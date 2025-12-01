Η ζωή μας έχει γίνει ένα διαρκές τρέξιμο. Καθώς αγωνιζόμαστε να τα προλάβουμε όλα, λίγος χρόνος μένει για την περιποίηση του αγαπημένου μας κουταβιού. Γι’ αυτό αποφασίσαμε – με βάση άρθρο του yahoo life – να σας παρουσιάσουμε 7 ράτσες σκύλων, το κοντό τρίχωμα των οποίων δεν απαίτει πολλές ώρες φροντίδας, και τις καθιστά ιδανικές για πολυάσχολους ιδιοκτήτες.



1. Γκρέιχαουντ (Greyhound)

Μία εύκολη στη φροντίδα ράτσα είναι το Γκρέιχαουντ (Greyhound). «Αυτός ο πανέμορφος σκύλος έχει ένα από τα πιο εύκολα τριχώματα στη συντήρηση», λέει η Έιμι Χαφ υπεύθυνη στη Furry Land Mobile Grooming. Η ίδια συνιστά ένα ήπιο βούρτσισμα μία φορά την εβδομάδα με μια μαλακή βούρτσα, ώστε να απομακρύνονται οι νεκρές τρίχες και να διεγείρονται τα φυσικά έλαια του δέρματος». Το βούρτσισμα όμως δεν αφορά μόνο το τρίχωμα «Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε πρόγραμμα στοματικής υγιεινής από νωρίς, ώστε να περιορίσουμε οδοντική νόσο αργότερα στη ζωή τους», λέει η δρ. Βικτώρια Καρμέλλα, DVM, κτηνιατρική σύμβουλος της Pet Honesty.

Στοιχεία Φυλής

Χαρακτήρας: Ήρεμος, γλυκός, ήσυχος

Ύψος: 68–76 εκ.

Βάρος: 27–32 κιλά

Προσδόκιμο: 10–13 έτη



2. Μπηγκλ (Beagle)

Eίναι σχεδόν αδύνατο να μην αγαπήσουμε αυτά τα κηνυγόσκυλα που είναι χαμηλής συντήρησης στον καλλωπισμό και γι’ αυτό θεωρούνται από τις καλύτερες φυλές για πρωτάρηδες.

«Τα Μπηγκλ είναι αγαπητά για τον χαρούμενο χαρακτήρα και τα εκφραστικά μάτια τους, ενώ το κοντό και πυκνό τρίχωμά τους τα κάνει εξαιρετικά εύκολα στη φροντίδα», εξηγεί η Λορέιν Ρόουντς, επιτελικό στέλεχος της Dogtopia. «Ένα γρήγορο εβδομαδιαίο βούρτσισμα αρκεί για να παραμείνουν λαμπερά».

Στοιχεία Φυλής

Χαρακτήρας: Περίεργος, φιλικός, χαρωπός

Ύψος: 33–38 εκ.

Βάρος: 9–13 κιλά

Προσδόκιμο: 10–15 έτη

3. Βίσλα (Vizsla)

Το Βίσλα (Vizsla) είναι από τις φυλές που όχι μόνο είναι εύκολες στον καλλωπισμό, αλλά και εξαιρετικές για οικογένειες. «Τα Βίσλα έχουν λεία, μονή στρώση τριχώματος που σχεδόν λάμπει από μόνη της», λέει η Ρόουντς. «Σπάνια έχουν τη χαρακτηριστική “σκυλίσια” μυρωδιά και ένα απλό πέρασμα με ένα πανάκι ή ένα σπάνιο μπάνιο τα κρατάει σε άριστη κατάσταση». Είναι επίσης η γνωστή φυλή των σκύλων, που ακολουθούν τον κηδεμόνα τους παντού.

Στοιχεία Φυλής

Χαρακτήρας: Ενεργητικός, στοργικός, ήρεμος

Ύψος: 53–61 εκ.

Βάρος: 20–27 κιλά

Προσδόκιμο: 12–14 έτη

4. Μπασέντζι (Basenji)

«Το Μπασέντζι μοιάζουν με γάτα περισσότερο απ΄όσο νομίζουμε», αναφέρει η Ρόουντς. «Καλλωπίζουν τον εαυτό τους με σχολαστικότητα και έχουν ελάχιστη μυρωδιά ή τριχόπτωση. Το κοντό, λεπτό τρίχωμα επωφελείται από ένα περιστασιακό απαλό βούρτσισμα για να απομακρύνεται η πιτυρίδα, αλλά απαιτούν πολύ λιγότερη φροντίδα από άλλες φυλές».

