Ο Dr. Ben Roberts, ανώτερος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Loughborough στην Αγγλία και ειδικός στην υγιεινή κτιρίων, παρουσίασε μια απροσδόκητα απλή αλλά αποτελεσματική λύση για τη μείωση της ζέστης στα σπίτια: το γιαούρτι στα παράθυρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επάλειψη γιαουρτιού στο εξωτερικό των τζαμιών μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού έως και κατά 3,5°C.

Μιλώντας για την έμπνευση πίσω από τη μέθοδο, ανέφερε ότι δεν είναι εύκολο να δροσίζουμε τα σπίτια κατά τη διάρκεια της ημέρας και ότι πρόκειται για ένα σοβαρό και αυξανόμενο πρόβλημα. Έτσι, ξεκίνησαν να εξετάζουν λύσεις παθητικής σκίασης, με στόχο να μειώσουν την ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στο σπίτι – και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για το γιαούρτι.

Τον Μάιο, ο Dr. Roberts και η διδακτορική φοιτήτρια Niloo Todeh-Kharman διεξήγαγαν πείραμα σε δύο πανομοιότυπα πειραματικά σπίτια στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Loughborough: στο ένα άπλωσαν γιαούρτι στο εξωτερικό των παραθύρων, στο άλλο όχι. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το σπίτι με το γιαούρτι είχε εσωτερική θερμοκρασία κατά μέσο όρο 0,6°C χαμηλότερη, με τη μέγιστη διαφορά να φτάνει τους 3,5°C σε ιδιαίτερα ζεστές και ηλιόλουστες ημέρες.

Το γιαούρτι, όπως εξήγησε ο Dr. Roberts, σχηματίζει μια λεπτή λευκή στρώση πάνω στο τζάμι, η οποία αντανακλά μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, εμποδίζοντας την είσοδο θερμότητας στο εσωτερικό. Ο ίδιος σημείωσε ότι το γιαούρτι μυρίζει μόνο για 30 δευτερόλεπτα καθώς στεγνώνει, αλλά μετά δεν αφήνει καμία οσμή.

Η ιδέα ξεκίνησε από μια συζήτηση με τον Tom Greenhill, δημιουργό του ιστότοπου Heatwave Toolkit, που αναζητούσε φθηνές λύσεις για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης. Ο Greenhill είχε ήδη εφαρμόσει το γιαούρτι στο δικό του σπίτι, χωρίς όμως επιστημονική επιβεβαίωση μέχρι τότε.

Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκε ελληνικό γιαούρτι με περίπου 10% λιπαρά, αγορασμένο από τοπικό σούπερ μάρκετ.

