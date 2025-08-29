Τα αρωματικά κεριά και τα αρωματικά χώρου ίσως είναι από τις πιο οικονομικές και λειτουργικές επιλογές για να κάνουμε το σπίτι μας να μυρίζει υπέρχα, αλλά ένας από τους καλύτερους τρόπους να προσθέσουμε ένα υπέροχο άρωμα στο σπίτι μας είναι να επιλέξουμε αρωματικά φυτά εσωτερικού χώρου.

Παρακάτω, προτείνονται μερικές επιλογές για να διαλέξουμε την κατάλληλα ευωδιά για το σπίτι μας αλλά και τι ταιριάζει καλύτερα.

Advertisement

Advertisement

1. Γιασεμί Μαδαγασκάρης

Γνωστό και ως στεφανώτης, αυτό το αγαπημένο λουλούδι έχει το χαρακτηριστικό άρωμα γιασεμιού. Αντέχει καλά ως φυτό εσωτερικού χώρου, καθώς χρειάζεται έντονο, έμμεσο φως. «Αυτό το μικρό αλλά αρωματικό φυτό γεμίζει κάθε δωμάτιο με το υπέροχο, ελαφρύ άρωμά του», λέει η Hanfei Niu, ιδιοκτήτρια της NiuPlants. «Αυτό το πανέμορφο λουλούδι εκπέμπει ένα γλυκό άρωμα που είναι διακριτικό και χαλαρωτικό», προσθέτει.

Φως: Έντονο, έμμεσο φως

Έντονο, έμμεσο φως Πότισμα: Αφήνουμε το χώμα να στεγνώσει πριν ποτίσουμε





2. Ορχιδέες Cattleya

Οι ορχιδέες εκπέμπουν διαφορετικά υπέροχα αρώματα, ανάλογα με την ποικιλία. Οι ορχιδέες Cattleya προσφέρουν γλυκό άρωμα με μια νότα εσπεριδοειδών όταν ανθίζουν. Ενώ παρά τη φήμη τους, η φροντίδα των ορχιδέων δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Φως: Έντονο, έμμεσο φως

Έντονο, έμμεσο φως Πότισμα: Κάθε 7 έως 10 ημέρες, με νερό βροχής ή βρασμένο νερό





3. Μέντα

Δεν χρειάζεται να περιοριστούμε στα λουλούδια για να έχουμε ωραίο άρωμα στο σπίτι μας. Τα μυρωδικά, όπως η μέντα, που προσφέρουν φρέσκο άρωμα, είναι επίσης εξαιρετική επιλογή. Τοποθετούμε ένα φυτό στην κουζίνα μας ώστε να απολαμβάνουμε το άρωμά του και κόβουμε κλαράκια ώστε να αρωματίσουμε τα γεύματά μας ή να γαρνίρουμε κοκτέιλ.

Φως: Πλήρης ηλιοφάνεια έως μερική σκιά

Πλήρης ηλιοφάνεια έως μερική σκιά Πότισμα: Κρατάμε το χώμα υγρό





4. Δέντρα εσπεριδοειδών

Ορισμένες ποικιλίες, όπως το λεμόνι Meyer και μερικές μίνι πορτοκαλιές, μπορούν να αναπτυχθούν καλά σε εσωτερικούς χώρους και να αρωματίσουν το σπίτι μας με άρωμα εσπεριδοειδών. Ωστόσο, θα χρειαστεί να εξασφαλίσουμε ότι τα φυτά λαμβάνουν αρκετό ηλιακό φως.

Φως: Πλήρης ηλιοφάνεια

Πλήρης ηλιοφάνεια Πότισμα: Ποτίζουμε όταν το χώμα είναι στεγνό σε βάθος περίπου 2,5 εκ.





5. Πλουμέρια

Αυτό το τροπικό φυτό διαθέτει γλυκά αρωματικά λουλούδια που προσφέρουν μια ελαφρώς πικάντικη, φρουτώδη ή ακόμη και νότες βανίλιας, ανάλογα με την ποικιλία. Χρειάζεται αμμώδες χώμα και έντονο φως για να ευδοκιμήσει στο σπίτι μας.

Φως: Πλήρης ηλιοφάνεια

Πλήρης ηλιοφάνεια Πότισμα: Ποτίζουμε όταν το χώμα στεγνώσει





6. Φυτό Ευκάλυπτου

Ένα φυτό ευκάλυπτου ίσως είναι η ιδανική επιλογή, με το ξυλώδες, πράσινο άρωμά του. «Αυτό το γρήγορα αναπτυσσόμενο φυτό αποτελεί ένα όμορφο εσωτερικό δέντρο και ευδοκιμεί σε καλά φωτισμένο χώρο», λέει η Niu. Ο ευκάλυπτος έχει υπέροχα φύλλα με ξεχωριστό άρωμα όταν τα τρίβουμε.

Φως: Πλήρης ηλιοφάνεια έως μερική σκιά

Πλήρης ηλιοφάνεια έως μερική σκιά Πότισμα: Κρατάμε το χώμα υγρό

Με πληροφορίες από Real Simple