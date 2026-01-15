Η Μπέττυ Μαγγίρα θα παρουσιάσει τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό της ελληνικής Eurovision μαζί με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά.

Μπορεί να απομένουν τέσσερις μήνες μέχρι την διεξαγωγή του 70ού διαγωνισμού της Eurovision στη Βιέννη και τα περισσότερες συμμετοχές να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστές αλλά οι στοιχηματικές εταιρείες έχουν πιάσει ήδη δουλειά. Σύμφωνα με την έγκυρη ιστοσελίδα Eurovision World, που συγκεντρώνει στοιχεία από τις μεγαλύτερες στοιχηματικές εταιρείες της Γηραιάς Ηπείρου, σαφές προβάδισμα έχει το Ισραήλ, παρά τις έντονες αντιδράσεις- και αποχωρήσεις- που συνεχίζει να προκαλεί η συμμετοχή του.

Στη δεύτερη θέση, βρίσκεται η Ουκρανία και στην τρίτη, μια μεγάλη δύναμη της Eurovision, η Σουηδία. Η Ελληνική συμμετοχή, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει, βρίσκεται στην 14η θέση. Φυσικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες , καθώς θα γίνονται γνωστά τα περισσότερα τραγούδια που θα λάβουν μέρος, είναι σίγουρο πως θα προκληθούν μεγάλες ανακατατάξεις:

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στις 12 Μαΐου απέναντι σε χώρες που έχουν ήδη «εξασφαλίσει» την πρόκρισή τους, όπως το Ισραήλ και η Σουηδία. H επιλογή του Ισραήλ θα ανακοινωθεί στις 20 Ιανουαρίου, ενώ της Σουηδίας θα αργήσει περισσότερο, στις 7 Μαρτίου.

Η Ελλάδα κληρώθηκε να εμφανιστεί στον Α’ ημιτελικό της Eurovision και η Κύπρος στον Β΄ ημιτελικό.

Τα τρία μεγάλα φαβορί του ελληνικού τελικού της Eurovision

Αν και το κοινό έχει ακούσει μόλις 15 δευτερόλεπτα από τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς. Η παρουσίαση των κομματιών που διεκδικούν μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision θα γίνει το Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 5 το απόγευμα, από την εκπομπή της ΕΡΤ1 EurovisionGR με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο. Τα τραγούδια θα παρουσιαστούν με οπτικοποίηση που θα αντανακλά το ύφος κάθε σύνθεσης, καθώς και τον χαρακτήρα των ερμηνευτών.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, τρεις καλλιτέχνες φαίνεται πως έχουν ήδη εξασφαλίσει μια θέση στον τελικό. Ένα ελαφρύ προβάδισμα έχει η Marseaux με το «Χάνομαι», ένα τραγούδι με ελληνικό στίχο που αφιερώνει η ίδια «στον παλιό της εαυτό»:

Ο Good Job Nicky, που παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός στο νεανικό κοινό, θέλει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα με το τραγούδι Dark side of the moon:

O Akylas, με καταγωγή από τις Σέρρες, προκρίθηκε στους ημιτελικούς με το Ferto, ένα τραγούδι που μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία:

Το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα αποτελείται από δύο Ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό, που θα απολαύσουμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, την ίδια ώρα.

Τα τρία shows του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Η Κατερίνα Βρανά θα πλαισιώσει στην παρουσίαση τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μπέττυ Μαγγίρα.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ένας άνθρωπος που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στη Eurovision.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