Στοιχεία Φυλής

Χαρακτήρας: Ανεξάρτητο, έξυπνο, με αρχοντιά

Ύψος: 40–43 εκ.

Βάρος: 10–11 κιλά

Προσδόκιμο: 13–14 έτη



5. Γκρέιτ Ντέιν (Great Dane)

«Ανάμεσα στις γιγαντόσωμες ράτσες, τα Γκρέιτ Ντέιν είναι από τα πιο εύκολα στη συντήρηση», λέει η δρ. Καρμέλλα. Η Χαφ μας υπενθυμίζει επίσης πόσο σημαντικό είναι το τακτικό κόψιμο νυχιών, επειδή το βάρος της φυλής τους κάνει πιο επιρρεπείς σε πόνο στις αρθρώσεις. Και σημειώνει: «Ένα εβδομαδιαίο βούρτσισμα με βούρτσα κάνει την τριχόπτωση απόλυτα διαχειρίσιμη», τονίζει.

«Τα μακριά νύχια μπορούν να επηρεάσουν τη στάση τους και την υγεία των αρθρώσεων, οπότε χρειάζονται προσοχή», εξηγεί.

Στοιχεία Φυλής

Χαρακτήρας: Σίγουρο, υπομονετικό, φιλικό

Ύψος: 71–81 εκ.

Βάρος: 50–79 κιλά

Προσδόκιμο: 7–10 έτη





6. Μπόξερ (Boxer)

Αν θέλουμε μια μεγαλόσωμη φυλή που είναι εύκολη στον καλλωπισμό, τότε το Μπόξερ είναι εξαιρετική επιλογή. Ωστόσο, έχουν συχνά πιο ευαίσθητο δέρμα από άλλες φυλές. Για αυτό, η Χαφ μας συμβουλεύει κάτι πολύ σημαντικό: «Το υπερβολικό μπάνιο ή τα σκληρά προϊόντα μπορούν να προκαλέσουν ξηρότητα, οπότε συνιστώ ήπια σαμπουάν ειδικά για σκύλους με ευαίσθητο δέρμα».

Στοιχεία Φυλής

Χαρακτήρας: Ενεργητικό, έξυπνο, παιχνιδιάρικο

Ύψος: 55–63 εκ.

Βάρος: 23–36 κιλά

Προσδόκιμο: 10–12 έτη

7. Βαϊμαρανερ (Weimaraner)

Οι Βαϊμαρανερ είναι πραγματικά εντυπωσιακοί και έχουν τρίχωμα εξαιρετικά εύκολο στη φροντίδα. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από εμάς τους λατρεύουμε φανατικά. «Το κοντό, λείο τρίχωμά τους δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, αλλά ένα εβδομαδιαίο βούρτσισμα με απαλό γάντι ή βούρτσα απομακρύνει τη σκόνη και ενισχύει τη φυσική λάμψη», λεεί η Χαφ. Το δέρμα τους όμως είναι ευαίσθητο, άρα χρειάζεται απαλά προϊόντα. Παρά τη χαμηλή συντήρηση στο τρίχωμα, είναι σκύλοι με πολλή ενέργεια.

Στοιχεία Φυλής

Χαρακτήρας: Φιλικό, θαρραλέο, υπάκουο

Ύψος: 63–69 εκ.

Βάρος: 25–41 κιλά

Προσδόκιμο: 10–13 έτη

Σύμφωνα με το humaneworld.org (σ.σ. τον παγκόσμιο, μη κερδοσκοπικό, οργανισμό που εστιάζει στην καλή διαβίωση των ζώων και αντιτίθεται στις βαρβαρότητες που σχετίζονται με τα ζώα εθνικής εμβέλειας), ο καλλωπισμός δεν κρατά απλώς το σκύλο μας σε καλή εμφάνιση και μυρωδιά – η τακτική συντήρηση της γούνας, των αυτιών, των νυχιών και των δοντιών του σκύλου μας αποτρέπει επώδυνα και δαπανηρά προβλήματα υγείας που μπορεί να απαιτούν κτηνίατρο. Πολλοί ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων αναθέτουν αυτές τις εργασίες σε επαγγελματίες κομμωτές, αλλά αυτό μπορεί να είναι δαπανηρό, και μπορεί να υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων κομμωτών στην περιοχή μας. Τα καλά νέα είναι ότι με υπομονή, εξάσκηση και πολλές λιχουδιές και επαίνους, μπορούμε να εκτελέσουμε ορισμένες ή όλες τις απαραίτητες εργασίες περιποίησης στο σπίτι.

Με πληροφορίες από yahoo.com , humanworldforanimals .



















