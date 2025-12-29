Σύμφωνα με άρθρο του realsimple.com , αν είμαστε έτοιμοι για ένα νέο κι ελπιδοφόρο ξεκίνημα (όπως στην αρχή του νέου χρόνου), είναι σύνηθες να ενσωματώνουμε σύμβολα καλής τύχης στα σπίτια μας. Ίσως ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι μέσω φυτών. Κι αυτό γιατί πολλοί πολιτισμοί πιστεύουν ότι προσελκύουν καλή ενέργεια και τύχη. Για να υποδεχτούμε όλες τις θετικές … δονήσεις, ακολουθούν πέντε φυτά που φέρνουν καλή τύχη τα οποία οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να εξετάσουμε να τα εντάξουμε στον οικείο μας χώρο.

Παχύρα ή δέντρο του χρήματος ή δέντρο της τύχης (Pachira aquatica)

Θυμόμαστε όταν οι γονείς μας συνήθιζαν να λένε: «Τα χρήματα δεν φυτρώνουν στα δέντρα»; Αν και αυτό μπορεί να είναι αλήθεια, σίγουρα δεν μπορεί να βλάψει να ενσωματώσουμε ένα pachira aquatica στη ζωή μας. «Λέγεται ότι φέρνουν ευημερία και θετική ενέργεια, καθιστώντας το μια κλασική επιλογή για το νέο έτος», λέει ο Χαντ Μασούρα, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που παράγει το, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά για την ενίσχυση του αερισμού του εδάφους, της αποστράγγισης και της απορρόφησης θρεπτικών συστατικών, «έδαφος», βοηθώντας τα φυτά εσωτερικού χώρου να ευδοκιμήσουν.

Πιλέα πεπερομιοδές (Pilea peperomioides)

Μερικές φορές αποκαλείται κινέζικο φυτό χρήματος, και η ΄Ειμι Εινφιλντ, κηπουρός που εργάζεται σε μεγάλη αμερικανική εταιρεία προϊόντων γκαζόν, λέει ότι η πιλέα πιστεύεται ότι συμβολίζει την ευημερία επειδή τα στρογγυλά φύλλα της μοιάζουν με νομίσματα. «Το να χαρίσεις σε κάποιον ένα φυτό είναι σαν να λες “σου εύχομαι καλή τύχη και πλούτο”», προσθέτει.

Τυχερό μπαμπού (Dracaena sanderiana)

Το τυχερό μπαμπού -που δεν είναι πραγματικό μπαμπού- συνδέεται συχνά με το Φενγκ Σούι και λέγεται ότι φέρνει ισορροπία, αρμονία και ευημερία. «Ο αριθμός των μίσχων έχει επίσης συμβολικές σημασίες – τρία για την ευτυχία, πέντε για την υγεία και οκτώ για τον πλούτο», αναφέρει επίσης.

Κρασούλα η ωοειδής , λεφτόδενδρο ή φυτό της τύχης (Crassula ovata)

Η κρασούλα η ωοειδής , «λεφτόδενδρο» ή «φυτό της τύχης» συμβολίζει την ανάπτυξη και την ευημερία. «Συχνά δίνεται ως δώρο εγκαινίων για να φέρει καλή τύχη σε ένα νέο σπίτι», εξηγεί η ίδια.

Αυτό το πανέμορφο παχύφυτο ευδοκιμεί επίσης σε έντονο φως, γι’ αυτό και συμβουλεύει να το διατηρούμε κοντά σε ένα ηλιόλουστο παράθυρο. «Ας φυτέψουμε σε ένα καλά στραγγιζόμενο μείγμα γλάστρας, ειδικά σχεδιασμένο για κάκτους και παχύφυτα», προτείνει. «Για να ενθαρρύνουμε την ισχυρή, υγιή ανάπτυξη, ας το ταΐσουμε κάθε δύο εβδομάδες με φυτική τροφή». Με την κατάλληλη φροντίδα, τα φυτά αυτά μπορούν να ζήσουν για δεκαετίες.

Σπαθίφυλλο ή κρίνος της ειρήνης (Spathiphyllum)

Ο κρίνος της ειρήνης δεν είναι απλώς σύμβολο ειρήνης, αλλά και αγνότητας και ευημερίας. Θέλουμε τα κρίνα μας να ανθίσουν; Η Εινφιλντ συνιστά να τα τοποθετούμε σε ένα σημείο που δέχεται έμμεσο φως και να διατηρούμε το έδαφος ελαφρώς υγρό, αλλά να μην το αφήνουμε να μουλιάσει πολύ.

«Περιστασιακά, ας καθαρίζουμε τα φύλλα με ένα μαλακό, υγρό πανί για να αφαιρέσουμε τυχόν συσσωρευμένη σκόνη», καταλήγει.

Plus, ας κρατήσουμε το μπαλκόνι μας φρέσκο

Οπως αναφέρεται σε άρθρο της HuffPost Canada, οι πολλές ποικιλίες μέντας, ένα υπέροχο αρωματικό βότανο, είναι απαραίτητη για τους κήπους με μπαλκόνι. Η μέντα μεγαλώνει εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τόσες πολλές συνταγές από δροσιστικές σαλάτες, έως τσάι και κοκτέιλ.

Realsimple.com , HuffPost Canada

