρι, ειδικά τις ημέρες που η θερμοκρασία «χτυπά κόκκινο», πολλοί από εμάς ψάχνουμε τρόπους να κρατήσουμε το σπίτι πιο δροσερό χωρίς να λειτουργεί ασταμάτητα το air condition. Και μπορεί ο κλιματισμός να μοιάζει με τη μοναδική λύση, όμως οι ειδικοί λένε πως υπάρχουν αρκετές μικρές κινήσεις που μπορούν πραγματικά να κάνουν διαφορά.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο του Independent, παράγοντες όπως τα χρώματα μέσα στο σπίτι, ο σωστός αερισμός και το πότε ανοίγουμε παράθυρα ή κουρτίνες επηρεάζουν σημαντικά τη θερμοκρασία ενός χώρου.

Advertisement

Advertisement

Κρατάμε έξω τον ήλιο τις πιο ζεστές ώρες

Ένα από τα σημαντικότερα tips που προτείνουν οι ειδικοί είναι να περιορίζουμε όσο γίνεται την ηλιακή ακτινοβολία μέσα στο σπίτι κατά τις μεσημεριανές ώρες.

Σύμφωνα με τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό, οι κουρτίνες, τα στόρια και τα παντζούρια μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά ώστε να μειωθεί η θερμότητα που συσσωρεύεται στους εσωτερικούς χώρους, ειδικά σε δωμάτια που βλέπουν τον ήλιο για πολλές ώρες.

Οι ειδικοί προτείνουν να κρατάμε κλειστά παράθυρα και κουρτίνες όταν έξω επικρατεί έντονη ζέστη και να αερίζουμε αργά το βράδυ ή πολύ νωρίς το πρωί, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

Το χρώμα του σπιτιού μπορεί να επηρεάζει τη θερμοκρασία

Όπως επισημαίνεται και στο άρθρο του Independent, τα ανοιχτά χρώματα αντανακλούν περισσότερο το φως και τη θερμότητα σε σχέση με τα σκούρα.

Το Department of Energy των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι ανοιχτόχρωμες επιφάνειες ιδιαίτερα σε ταράτσες και εξωτερικούς τοίχους μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της απορρόφησης θερμότητας.

Αυτός είναι και ο λόγος που σε πολλές θερμές μεσογειακές χώρες βλέπουμε λευκά ή πολύ ανοιχτόχρωμα κτίρια, καθώς συμβάλλουν στο να διατηρούνται πιο δροσερά.

Advertisement

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στα ελληνικά νησιά και ιδιαίτερα στις Κυκλάδες κυριαρχούν εδώ και δεκαετίες τα λευκά σπίτια με τα ανοιχτόχρωμα στοιχεία. Η παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική αναπτύχθηκε με τρόπο που βοηθούσε τα σπίτια να παραμένουν πιο δροσερά μέσα στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με αρχιτεκτονικές αναλύσεις για τα ελληνικά νησιά, οι λευκές επιφάνειες αντανακλούν σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ τα στενά σοκάκια, οι χοντροί τοίχοι και τα μικρά παράθυρα βοηθούν στη διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κατοικιών.

istock

Ο σωστός αερισμός κάνει μεγαλύτερη διαφορά απ’ όσο νομίζουμε

Πολλές φορές ανοίγουμε τα παράθυρα μέσα στον καύσωνα θεωρώντας ότι έτσι θα δροσιστεί ο χώρος. Στην πραγματικότητα όμως, αν έξω η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από εκείνη του σπιτιού, μπορεί να συμβεί ακριβώς το αντίθετο.

Advertisement

Σύμφωνα με το Rightmove, ο διαμπερής αερισμός λειτουργεί καλύτερα όταν γίνεται τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, κυρίως αργά το βράδυ ή νωρίς το πρωί, ώστε να απομακρύνεται ο εγκλωβισμένος ζεστός αέρας και να εισέρχεται πιο δροσερός.

Οι ειδικοί προτείνουν επίσης τη χρήση ανεμιστήρων κοντά σε παράθυρα ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα και να δημιουργείται καλύτερη ροή μέσα στο σπίτι. Σύμφωνα με το Scientific American, οι ανεμιστήρες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά όταν χρησιμοποιούνται στρατηγικά για να «τραβούν» τον πιο δροσερό αέρα τις βραδινές ώρες.

Οι ηλεκτρικές συσκευές ανεβάζουν τη θερμοκρασία

Υπολογιστές, φούρνοι, τηλεοράσεις και πολλές μικρές ηλεκτρικές συσκευές παράγουν θερμότητα χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

Advertisement

To tomsguide.com επισημαίνει ότι η μείωση χρήσης συσκευών τις ώρες αιχμής μπορεί να βοηθήσει ώστε το σπίτι να παραμένει πιο δροσερό κατά τη διάρκεια έντονων κυμάτων ζέστης.

Γι’ αυτό και αρκετοί ειδικοί συμβουλεύουν να αποφεύγουμε το μαγείρεμα με φούρνο τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

Τα φυτά μπορούν να βοηθήσουν στη φυσική «δροσιά»

Τα φυτά, ιδιαίτερα σε μπαλκόνια και αυλές, μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία γύρω από το σπίτι προσφέροντας φυσική σκίαση και υγρασία στον αέρα.

Σύμφωνα με τη NASA, οι πράσινοι χώροι και η βλάστηση συμβάλλουν στη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, δηλαδή της υπερθέρμανσης των πόλεων λόγω τσιμέντου και ασφάλτου.

Advertisement

Ακόμη και λίγα φυτά σε μπαλκόνι ή βεράντα μπορούν να δημιουργήσουν πιο ευχάριστο μικροκλίμα μέσα και έξω από το σπίτι.

Advertisement

Το air condition δεν είναι η μοναδική λύση

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ο συνδυασμός μικρών καθημερινών συνηθειών μπορεί να μειώσει αισθητά τη θερμοκρασία του σπιτιού, ακόμη και χωρίς συνεχή χρήση κλιματισμού.

Με πληροφορίες από Independent, Department of Energy, Rightmove, Scientific American, tomsguide.com, NASA





Advertisement