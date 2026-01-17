Μέσα από καλαίσθητα video clips παρουσιάζονται σήμερα τα 14 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό του «Sing for Greece», του εθνικού τελικού από τον οποίο θα προκύψει η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026.

Η πρώτη τηλεοπτική προβολή θα πραγματοποιηθεί στην εκπομπή «Eurovision GR» στην ΕΡΤ1, σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00. Την παρουσίαση αναλαμβάνουν η Κέλλυ Βρανάκη και ο Θάνος Παπαχάμος, οι οποίοι θα υποδεχτούν ξεχωριστούς καλεσμένους και θα επιφυλάξουν εκπλήξεις στους φίλους του διαγωνισμού.

Μετά την τηλεοπτική παρουσίαση, τα video clips των τραγουδιών θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα ERTFLIX, ενώ οι ακροατές θα μπορούν να τα απολαύσουν και σε ηχητική μορφή μέσω του ERTEcho.

Τα τραγούδια του Α’ Ημιτελικού

Τα κομμάτια που θα ακουστούν σε πρώτη μετάδοση το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, είναι:

Ο Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece» θα προβληθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, επίσης στις 17:00, με την παρουσίαση των υπόλοιπων 14 τραγουδιών που διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό.