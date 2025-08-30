Η πρωτεΐνη είναι ένα από τα θρεπτικά στοιχεία που το σώμα μας χρειάζεται σε μεγάλες ποσότητες. Παρέχει τα αμινοξέα, απαιτούμενα για την επαναφορά του μυϊκού ιστού, τη χώνεψη της τροφής και την εκτέλεση άλλων σημαντικών λειτουργιών του οργανισμού.

Επιπλέον, εκτός από το να διατηρεί το σώμα σε καλή λειτουργία, η πρωτεΐνη είναι και χορταστική, δηλαδή μπορεί να μας προσφέρει το αίσθημα του κορεσμού για περισσότερο χρόνο. Η ενσωμάτωση της πρωτεΐνης στις τροφές που καταναλώνουμε είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε τη σωστή ποσότητα.

Το γιαούρτι αποτελεί μια βολική επιλογή, καθώς μια μερίδα 100 γραμμαρίων περιέχει περίπου 10 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες τροφές, οι οποίες περιέχουν σημαντική ποσότητα πρωτεΐνης.

Παρακάτω παρουσιάζονται τροφές που περιέχουν περισσότερη πρωτεΐνη από το γιαούρτι ανά γραμμάριο.

1.Τόνος

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: 23,6 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια

Ο τόνος είναι πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά και όχι μόνο σε πρωτεΐνη. Είναι μία από τις καλύτερες διατροφικές πηγές βιταμίνης D και σεληνίου, θρεπτικά συστατικά που πολλοί άνθρωποι έχουν σε έλλειψη. Αποτελεί επίσης καλή πηγή ω-3 λιπαρών οξέων, σημαντικών για την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Μπορούμε να αναμείξουμε τον τόνο με μουστάρδα ή γιαούρτι αντί για μαγιονέζα και να τον προσθέσουμε σε αραβικές πίτες με μαρούλι ή κράκερ ολικής άλεσης.

2. Edamame

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: 11,9 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια

Το edamame αποτελεί βασικό σνακ για την Κέιτι Χάντλεϊ, πιστοποιημένη διαιτολόγο και διατροφολόγο. «Πάντα κρατάω μια σακούλα edamame στην κατάψυξη, ώστε να μπορώ να το ατμίσω γρήγορα και να έχω έτοιμο σνακ σε λίγα μόλις λεπτά», λέει. «Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο θαλασσινό αλάτι, νιφάδες τσίλι ή κάποιο μπαχαρικό για ένα γρήγορο και γευστικό σνακ». Εκτός από την πρωτεΐνη, το edamame περιέχει φυτικές ίνες, φολικό οξύ και καρδιοπροστατευτικά ω-3 λιπαρά οξέα.

3. Τυρί Cottage

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: 11,6 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια

Το τυρί cottage είναι μία από τις τροφές με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, σύμφωνα με την Χάντλεϊ. Αποτελεί εξαιρετική πηγή ασβεστίου, φωσφόρου και βιταμινών Β.

Εκτός των άλλων, το τυρί cottage είναι μία πολύ σημαντική πηγή πρωτεΐνης, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται το σώμα για την επανοφορά κυττάρων και ιστών, παραγωγή ορμονών και ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να απολαύσουμε το τυρί cottage: μπορούμε να το συνδυάζουμε με φρέσκα φρούτα, να το συνοεύουμε με κράκερ ολικής άλεσης, ενώ είναι εξαιρετικό και για ντιπ με διάφορα μυρωδικά.

4. Σπόροι καρπουζιού

Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: 28,3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια

«Οι ψημένοι σπόροι καρπουζιού μπορεί να ακούγονται περίεργοι, αλλά είναι εκπληκτικά πλούσιοι σε πρωτεΐνη, ενώ παράλληλα, αποτελούν και καλή πηγή μαγνησίου, σιδήρου και υγιεινών λιπαρών», εξηγεί η Χάντλεϊ. Μπορούμε να τους ψήσουμε και να τους απολαύσουμε είτε σκέτους, είτε πάνω από την σαλάτα ή το γιαούρτι μας.

Με πληροφορίες από Real Simple