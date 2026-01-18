Ο καλλιτέχνης βρίσκεται ανάμεσα στους 28 φιναλίστ που προκρίθηκαν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς και συμμετέχει στον Α’ Ημιτελικό, τα τραγούδια του οποίου παρουσιάστηκαν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Eurovision GR».

Ανάμεσα στις συμμετοχές του πρώτου ημιτελικού, το «Ferto» φαίνεται να ξεχώρισε άμεσα. Στα σχόλια κάτω από το video του τραγουδιού στο YouTube, το κοινό εκφράζει ανοιχτά τον ενθουσιασμό του τόσο για την αισθητική όσο και για τη σκηνική παρουσία του Akyla.

Με πορτοκαλί φόντο, μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, ο τραγουδιστής κατάφερε να τραβήξει την προσοχή όσων παρακολουθούν στενά τον μουσικό διαγωνισμό, με πολλούς να μιλούν για μια συμμετοχή που «γράφει» Eurovision.

«Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι»

Τα σχόλια των χρηστών είναι ιδιαίτερα ενθουσιώδη, με εκφράσεις όπως «διαμαντάκι», «κομματάρα» και «μόνο αυτό ταιριάζει για Eurovision» να κυριαρχούν. Δεν λείπουν και οι πιο τολμηρές προβλέψεις, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι το τραγούδι θα μπορούσε ακόμη και να κερδίσει τον διαγωνισμό.

Χαρακτηριστικά, χρήστες γράφουν ότι «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε», ενώ άλλοι σημειώνουν πως «η Eurovision χρειάζεται έναν καλλιτέχνη σαν κι αυτόν», τονίζοντας τη δυναμική του στη σκηνή: «αν γεμίζει έναν χώρο μόνο με ένα μικρόφωνο, φανταστείτε τι θα κάνει στη σκηνή της Eurovision».

Η στήριξη της Έφης Θώδη

Ανάμεσα σε όσους έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στον Akyla βρίσκεται και η Έφη Θώδη. Σε βίντεο που έχει δημοσιεύσει ο ίδιος στο TikTok, εμφανίζεται να ερμηνεύει το «Ferto» μαζί με τη γνωστή τραγουδίστρια.

«Η Έφη το ζήτησε και εγώ θα το φέρω», έγραψε ο Akylas στη σχετική ανάρτηση.

«Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία»

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» στις 14 Ιανουαρίου, ο Akylas είχε εξηγήσει το νόημα πίσω από το τραγούδι του, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να “κουνήσει”, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία».

Όπως ανέφερε, το «Ferto» αντλεί έμπνευση από προσωπικά βιώματα και απωθημένα της παιδικής του ηλικίας:

«Είναι για τα πράγματα που ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση».

Από την έλλειψη στην επιτυχία

Ο καλλιτέχνης συνέδεσε το τραγούδι και με τη δική του πορεία ζωής, λέγοντας:

«Το τραγούδι μιλάει για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία. Και μόνο που είμαι στους 28 και έχω το team μου και τους φίλους μου που με στηρίζουν είναι φοβερό».

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς του:

«Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με πολλές οικονομικές δυσκολίες. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου, αλλά και σε όλους τους γονείς που προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν».