Στο εντυπωσιακό δημαρχείο της Βιέννης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου η κλήρωση για τη Eurovision 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της επίσημης αντίστροφης μέτρησης για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακοινώθηκε ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του πρώτου ημιτελικού, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Μαΐου στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τις πρώτες εντυπώσεις του κοινού και των επιτροπών για τη φετινή ελληνική συμμετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν δύο ημιτελικοί, στις 12 και 14 Μαΐου, από τους οποίους θα προκριθούν συνολικά 20 χώρες, δηλαδή οι 10 με τη μεγαλύτερη βαθμολογία από κάθε βραδιά.

Στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου, τα 24 τραγούδια που θα ανέβουν στη σκηνή θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο. Η τελική κατάταξη, τόσο στους ημιτελικούς όσο και στον τελικό, θα προκύψει από συνδυασμό ψήφων: περίπου 50% από τις εθνικές κριτικές επιτροπές και 50% από το τηλεοπτικό κοινό.

Πριν από την επίσημη κλήρωση των ημιτελικών της Eurovision 2026, οι διοργανωτές είχαν προχωρήσει σε έναν προκαταρκτικό διαχωρισμό των χωρών, με στόχο μια πιο ισορροπημένη και απρόβλεπτη ψηφοφορία.

Συγκεκριμένα, οι 30 χώρες που θα λάβουν μέρος στη φάση των ημιτελικών – από τις συνολικά 35 συμμετοχές του διαγωνισμού – κατανεμήθηκαν σε πέντε διαφορετικά γκρουπ. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κάθε χρόνο, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της «γειτονικής» ή πολιτισμικά προβλέψιμης ψήφου και να ενισχυθεί το στοιχείο της αγωνίας.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο γκρουπ τοποθετήθηκαν η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Ελβετία. Το δεύτερο γκρουπ περιλάμβανε την Αυστραλία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, χώρες με έντονη παρουσία στον διαγωνισμό.

Στο τρίτο γκρουπ εντάχθηκαν η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, το Ισραήλ, η Πολωνία και η Ουκρανία. Ακολούθησε το τέταρτο γκρουπ με το Βέλγιο, την Τσεχία, το Λουξεμβούργο, τη Μολδαβία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Τέλος, στο πέμπτο γκρουπ συμμετείχαν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα και ο Άγιος Μαρίνος.

Η σειρά εμφάνισης κάθε χώρας στους ημιτελικούς θα αποφασιστεί αργότερα από τους παραγωγούς της Eurovision 2026, με βασικό κριτήριο το βέλτιστο τηλεοπτικό αποτέλεσμα.

Α’ ημιτελικός (12 Μαΐου)

Πρώτο μισό

Γεωργία

Πορτογαλία

Κροατία

Σουηδία

Φινλανδία

Μολδαβία

Ελλάδα

Δεύτερο μισό

Μαυροβούνιο

Εσθονία

Άγιος Μαρίνος

Πολωνία

Βέλγιο

Λιθουανία

Σερβία

Ισραήλ

Β’ ημιτελικός (14 Μαΐου)

Πρώτο μισό

Αρμενία

Ρουμανία

Ελβετία

Αζερμπαϊτζάν

Λουξεμβούργο

Βουλγαρία

Τσεχία

Δεύτερο μισό

Αλβανία

Δανία

Κύπρος

Νορβηγία

Μάλτα

Αυστραλία

Ουκρανία

Λετονία