Κάθε νέα χρονιά μοιάζει να έρχεται μαζί με μια άτυπη κοινωνική απαίτηση: να αλλάξουμε, να βελτιωθούμε, να θέσουμε νέους στόχους και να γίνουμε «καλύτερες εκδοχές» του εαυτού μας. Οι λίστες με αποφάσεις πληθαίνουν, τα «πρέπει» γίνονται περισσότερα και, αντί για ενθουσιασμό, συχνά νιώθουμε άγχος, πίεση και ενοχές πριν καν ξεκινήσει ο Ιανουάριος. Η αίσθηση ότι οφείλουμε να τα αλλάξουμε όλα από τη μία μέρα στην άλλη κάνει τη νέα αρχή να μοιάζει περισσότερο με βάρος παρά με ευκαιρία.

Η αλήθεια είναι πως η ουσιαστική αλλαγή σπάνια έρχεται μέσα από απόλυτους στόχους και αυστηρά πλάνα. Αντίθετα, χτίζεται σταδιακά, μέσα από μικρές, ρεαλιστικές κινήσεις που μπορούμε να διατηρήσουμε στην καθημερινότητά μας χωρίς να εξαντλούμαστε. Δεν χρειάζεται να ανατρέψουμε τη ζωή μας αρκεί να την προσαρμόσουμε λίγο-λίγο, με τρόπους που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, πιο ήρεμοι και πιο συνδεδεμένοι με τις πραγματικές μας ανάγκες.

Παρουσιάζουμε παρακάτω μια σειρά από απλές αλλαγές και συνήθειες, μικρά βήματα που μπορούν να κάνουν τη χρονιά μας να κυλήσει πιο ανάλαφρα και τελικά, πιο ουσιαστικά.

Άρθρο του realsimple.com μας προτείνει να:

Δοκιμάζουμε κάτι καινούργιο

Η καθημερινότητα έχει την τάση να μας βάζει σε αυτόματο πιλότο. Όταν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες συνήθειες, χάνουμε τη χαρά της εξερεύνησης και της δημιουργικότητας. Εντάσσοντας ένα νέο χόμπι στο πρόγραμμά μας, ακόμη κι αν ξεκινήσουμε διστακτικά, ενεργοποιούμε το μυαλό μας και καλλιεργούμε νέες δεξιότητες.



Βάζουμε τάξη στον χώρο μας

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε επηρεάζει άμεσα τη διάθεσή μας και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Όταν ο χώρος είναι γεμάτος ακαταστασία, το ίδιο συμβαίνει και στο μυαλό μας. Αντί να προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε τα πάντα μονομιάς, επιλέγουμε μικρά, διαχειρίσιμα χρονικά διαστήματα, όπως 15–20 λεπτά.



Κινούμαστε καθημερινά

Η άσκηση δεν χρειάζεται να είναι εξαντλητική για να είναι ωφέλιμη. Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την ένταση. Περίπου 30 λεπτά ήπιας κίνησης την ημέρα όπως περπάτημα, διατάσεις, γιόγκα ή χαλαρή ποδηλασία αρκούν για να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση και τη διάθεσή μας.

Όταν αντιμετωπίζουμε την κίνηση ως μέρος της καθημερινής φροντίδας και όχι ως αγγαρεία, γίνεται πιο εύκολο να τη διατηρήσουμε μακροπρόθεσμα.



Περιορίζουμε τον χρόνο στο κινητό

Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αλλά η συνεχής έκθεση σε ειδοποιήσεις και οθόνες διασπά την προσοχή μας. Χρειαζόμαστε συνειδητά όρια στη χρήση του κινητού, όχι πλήρη αποχή.

Μικρές αλλαγές, όπως το να απενεργοποιούμε περιττές ειδοποιήσεις ή να αφήνουμε το κινητό εκτός δωματίου για λίγη ώρα, μας βοηθούν να είμαστε πιο παρόντες στη στιγμή. Όταν μειώνουμε τον ψηφιακό θόρυβο, αυξάνεται η ποιότητα της καθημερινής μας εμπειρίας.



Σεβόμαστε την ανάγκη για ξεκούραση

Σε έναν κόσμο που εξυμνεί τη διαρκή παραγωγικότητα, η ξεκούραση συχνά παρεξηγείται. Όμως, η ανάπαυση δεν είναι πολυτέλεια αλλά βασική ανάγκη.

Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να κοιμάται επαρκώς, να κάνει παύσεις μέσα στην ημέρα και να έχει στιγμές χωρίς πρόγραμμα. Η ξεκούραση μάς δίνει την ενέργεια να ανταποκριθούμε καλύτερα σε όσα έχουμε επιλέξει να κάνουμε όχι να τα αποφύγουμε, αλλά να τα ζήσουμε πιο ουσιαστικά.

Αφήνουμε πίσω το άγχος του «πρέπει»

Σε ένα πρόσφατο άρθρο από The Economic Times προτείνεται να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη νέα χρονιά να σταματήσουμε να στοχεύουμε σε παραδοσιακές αποφάσεις και να στραφούμε στην ειλικρινή αυτοαξιολόγηση. Ο επιχειρηματίας Ανκούρ Γουάρικοου (Ankur Warikoo) επισημαίνει πως αντί να βάζουμε λύσεις-στόχους στην αρχή του χρόνου, είναι πιο ουσιαστικό να κάνουμε στον εαυτό μας επτά καθαρές ερωτήσεις αυτογνωσίας, όπως ποια πράγματα φοβόμαστε, ποιες σχέσεις είναι σημαντικές και τι πραγματικά επιθυμούμε από τη ζωή μας· αυτό μπορεί να επαναπροσδιορίσει την κατεύθυνση μας και να αλλάξει τον τρόπο που ζούμε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αντί να εξαρτάται από λίστες αποφάσεων στην Πρωτοχρονιά.

Η χαρά του να λες «όχι» (JOMO)

Άρθρο του EatingWell για την Joy of Missing Out (JOMO) ( η χαρά του να χάσουμε κάτι που μπορεί να συμβαίνει) τονίζει ότι η χαρά που προκύπτει όταν επιλέγουμε συνειδητά να αποφεύγουμε το περιττό και το υπερβολικό μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας. Αντί να βιαζόμαστε στους κοινωνικούς ρυθμούς και τα «πρέπει» της νέας χρονιάς, το JOMO προωθεί την ιδέα του να επιλέγουμε πού επενδύουμε τον χρόνο και την ενέργειά μας πράγμα που οδηγεί σε μεγαλύτερη εσωτερική ηρεμία και ουσιαστικές σχέσεις αντί για υπερβολικές υποχρεώσεις.

Μια διαφορετική πρόταση: «No-buy year» για συνειδητές συνήθειες

Άλλο άρθρο του Homes and Gardens εξηγεί την ιδέα ενός “No-Buy Year” όπου για ένα συγκεκριμένο διάστημα περιορίζουμε τις μη απαραίτητες αγορές. Αντί για στερήσεις, αυτή η προσέγγιση προτείνει συνειδητό έλεγχο των δαπανών και μετατόπιση των χρημάτων σε σημαντικούς στόχους (π.χ. αποταμίευση για ταξίδι ή αγορά σπιτιού). Η πρακτική αυτή ενισχύει την ευγνωμοσύνη για όσα ήδη έχουμε και μειώνει το άγχος που συχνά συνοδεύει τον υπερκαταναλωτισμό.

Με πληροφορίες από realsimple.com , The Economic Times, EatingWell και Homes and Gardens

