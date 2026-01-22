Το γιαούρτι θεωρείται εδώ και χρόνια σύμμαχος της υγείας μας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το έντερο και την πέψη. Σήμερα, όμως, στα ράφια των σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πολλές επιλογές και κάποιες φορές δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε. Aπλό γιαούρτι, στραγγιστό, με γεύσεις, φυτικό αλλά και Skyr, όλα δημιουργούν μια σύγχυση. .

Ως Έλληνες, έχουμε έναν επιπλέον λόγο να ενδιαφερόμαστε για το θέμα, καθώς το ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, από τα πιο διάσημα στον κόσμο, αποτελεί βασικό στοιχείο της διατροφής μας εδώ και γενιές. Ποια από αυτές τις επιλογές στηρίζει πραγματικά το μικροβίωμα και τι πρέπει να προσέχουμε πριν βάλουμε το γιαούρτι στο καλάθι μας; Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε τις βασικές διαφορές ανάμεσα στο απλό γιαούρτι το ελληνικό στραγγιστό και το Skyr.



Ποιες είναι οι βασικές διαφορές

Αρχικά όπως αναφέρεται στην wikipedia το Skyr είναι ένα παραδοσιακό ισλανδικό γαλακτοκομικό προϊόν. Έχει τη σύσταση του στραγγιστού γιαουρτιού, αλλά πιο ήπια γεύση. Το Skyr μπορεί να ταξινομηθεί ως φρέσκο ​​τυρί με ξινόγαλο, παρόμοιο με το τυρόπηγμα που καταναλώνεται όπως το γιαούρτι στις χώρες της Βαλτικής, στις Κάτω Χώρες και στη Γερμανία.

Το απλό γιαούρτι παρασκευάζεται από γάλα που έχει υποστεί ζύμωση με «καλά» βακτήρια. Το στραγγιστό γιαούρτι προκύπτει όταν αφαιρεθεί μέρος του υγρού του απλού γιαουρτιού, διαδικασία που το κάνει πιο πλούσιο σε πρωτεΐνη και χαμηλότερο σε λακτόζη. Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Σαμάνθα Πίτερσον και όπως αναφέρει στο realsimple.com ανάλογα με την επεξεργασία, ορισμένα στραγγιστά γιαούρτια μπορεί να περιέχουν λιγότερα φυσικά προβιοτικά, εκτός αν αυτά προστεθούν εκ νέου.

Τι σημαίνει «υγιές μικροβίωμα εντέρου»

Στο άρθρο του realsimple.com αναφέρεται πώς ένα υγιές έντερο χαρακτηρίζεται από περισσότερους ωφέλιμους μικροοργανισμούς από επιβλαβείς, αλλά και από ποικιλία βακτηρίων. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς τα βακτήρια του εντέρου τρέφονται από όσα καταναλώνουμε.

Για την υποστήριξη του μικροβιώματος, ειδικοί προτείνουν διατροφή πλούσια σε:

Ζυμωμένα τρόφιμα, όπως γιαούρτι, κεφίρ, ξινολάχανο, kimchi και miso

Τροφές με φυτικές ίνες, όπως λαχανικά, φρούτα, όσπρια και δημητριακά ολικής άλεσης

Τροφές με πολυφαινόλες, όπως μούρα, ελαιόλαδο, πράσινο τσάι και μαύρη σοκολάτα

Ποιο γιαούρτι είναι τελικά καλύτερο για το έντερο;

Και τα τρία είδη γιαουρτιού μπορούν να συμβάλουν θετικά στην υγεία του εντέρου, καθώς είναι ζυμωμένα και περιέχουν ζωντανές καλλιέργειες που βοηθούν την πέψη και τη μικροβιακή ισορροπία. Παράλληλα, προσφέρουν πρωτεΐνη και ασβέστιο, στοιχεία που στηρίζουν τη συνολική λειτουργία του οργανισμού.

Στο άρθρο του realsimple.com αναφέρεται ωστόσο, δεν περιέχουν όλα τα γιαούρτια προβιοτικά. Η νομοθεσία απαιτεί κάθε γιαούρτι να ξεκινά με δύο βασικές καλλιέργειες: Lactobacillus bulgaricus και Streptococcus thermophilus. Κάποιες εταιρείες, όμως, θερμαίνουν το προϊόν μετά τη ζύμωση, καταστρέφοντας τα «ζωντανά» βακτήρια, ενώ άλλες προσθέτουν επιπλέον προβιοτικά, κάτι ιδιαίτερα ωφέλιμο.

Το βασικό που πρέπει να προσέχουμε στην ετικέτα είναι η ένδειξη «ζωντανές και ενεργές καλλιέργειες», η οποία διασφαλίζει ότι το προϊόν περιέχει ενεργά βακτήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης. Αν και αυτές οι καλλιέργειες δεν θεωρούνται πάντα «προβιοτικά» με αυστηρούς επιστημονικούς όρους, εξακολουθούν να καθιστούν το γιαούρτι φιλικό προς το έντερο. Ιδανικά, επιλέγουμε προϊόντα που περιλαμβάνουν και επιπλέον βακτηριακά στελέχη για μεγαλύτερο όφελος.

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση γιαουρτιού σχετίζεται με αλλαγές στη σύνθεση του μικροβιώματος που συνδέονται με υγιέστερες εντερικές συνθήκες.

Σε έρευνα πάνω από 1.000 συμμετέχοντες, οι καταναλωτές γιαουρτιού είχαν μεγαλύτερη παρουσία συγκεκριμένων βακτηρίων που χρησιμοποιούνται στη ζύμωση, όπως το Streptococcus thermophilus και Bifidobacterium, τα οποία συνδέονται με τον έλεγχο της φλεγμονής.

Άλλη μελέτη υποδεικνύει πιθανό όφελος στη μείωση του κινδύνου συγκεκριμένων μορφών καρκίνου του παχέος εντέρου με τακτική κατανάλωση γιαουρτιού, πιθανώς λόγω της βελτίωσης του μικροβιώματος και της μείωσης της φλεγμονής.

Με πληροφορίες από realsimple.com, wikipedia, springer.com και harvard.edu

