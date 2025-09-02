Πρόκειται για ένα βότανο με πολλά ονόματα, αλλά κυρίως έχει μείνει γνωστό με την ονομασία Bacopa monnieri. Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουμε τα θαυματουργά του οφέλη, καθώς πολύ συχνά αποκαλείται ως το «το βότανο της χάρης».

Το συγκρκειμένο βότανο χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ινδική ιατρική «Αγιούρ Βέντα» και είναι γνωστό, μεταξύ άλλων, για τα οφέλη της στη λειτουργία του εγκεφάλου. Όπως εξηγεί η διαιτολόγος Σάρα Φερέιρα στην Cleveland Clinic, η Bacopa monnieri προστατεύει τον εγκέφαλο μέσω αντιοξειδωτικών και βοηθά στην ενεργοποίηση ενζύμων που ενισχύουν το δικό μας αντιοξειδωτικό αμυντικό σύστημα.

Τα αντιοξειδωτικά περιλαμβάνουν βιταμίνες και μέταλλα που προλαμβάνουν τη βλάβη των κυττάρων και βρίσκονται σε πολλές τροφές. Μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.

Αν και οι περισσότερες μελέτες είναι μικρής κλίμακας και καθιστούν δύσκολη την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων, μια συστηματική ανασκόπηση της έρευνας κατέγραψε ότι στις περισσότερες δοκιμές υπήρξε τουλάχιστον μία στατιστικά σημαντική βελτίωση σε κάποιο νευροψυχολογικό δείκτη.

Δεν είναι όμως αυτός ο μόνος λόγος για να σκεφτούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τροπικό βότανο στο τσάι ή στο πρωτεϊνικό μας ρόφημα, αλλά πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό μας.

Η Bacopa θεωρείται και προσαρμογόνο βότανο. Τα προσαρμογόνα είναι φυτά και βότανα που συμβάλλουν στη μείωση του στρες. Πιστεύεται ότι δρουν αλληλεπιδρώντας με τον άξονα υποθαλάμου–υπόφυσης–επινεφριδίων, ένα σύστημα τριών οργάνων του ενδοκρινικού συστήματος που ενεργοποιεί την απόκριση του οργανισμού στο στρες. Ο υποθάλαμος και η υπόφυση στον εγκέφαλο, μαζί με τα επινεφρίδια στα νεφρά, ρυθμίζουν τις ορμόνες που σχετίζονται με το στρες.

Επιπλέον, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τον πόνο που σχετίζεται με αυτήν. Η φλεγμονή είναι η φυσική αντίδραση του ανοσοποιητικού μας σε εισβολείς, αλλά όταν παραμένει για καιρό μπορεί να γίνει επιβλαβής.

Γενικά, η Bacopa θεωρείται ασφαλής, αλλά δεν έχουν μελετηθεί όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος κάποια προϊόντα να είναι ακατάλληλα, ανάλογα με το πού έχει καλλιεργηθεί το φυτό.

Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να επιλέγουμε συμπληρώματα των οποίων το περιεχόμενο έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητους φορείς.

Με πληροφορίες από The Independent