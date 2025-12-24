Το Αλεξανδρινό είναι από τα πιο δημοφιλή φυτά του Δεκέμβρη στην Ελλάδα» αλλά δεν είναι το κλασικό «βάζω-και-ξεχνάω» τύπου γεράνι/λεβάντα. Είναι ανθεκτικό ως φυλλώδες αν του δώσεις τα βασικά, αλλά έχει μία μεγάλη αδυναμία: το κρύο.

Πού ταιριάζει καλύτερα; Εσωτερικός χώρος (το “safe mode”)

Θέλει πολύ φως, αλλά όχι καυτό απευθείας ήλιο.

Ιδανική θερμοκρασία περίπου 16–21°C και γενικά σταθερότητα (μακριά από καλοριφέρ, κλιματιστικά και ρεύματα).

Μπαλκόνι

Μπορεί να σταθεί έξω μόνο όσο οι νύχτες δεν πέφτουν χαμηλά. Οι οδηγίες φροντίδας το δίνουν με ελάχιστο ~13–16°C (κάτω από αυτό “σοκάρεται” και ρίχνει φύλλα/βράκτια).

Πρακτικά: στην Ελλάδα, το χειμώνα το βάζεις έξω μόνο σε προστατευμένο σημείο και το μαζεύεις μέσα με το πρώτο σοβαρό κρύο/αέρα.

Πότισμα (εκεί χάνονται τα περισσότερα)

Κράτα το χώμα ελαφρά υγρό, όχι μούσκεμα. Πότισμα όταν στεγνώνει η επιφάνεια.

Πάντα γλάστρα με καλή αποστράγγιση (αν “κάθεται” νερό στο πιατάκι, είναι θέμα χρόνου να σαπίσουν ρίζες).

Θα κρατήσει μετά τις γιορτές;

Ναι, αλλά:

Συνήθως μετά την περίοδο των γιορτών ρίχνει σταδιακά τα “χρωματιστά φύλλα” (τα βράκτια) και μπαίνει σε πιο “πράσινη” φάση.

Το καλοκαίρι μπορεί να βγει έξω και να αναπτυχθεί, αρκεί να προστατεύεται από ακραίο ήλιο/ζέστη τις πρώτες μέρες προσαρμογής.

Αν θες να ξανακοκκινίσει για του χρόνου

Εδώ είναι το δύσκολο: για να “βάψει” ξανά, χρειάζεται πολύωρο, αδιάκοπο σκοτάδι καθημερινά για εβδομάδες.

Κλασικός κανόνας: περίπου 14 ώρες συνεχές σκοτάδι και 10 ώρες φως, για να ξεκινήσει η διαδικασία ανθοφορίας/χρωματισμού.

(Ναι: ακόμη και λίγο φως το βράδυ μπορεί να το χαλάσει.)

Προσοχή αν έχεις κατοικίδια

Το Αλεξανδρινό έχει ερεθιστικό γαλακτώδη χυμό και μπορεί να προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις/εμετό αν μασιθεί — αλλά η “θρυλική” τοξικότητα είναι συχνά υπερβολικά δραματοποιημένη.

Το συμπέρασμα, με μία γραμμή

Αν θες “ανθεκτικό” για ελληνικό μπαλκόνι όλο τον χρόνο, δεν είναι πρώτο στη λίστα. Αν όμως θες ένα εντυπωσιακό γλαστράκι για χειμώνα/μέσα στο σπίτι (και μπορείς να προσέξεις κρύο + υπερπότισμα), είναι μια χαρά επιλογή.