Πιθανότατα έχουμε ακούσει πόσο λίγο ολοκληρώνονται οι περισσότερες αποφάσεις της Πρωτοχρονιάς – εν μέρει, όπως δηλώνει στο BBC η δρ Κλερ Κάιε, επειδή τις θέτουμε έχοντας υπ’ όψη μια εκδοχή του εαυτού μας που δεν υπάρχει.

Παρόλα αυτά, το Πανεπιστήμιο του Πλίμουθ αναφέρει ότι «έχουμε δέκα φορές περισσότερες πιθανότητες να πετύχουμε τον στόχο μας αν πάρουμε μια απόφαση από ό,τι αν δεν λάβουμε καμία», κάτι που επισημαίνει σε άρθρο της στην HuffPost Uk, η συντάκτρια, ΄Ειμι Γκλόβερ.

Η τελευταία αναφέρει ότι ο στόχος της για τη νέα χρονιά είναι να κοιμάται περισσότερο.

Και η Ντενίς Ιορντάσε, θεραπεύτρια ύπνου και ιδρύτρια του JoySpace Therapy, πιστεύει επίσης ότι αυτός είναι ο «δρόμος προς τα εμπρός».

Γιατί το να κοιμόμαστε καλά είναι μια καλή απόφαση για το 2026;

Πρώτα απ’ όλα, όπως σημειώνεται στο ίδιο άρθρο της HuffPost UK, το να κοιμόμαστε καλά μας βοηθά να πετυχαίνουμε άλλους στόχους.

«Είτε βελτιώνουμε τη διατροφή μας, είτε αυξάνουμε το επίπεδο δραστηριότητάς μας, είτε διαχειριζόμαστε το άγχος, η ιεράρχηση του ύπνου μας δίνει την ενέργεια και την πνευματική διαύγεια που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε δυνατά τη χρονιά», αναφέρει η Αμερικανική Ακαδημία της Ιατρικής Υπνου.

Αυτό «ακολουθεί» πρόσφατη έρευνα, η οποία υποδεικνύει ότι το να δίνουμε προτεραιότητα στον καλό ύπνο έναντι της άσκησης (αν δυσκολευόμαστε να πετύχουμε αρκετά και από τα δύο όπως το 87% από εμάς), μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Cnn, η σχέση άσκησης–ύπνου είναι αμφίδρομη: κινούμαστε καλύτερα όταν κοιμόμαστε καλά και κοιμόμαστε καλύτερα όταν κινούμαστε συστηματικά.

Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο που η Ιορντάσε δηλώνει ότι «ο ύπνος συχνά καταλήγει τελευταίος στη λίστα με τις υποχρεώσεις, ωστόσο υποστηρίζει τα πάντα, από τη διάθεση και την εστίαση μέχρι την ανοσία και τη μακροπρόθεσμη υγεία. Οι έρευνες δείχνουν σταθερά ότι η ποιότητα του ύπνου συνδέεται στενά με τη γνωστική απόδοση, τη συναισθηματική ρύθμιση, την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος και τον μειωμένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως η υπέρταση και ο διαβήτης», πρόσθεσε.

Ας φτάσουμε στο ζουμί: Τι είναι λοιπόν ο «καλός ύπνος» και πώς μπορούμε να τον αποκτήσουμε;

Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι η τήρηση του κιρκάδιου ρυθμού μας – ή του κύκλου ύπνου-αφύπνισης που καθορίζεται από τη φύση – μπορεί μερικές φορές να έχει μεγαλύτερη σημασία από τις ώρες που κοιμόμαστε, όταν πρόκειται για το αίσθημα ξεκούρασης.

«Το να χαμηλώνουμε τα φώτα περίπου μια ώρα πριν από τον ύπνο βοηθάει το σώμα μας να καταλάβει ότι πλησιάζει η ανάπαυση», συνιστά η Ιορντάσε.

Στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα της συνέπειας

Η κανονικότητα του ύπνου – ή το να κοιμόμαστε και να ξυπνάμε περίπου τις ίδιες ώρες – φάνηκε να αποτελεί μεγαλύτερο προγνωστικό παράγοντα του κινδύνου θνησιμότητας ακόμη και από τη διάρκεια του ύπνου σε μια μελέτη του 2024.

«Το να πηγαίνουμε για ύπνο και να ξυπνάμε περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα – ναι, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα – βοηθά στη ρύθμιση του εσωτερικού μας ρολογιού και κάνει τον ύπνο πιο εύκολο», ισχυρίζεται η Ιορντάσε.

Κι αν τα ξενύχτια είναι ο κανόνας μας;

Ας, μην επιβάλλουμε μια ξαφνική αλλαγή. Ας μετακινήσουμε την ώρα του ύπνου νωρίτερα σε «βήματα» των 15-30 λεπτών μέχρι να βρούμε έναν ρυθμό που μας φαίνεται βιώσιμος.

Με πληροφορίες από: HuffPost UK, BBC, Cnn,

